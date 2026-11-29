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Meggyújtották a marosvásárhelyiek közös, első adventi gyertyáját a Bolyai téren Hatodik alkalommal állította fel a Marosvásárhelyért Egyesület az óriás adventi koszorút a Bolyai téren, amelynek első gyertyáját vasárnap délután gyújtotta meg Papp Noémi evangélikus lelkész az igehirdetést követően. Hajnal Csilla 2026. november 29., 18:332026. november 29., 18:33

Fotó: Haáz Vince

Hatodik alkalommal állította fel a Marosvásárhelyért Egyesület az óriás adventi koszorút a Bolyai téren, amelynek első gyertyáját vasárnap délután gyújtotta meg Papp Noémi evangélikus lelkész az igehirdetést követően.

Hajnal Csilla 2026. november 29., 18:332026. november 29., 18:33

Az első óriás adventi koszorút 2021-ben, a világjárvány idején helyezte el a Marosvásárhelyért Egyesület csapata a Bolyai téren. Az egyesület már akkor négy történelmi egyház képviselőit kérte fel a gyertyagyújtásokra, és

idén is vasárnaponként más-más felekezet képviselője hirdet igét.

Az alkalmakat ünnepi műsor is kíséri minden vasárnap. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

A hideg idő ellenére sok marosvásárhelyi ment el a Bolyai térre vasárnap, ahol Szabó Előd énekes saját szerzeményének, a Havas útlevél című dalának eléneklésével kezdődött meg az adventi várakozás ideje a közös adventi koszorú körül, majd Tollas Gábor színművész szavalta el Ady Andre Imádság háború után című versét.

Szabó Előd énekes saját szerzeményét adta elő a koszorú körül Fotó: Haáz Vince

A hit gyertyájának meggyújtása előtt Papp Noémi evangélikus lelkész hirdetett igét, aki a Lukács evangéliumának első fejezetéből olvasott fel részletet az ünneplőknek, hozzátéve,

ez a mai alkalom az első állomás a csendesség útján.

„Mi mindannyian kegyelembe fogadott emberek vagyunk, ingyen kapjuk ezt, nem érdemeljük ki, ezáltal munkába állít Isten minket az Ő szolgálatába, az Ő ügyébe. Akar általunk valami jót elérni, és vonzóvá tesz minket, hogy minél több, tőle távol levő embert közel vigyünk hozzá” – hangsúlyozta az ige kapcsán az evangélikus lelkész, mielőtt meggyújtotta volna a kis koszorún advent első gyertyáját.

Fotó: Haáz Vince

Ezzel egy időben

a nagy koszorún is felgyulladt az első lángot jelképező fény.

A Borsika Néptánccsoport két szólistája, Barabási Réka és Bíró Vivien énekhangjukkal járultak hozzá az ünnepi hangulathoz, majd a gyertyagyújtás végén egy ünneplő, aki a közönség soraiból állt mikrofon elé furulyán adta elő Bartók Béla Este a székelyeknél című dalát, amelyhez a közönség is csatlakozott.

Fotó: Haáz Vince

Mind a négy adventi vasárnapon 16:30-tól közös gyertyagyújtásra várják a város lakóit a Bolyai térre. December 6-án a remény gyertyájának meggyújtásakor Szakács György unitárius lelkész, december 13-án az öröm gyertyájának meggyújtásakor Kolumbán Vilmos református püspök hirdet igét.

December 20-án a szeretet gyertyájának meggyújtásakor pedig Péter Arthur római katolikus főesperes-plébános tart misét.

Fotó: Haáz Vince

A gyertyagyújtásokon meleg teával és ház készítésű mézeskaláccsal várják az érkezőket. A hagyományhoz híven advent utolsó vasárnapján a cserkészek a betlehemi békelángot is elviszik a Bolyai térre.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Tollas Gábor színművész Ady Endre versét szavalta el Fotó: Haáz Vince

Papp Noémi evangélikus lelkész hirdetett igét a hit gyertyájának meggyújtása előtt Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince