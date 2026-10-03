Nem került bóvli kategóriába Románia – így reagált a miniszterelnök és az államfő

Fotó: presidency.ro
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) által „felelőtlenül előidézett” politikai válság dacára a gazdasági eredmények és a vállalások betartása lehetővé tették, hogy a Standard & Poor's (S&P) változatlanul hagyja Románia hitelminősítését.
A politikus szombaton a Facebook-oldalán közölte: az S&P értékelése szerint az ügyvivő kormány a politikai patthelyzetben is tartani tudta a költségvetési pályát, miközben a GDP 8,5 százalékát fordította beruházásokra. Bejegyzése szerint
Az ügyvivő kormányfő hozzátette: szerinte az eredmény még kedvezőbb lenne, ha a PSD nem akadályozta volna meg a közalkalmazotti bértörvény elfogadását, ami további 770 millió lej lehívását tette volna lehetővé Románia számára – számolt be az Agerpres.
Bolojan emlékeztetett, hogy a költségvetési hiány az előző évhez képest csaknem 27 milliárd lejjel csökkent, miközben az állami beruházások volumene 2026 első nyolc hónapjában elérte a 97 milliárd lejt, 25 milliárd lejjel meghaladva az egy évvel korábbi ráfordítást. Emellett a személyi kiadások az elmúlt 14 hónapban közel 9 milliárd lejjel mérséklődtek.
A miniszterelnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az államadósság terhei tovább nőttek:
Bolojan szerint a politikai patthelyzet elhúzódása veszélyeztetheti a befektetői bizalmat és semmissé teheti az eddigi költségvetési korrekciók eredményeit. Idézte az S&P-nek azt a figyelmeztetésért is, miszerint „az utolsó pillanatban kötött, gazdaságilag kedvezőtlen politikai kompromisszumok veszélyeztethetik a költségvetési és külső egyensúlyhiány mérséklését”.
Az ügyvivő miniszterelnök szerint a következő kormánynak folytatnia kell az államháztartás rendbetételét. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy minél hamarabb stabil kormányra van szükség, amely fenntartja a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.
Nicușor Dan szerint Románia hitelminősítésének fenntartása azt jelzi, hogy az ország továbbra is megbízható befektetési partner, de hangsúlyozta: ez nem ad okot lazításra.
Az államfő a Standard & Poor's (S&P) döntésére reagált szombaton a Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint
Nicușor Dan hangsúlyozta: a kedvező irány fenntartásához a politikai érdekeken túlmutató felelősségvállalásra van szükség, és a gazdasági stabilitást, illetve a fejlődést kell előtérbe helyezni.
Az S&P péntek este megerősítette Románia BBB-/A-3 szintű szuverén adósbesorolását, negatív kilátással. Az ország továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában maradt, de a hitelminősítő jelentős kockázatokat lát az államháztartás konszolidációjában és a külső egyensúlyhiány csökkentésében.
Megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságkötelezettségeinek „BBB mínusz/A-3” szintű besorolását a Standard & Poor's.
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