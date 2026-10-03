Erőszakmentességről és állatvédelemről tanultak a gyergyószentmiklósi diákok

Több mint 160 diák és pedagógus vett részt a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak megelőző és tájékoztató programjain a gyergyószentmiklósi Kós Károly és a Téglagyári iskolákban.

Gergely Imre 2026. október 03., 11:572026. október 03., 11:57 2026. október 03., 11:582026. október 03., 11:58

A rendőrök az erőszakmentesség, a tolerancia és az empátia fontosságáról beszéltek a tanulóknak a pénteki akció során, és arra hívták fel a figyelmüket, hogy a konfliktusokat lehetőség szerint békésen, párbeszéd útján rendezzék. Azt is hangsúlyozták, hogy

ha erőszakos helyzetbe kerülnek, vagy ilyen esetnek lesznek a szemtanúi, kérjék egy megbízható felnőtt segítségét.

Az október 2-i erőszakmentesség nemzetközi napja és az október 4-i állatok világnapja alkalmából az állattartással járó felelősség is szóba került. Hirdetés A diákok a megfelelő gondozás fontosságáról, valamint az állatkínzás, az elhagyás és az elhanyagolás megelőzéséről is hallhattak.

Fotó: Hargita megyei rendőrség

A gyermekek biztonságára szintén kitértek a rendőrök. Arra kérték a tanulókat, hogy

legyenek óvatosak az ismeretlen személyekkel való kapcsolatfelvétel során, veszélyes helyzetben pedig forduljanak egy megbízható felnőtthöz.