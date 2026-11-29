A közösségi asszisztensek az egészségügyi szolgáltatásokat tudják elérhetőbbé tenni, ami az életminőség szempontjából nagyon hasznos a vidéki településeken. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Sok vidéki településen gyakori, fontos kérdés, van-e, aki kimenjen egy idős beteghez megmérni a vérnyomását, beadni egy injekciót. A közösségi asszisztensek végzik ezt, feltéve, ha van ilyen alkalmazott a településen. De mitől függ, hogy van-e?
A közösségi egészségügyi asszisztensek egyfajta összekötő kapocs szerepét töltik be a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer között, főként a vidéki közösségekben. Rendszerint ők azok, akik házhoz mennek, ha egy idős embernek be kell adni egy injekciót, kötést kell cserélni egy seben, vagy csak meg kell mérni a vérnyomását.
Kiegészítik a háziorvosok alapellátásban végzett munkáját, de betegségmegelőzéssel is foglalkoznak, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra kérnek időpontot a beteg számára, és számos más feladatot is ellátnak.
Hargita megyében a múlt év elejéig a településeknek csak valamivel több mint a felén dolgozott ilyen alkalmazott. Ez az arány az utóbbi időben jelentősen nőtt, de továbbra is számos község és több város van, ahol nincs közösségi egészségügyi asszisztens. Annak ellenére, hogy
illetve egy országos program keretében is lehet finanszírozást igényelni alkalmazásukra.
Az, hogy van-e közösségi egészségügyi asszisztens egy településen, egyben annak is fokmérője, hogy a helyi vezetés mekkora jelentőséget tulajdonít a lakosság egészségügyi problémáinak – véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Elmondta, 2007 óta van lehetőség ilyen asszisztensek alkalmazására.
Kezdetben az igazgatóság irányította a hálózatot, majd 2009-től az alkalmazásukra vonatkozó hatáskör átkerült az önkormányzatokhoz. Munkájuk szakmai felügyeletét azonban továbbra is a népegészségügyi igazgatóság látja el, bérük finanszírozását pedig mindvégig az állam biztosította.
Ehhez nem feltétlenül szükséges külön gépkocsit biztosítani számára, ha van, aki ilyen esetekben a helyszínre szállítja.
„Ha be kellett jönniük képzésre, szegényeknek még a buszjegyet sem fizették ki, pedig nincs nagy fizetésük. Persze, polgármestere válogatja, mert jó példák is akadnak. Van, ahol abszolút melléjük álltak, és nagyon jól működtették a hálózatot” – fogalmazott a megyei tisztifőorvos.
Kiegészítik a háziorvosok alapellátásban végzett munkáját, de betegségmegelőzéssel is foglalkoznak. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Egyes vidéki településeken közösségi asszisztenst is alkalmaznak, fogorvosi rendelőt is fenntartanak, máshol egészségházat hoztak létre, így egy épületben kapott helyet az iskola-egészségügyi asszisztens és a háziorvosi rendelő. Sőt, olyan község is akad, ahol megszervezik, hogy időnként szakorvosok is helyben rendeljenek.
Máshol viszont még közösségi asszisztens sincs, pedig a bére nem terhelné a helyi költségvetést. Olyan is előfordult, hogy a közösségi asszisztenseket áthelyezték az önkormányzat által pályázati forrásból felépített idősotthonba, ami Tar Gyöngyi szerint teljesen törvénytelen.
Máshol a háziorvosi rendelő „szippantotta be” az asszisztenst, de olyan esetről is tudnak, amikor
A népegészségügyi igazgatóság vezetője ezekkel a példákkal érzékeltette, hogy nem mindenütt értették meg, mi a közösségi egészségügyi asszisztens szerepe.
„Az, hogy alkalmaznak-e közösségi asszisztenst, nagyon függ attól is, hogy mennyire képviseli a polgármester azt, amit a helyi közösség szeretne. És a helyi közösségnek fel kell ismernie a saját erejét ebben a kérdésben.
Hogyha nekünk az egészségügyi ellátás fontos, akkor igenis követeljük meg, hogy legyen rendelőnk, legyen közösségi asszisztensünk, legyen családorvosunk, legyen a családorvosnak egy vagy két asszisztensnője, és így tovább” – sorolta Tar Gyöngyi. Hangsúlyozta, nem bírálni szeretné a polgármesteri hivatalokat, az igazgatóság pedig segítséget is nyújt azoknak az önkormányzatoknak, amelyek közösségi asszisztenst szeretnének alkalmazni.
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A pályázó önkormányzatnak háromfős munkacsoportot kell létrehoznia, amelynek egyik tagja a közösségi asszisztens. A béreket, az irodai berendezések beszerzését és a program részét képező szociális fejlesztéseket egyaránt pályázati forrásból finanszírozzák.
Igaz, hogy a fizetésekre csak öt évig, a program 2029-es lezárultáig biztosított a fedezet, de Tar Gyöngyi szerint valószínűtlen, hogy addig ne szülessen központi szintű megoldás a munkacsoportok további foglalkoztatására anélkül, hogy ez többletkiadást jelentene az érintett önkormányzatoknak.
A pályázati lehetőség megnyílása előtt Hargita megye 67 közigazgatási egysége – községe, városa és municípiuma – közül mindössze 37-ben dolgozott közösségi asszisztens, ami megyei szinten 55,22 százalékos lefedettséget jelentett. Térségenként is jelentős eltérések mutatkoztak:
Mostanra azonban jelentősen javult a helyzet: néhány visszalépés mellett 41 önkormányzat jelentkezett a pályázatra, köztük 23 olyan, ahol addig nem dolgozott közösségi asszisztens.
A megyei népegészségügyi igazgatóság összesítése szerint ezzel vidéken 86,2 százalékra nőtt a lefedettség, ami 34,4 százalékpontos javulást jelent. A közösségi asszisztenssel rendelkező közigazgatási egységek száma megyei szinten elérte az 58-at.
Van azonban 17 olyan önkormányzat, amely nem pályázott – közölte Tar Gyöngyi –, és ezek közül kilencnek jelenleg sincs közösségi egészségügyi asszisztense. Ezek azonban még jelentkezhetnek a programba, ugyanis országszerte kétezer pályázat finanszírozására van fedezet, és a keret még nem merült ki. A népegészségügyi igazgatóság vezetője hangsúlyozta, hogy akár a százszázalékos lefedettség is elérhető. És miért ne érhetné el ezt Hargita megye?
A közösségi asszisztensek hozzáférhetőbbé teszik az egészségügyi szolgáltatásokat, ami jelentősen javíthatja a vidéki lakosság életminőségét, de akár az elvándorlás mérsékléséhez is hozzájárulhat.
Munkájuk elsősorban a kiszolgáltatottabb, sérülékenyebb társadalmi csoportokra – az idősekre, krónikus betegekre, egyedül élőkre, várandós nőkre és sokgyermekes családokra – irányul. Legfontosabb feladataik közé tartozik azonban – amint azt Tar Gyöngyi kiemelte – a prevenció, azaz a betegségmegelőzés, amely országszerte meglehetősen gyenge lábakon áll, valamint az egészségnevelés.
Ez egyaránt magában foglalja az elsődleges és a másodlagos prevenciót, vagyis az egészséges életmódra nevelést, a betegségek kialakulásának megelőzését, illetve a még fel nem ismert megbetegedések korai felismerésének elősegítését.
A közösségi asszisztenseknek abban is szerepük van, hogy a gyógyíthatatlan betegek életminősége a körülményekhez képest a lehető legjobb legyen, szenvedéseik pedig enyhüljenek. Számos olyan ápolási és gondozási feladatot elláthatnak ugyanis, amely nem igényli az orvos közvetlen jelenlétét.
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