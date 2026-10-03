Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem került bóvli kategóriába Románia – így reagált a miniszterelnök és az államfő

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) által „felelőtlenül előidézett” politikai válság dacára a gazdasági eredmények és a vállalások betartása lehetővé tették, hogy a Standard & Poor's (S&P) változatlanul hagyja Románia hitelminősítését.

Székelyhon

2026. október 03., 12:232026. október 03., 12:23

A politikus szombaton a Facebook-oldalán közölte: az S&P értékelése szerint az ügyvivő kormány a politikai patthelyzetben is tartani tudta a költségvetési pályát, miközben a GDP 8,5 százalékát fordította beruházásokra. Bejegyzése szerint

Románia az uniós helyreállítási forrásokból a támogatások több mint 90 százalékát, a hiteleknek pedig több mint 95 százalékát hívta le.

Az ügyvivő kormányfő hozzátette: szerinte az eredmény még kedvezőbb lenne, ha a PSD nem akadályozta volna meg a közalkalmazotti bértörvény elfogadását, ami további 770 millió lej lehívását tette volna lehetővé Románia számára – számolt be az Agerpres.

Hirdetés

Bolojan emlékeztetett, hogy a költségvetési hiány az előző évhez képest csaknem 27 milliárd lejjel csökkent, miközben az állami beruházások volumene 2026 első nyolc hónapjában elérte a 97 milliárd lejt, 25 milliárd lejjel meghaladva az egy évvel korábbi ráfordítást. Emellett a személyi kiadások az elmúlt 14 hónapban közel 9 milliárd lejjel mérséklődtek.

A miniszterelnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az államadósság terhei tovább nőttek:

az év első nyolc hónapjában Románia 42 milliárd lejt fizetett ki kamatokra, mintegy 8,9 milliárddal többet, mint 2025 azonos időszakában.

Bolojan szerint a politikai patthelyzet elhúzódása veszélyeztetheti a befektetői bizalmat és semmissé teheti az eddigi költségvetési korrekciók eredményeit. Idézte az S&P-nek azt a figyelmeztetésért is, miszerint „az utolsó pillanatban kötött, gazdaságilag kedvezőtlen politikai kompromisszumok veszélyeztethetik a költségvetési és külső egyensúlyhiány mérséklését”.

Az ügyvivő miniszterelnök szerint a következő kormánynak folytatnia kell az államháztartás rendbetételét. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy minél hamarabb stabil kormányra van szükség, amely fenntartja a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.

Nicușor Dan: az ország továbbra is megbízható befektetési partner

Nicușor Dan szerint Románia hitelminősítésének fenntartása azt jelzi, hogy az ország továbbra is megbízható befektetési partner, de hangsúlyozta: ez nem ad okot lazításra.

Az államfő a Standard & Poor's (S&P) döntésére reagált szombaton a Facebook-oldalán. Bejegyzése szerint

a román gazdaság a stabilitás jeleit mutatja, ami szerinte az egész társadalom erőfeszítésének és a pénzügyi fegyelemnek köszönhető.

Nicușor Dan hangsúlyozta: a kedvező irány fenntartásához a politikai érdekeken túlmutató felelősségvállalásra van szükség, és a gazdasági stabilitást, illetve a fejlődést kell előtérbe helyezni.

Az S&P péntek este megerősítette Románia BBB-/A-3 szintű szuverén adósbesorolását, negatív kilátással. Az ország továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában maradt, de a hitelminősítő jelentős kockázatokat lát az államháztartás konszolidációjában és a külső egyensúlyhiány csökkentésében.

korábban írtuk

Románia ismét elkerülte a bóvli kategóriát
Románia ismét elkerülte a bóvli kategóriát

Megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságkötelezettségeinek „BBB mínusz/A-3” szintű besorolását a Standard & Poor's.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Eladásra termesztett kannabiszt Sepsiszentgyörgyön egy 62 éves férfi, őrizetbe vették
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Székelyhon

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Eladásra termesztett kannabiszt Sepsiszentgyörgyön egy 62 éves férfi, őrizetbe vették
Székelyhon

Eladásra termesztett kannabiszt Sepsiszentgyörgyön egy 62 éves férfi, őrizetbe vették
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Székely Sport

Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Krónika

Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Székely Sport

Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 03., szombat

Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések

Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.

Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések
Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések
2026. október 03., szombat

Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések
Hirdetés
2026. október 03., szombat

A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában

Ismét fagypont alá hűlt a levegő Székelyföldön szombatra virradóan. A legalacsonyabb hőmérsékletet ezúttal is Csíkszeredában mérték, de a pénteki rekordot nem sikerült felülmúlni.

A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában
A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában
2026. október 03., szombat

A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában
2026. október 03., szombat

Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében
Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében
2026. október 03., szombat

Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében
2026. október 03., szombat

Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.

Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary
Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary
2026. október 03., szombat

Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary
Hirdetés
2026. október 03., szombat

Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról

Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.

Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról
Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról
2026. október 03., szombat

Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról
2026. október 03., szombat

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk

Rendjük lényege az evangélium szerinti egyszerű élet, a testvériség, a szegények szolgálata, a béke hirdetése, munkájuk több, mint szolgálat. A csuhás barátok, azaz a ferencesek hétvégén a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékeznek.

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
2026. október 03., szombat

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
2026. október 02., péntek

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt

Jövő tavasszal fogják átadni a Marosvásárhely-Ákosfalva közötti autópálya szakaszt, míg a következő részt, ami Nyárádszeredáig tart 2027 nyarán – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési minisztérium államtitkára.

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
2026. október 02., péntek

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Hirdetés
2026. október 02., péntek

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével

Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
2026. október 02., péntek

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
2026. október 02., péntek

Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek

Több mint 4,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) a szeptember 28. és október 2. közötti ellenőrzések során. Emellett több mint egymillió lej értékű áru forgalmazását függesztették fel ideiglenesen.

Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek
Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek
2026. október 02., péntek

Ezen a héten is volt amiért bírságolniuk a fogyasztóvédőknek
2026. október 02., péntek

Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról

A diákok teljes körű bevonásával döntenének az iskolák az egyenruháról – közölte pénteken az iskolai egyenruha kötelezővé tételéről szóló törvénytervezetet kezdeményező Szociáldemokrata Párt (PSD) felsőházi frakcióvezetője, Daniel Zamfir.

Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról
Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról
2026. október 02., péntek

Módosító javaslat: a diákok bevonásával döntenének az iskolák az egyenruhákról
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!