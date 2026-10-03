A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában

Ismét fagypont alá hűlt a levegő Székelyföldön szombatra virradóan. A legalacsonyabb hőmérsékletet ezúttal is Csíkszeredában mérték, de a pénteki rekordot nem sikerült felülmúlni.

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Péntek hajnalban mérték az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét , mínusz 5,8 Celsius-fokot Csíkszeredában, de a szombat reggel is hasonlóan indult:

ami a legalacsonyabb hőmérséklet volt az országban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Csípős hidegre ébredtek Gyergyóalfaluban (–3,6), Maroshévízen (–2,9), és a Kovászna megyei Bodzafordulón (–3,4) is. Valamivel enyhébb, de ugyancsak fagyos volt az idő Sepsiszentgyörgyön (–1,3), Kézdivásárhelyen (–1,8) és Baróton (–0,8).

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Fagypont fölötti minimumokat csak Székelyudvarhelyen (1) és Marosvásárhelyen (1,5) mértek a székelyföldi települések közül. A hegycsúcsokon ezúttal enyhébb volt az idő, mint a medencékben: a Bucsin-tetőn mínusz 0,1, a Lakócán 0,9 fokig hűlt a levegő.