Erőszakmentességről és állatvédelemről tanultak a gyergyószentmiklósi diákok

Fotó: Hargita megyei rendőrség
Több mint 160 diák és pedagógus vett részt a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak megelőző és tájékoztató programjain a gyergyószentmiklósi Kós Károly és a Téglagyári iskolákban.
2026. október 03., 11:572026. október 03., 11:57
2026. október 03., 11:582026. október 03., 11:58
A rendőrök az erőszakmentesség, a tolerancia és az empátia fontosságáról beszéltek a tanulóknak a pénteki akció során, és arra hívták fel a figyelmüket, hogy a konfliktusokat lehetőség szerint békésen, párbeszéd útján rendezzék. Azt is hangsúlyozták, hogy
Az október 2-i erőszakmentesség nemzetközi napja és az október 4-i állatok világnapja alkalmából az állattartással járó felelősség is szóba került.
A diákok a megfelelő gondozás fontosságáról, valamint az állatkínzás, az elhagyás és az elhanyagolás megelőzéséről is hallhattak.
Fotó: Hargita megyei rendőrség
A gyermekek biztonságára szintén kitértek a rendőrök. Arra kérték a tanulókat, hogy
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a hasonló tájékoztató és megelőző programokat a következő időszakban is folytatják.
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