Nem került bóvli kategóriába Románia – így reagált a miniszterelnök és az államfő

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) által „felelőtlenül előidézett” politikai válság dacára a gazdasági eredmények és a vállalások betartása lehetővé tették, hogy a Standard & Poor's (S&P) változatlanul hagyja Románia hitelminősítését.

Székelyhon 2026. október 03., 12:232026. október 03., 12:23

A politikus szombaton a Facebook-oldalán közölte: az S&P értékelése szerint az ügyvivő kormány a politikai patthelyzetben is tartani tudta a költségvetési pályát, miközben a GDP 8,5 százalékát fordította beruházásokra. Bejegyzése szerint

Románia az uniós helyreállítási forrásokból a támogatások több mint 90 százalékát, a hiteleknek pedig több mint 95 százalékát hívta le.

Az ügyvivő kormányfő hozzátette: szerinte az eredmény még kedvezőbb lenne, ha a PSD nem akadályozta volna meg a közalkalmazotti bértörvény elfogadását, ami további 770 millió lej lehívását tette volna lehetővé Románia számára – számolt be az Agerpres. Hirdetés Bolojan emlékeztetett, hogy a költségvetési hiány az előző évhez képest csaknem 27 milliárd lejjel csökkent, miközben az állami beruházások volumene 2026 első nyolc hónapjában elérte a 97 milliárd lejt, 25 milliárd lejjel meghaladva az egy évvel korábbi ráfordítást. Emellett a személyi kiadások az elmúlt 14 hónapban közel 9 milliárd lejjel mérséklődtek. A miniszterelnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az államadósság terhei tovább nőttek:

az év első nyolc hónapjában Románia 42 milliárd lejt fizetett ki kamatokra, mintegy 8,9 milliárddal többet, mint 2025 azonos időszakában.

Bolojan szerint a politikai patthelyzet elhúzódása veszélyeztetheti a befektetői bizalmat és semmissé teheti az eddigi költségvetési korrekciók eredményeit. Idézte az S&P-nek azt a figyelmeztetésért is, miszerint „az utolsó pillanatban kötött, gazdaságilag kedvezőtlen politikai kompromisszumok veszélyeztethetik a költségvetési és külső egyensúlyhiány mérséklését”. Az ügyvivő miniszterelnök szerint a következő kormánynak folytatnia kell az államháztartás rendbetételét. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy minél hamarabb stabil kormányra van szükség, amely fenntartja a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt. Nicușor Dan: az ország továbbra is megbízható befektetési partner Nicușor Dan szerint Románia hitelminősítésének fenntartása azt jelzi, hogy az ország továbbra is megbízható befektetési partner, de hangsúlyozta: ez nem ad okot lazításra. Az államfő a Standard & Poor's (S&P) döntésére reagált szombaton a Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint

a román gazdaság a stabilitás jeleit mutatja, ami szerinte az egész társadalom erőfeszítésének és a pénzügyi fegyelemnek köszönhető.