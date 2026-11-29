A közösségi asszisztensek az egészségügyi szolgáltatásokat tudják elérhetőbbé tenni, ami az életminőség szempontjából nagyon hasznos a vidéki településeken. Képünk illusztráció

Sok vidéki településen gyakori, fontos kérdés, van-e, aki kimenjen egy idős beteghez megmérni a vérnyomását, beadni egy injekciót. A közösségi asszisztensek végzik ezt, feltéve, ha van ilyen alkalmazott a településen. De mitől függ, hogy van-e?

Széchely István 2026. november 29., 16:342026. november 29., 16:34

A közösségi egészségügyi asszisztensek egyfajta összekötő kapocs szerepét töltik be a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer között, főként a vidéki közösségekben. Rendszerint ők azok, akik házhoz mennek, ha egy idős embernek be kell adni egy injekciót, kötést kell cserélni egy seben, vagy csak meg kell mérni a vérnyomását. Kiegészítik a háziorvosok alapellátásban végzett munkáját, de betegségmegelőzéssel is foglalkoznak, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra kérnek időpontot a beteg számára, és számos más feladatot is ellátnak. Hargita megyében a múlt év elejéig a településeknek csak valamivel több mint a felén dolgozott ilyen alkalmazott. Ez az arány az utóbbi időben jelentősen nőtt, de továbbra is számos község és több város van, ahol nincs közösségi egészségügyi asszisztens. Annak ellenére, hogy

bérüket az állam biztosítja,

illetve egy országos program keretében is lehet finanszírozást igényelni alkalmazásukra. Egyfajta fokmérő Az, hogy van-e közösségi egészségügyi asszisztens egy településen, egyben annak is fokmérője, hogy a helyi vezetés mekkora jelentőséget tulajdonít a lakosság egészségügyi problémáinak – véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Elmondta, 2007 óta van lehetőség ilyen asszisztensek alkalmazására. Kezdetben az igazgatóság irányította a hálózatot, majd 2009-től az alkalmazásukra vonatkozó hatáskör átkerült az önkormányzatokhoz. Munkájuk szakmai felügyeletét azonban továbbra is a népegészségügyi igazgatóság látja el, bérük finanszírozását pedig mindvégig az állam biztosította.

Az önkormányzatoknak csupán a szükséges munkaeszközöket – például vérnyomásmérőt – kell beszerezniük, és gondoskodniuk kell arról, hogy a közösségi asszisztens eljusson a betegekhez.

Ehhez nem feltétlenül szükséges külön gépkocsit biztosítani számára, ha van, aki ilyen esetekben a helyszínre szállítja. „Ha be kellett jönniük képzésre, szegényeknek még a buszjegyet sem fizették ki, pedig nincs nagy fizetésük. Persze, polgármestere válogatja, mert jó példák is akadnak. Van, ahol abszolút melléjük álltak, és nagyon jól működtették a hálózatot” – fogalmazott a megyei tisztifőorvos.

Kiegészítik a háziorvosok alapellátásban végzett munkáját, de betegségmegelőzéssel is foglalkoznak. Képünk illusztráció Fotó: Orbán Orsolya

Egyes vidéki településeken közösségi asszisztenst is alkalmaznak, fogorvosi rendelőt is fenntartanak, máshol egészségházat hoztak létre, így egy épületben kapott helyet az iskola-egészségügyi asszisztens és a háziorvosi rendelő. Sőt, olyan község is akad, ahol megszervezik, hogy időnként szakorvosok is helyben rendeljenek. Máshol viszont még közösségi asszisztens sincs, pedig a bére nem terhelné a helyi költségvetést. Olyan is előfordult, hogy a közösségi asszisztenseket áthelyezték az önkormányzat által pályázati forrásból felépített idősotthonba, ami Tar Gyöngyi szerint teljesen törvénytelen. Máshol a háziorvosi rendelő „szippantotta be” az asszisztenst, de olyan esetről is tudnak, amikor

a polgármester megsértődött, mert a közösségi asszisztens nem akart rózsát ültetni a kertjében.

A népegészségügyi igazgatóság vezetője ezekkel a példákkal érzékeltette, hogy nem mindenütt értették meg, mi a közösségi egészségügyi asszisztens szerepe. A helyi közösség szerepe is fontos „Az, hogy alkalmaznak-e közösségi asszisztenst, nagyon függ attól is, hogy mennyire képviseli a polgármester azt, amit a helyi közösség szeretne. És a helyi közösségnek fel kell ismernie a saját erejét ebben a kérdésben. Hogyha nekünk az egészségügyi ellátás fontos, akkor igenis követeljük meg, hogy legyen rendelőnk, legyen közösségi asszisztensünk, legyen családorvosunk, legyen a családorvosnak egy vagy két asszisztensnője, és így tovább” – sorolta Tar Gyöngyi. Hangsúlyozta, nem bírálni szeretné a polgármesteri hivatalokat, az igazgatóság pedig segítséget is nyújt azoknak az önkormányzatoknak, amelyek közösségi asszisztenst szeretnének alkalmazni. Voltak időszakok, amikor szinte „le kellett vadászni” a betöltetlen vagy időközben megüresedett álláshelyeket, tavaly óta azonban

egy országos program keretében is lehet finanszírozást igényelni erre a célra.

A pályázó önkormányzatnak háromfős munkacsoportot kell létrehoznia, amelynek egyik tagja a közösségi asszisztens. A béreket, az irodai berendezések beszerzését és a program részét képező szociális fejlesztéseket egyaránt pályázati forrásból finanszírozzák. Igaz, hogy a fizetésekre csak öt évig, a program 2029-es lezárultáig biztosított a fedezet, de Tar Gyöngyi szerint valószínűtlen, hogy addig ne szülessen központi szintű megoldás a munkacsoportok további foglalkoztatására anélkül, hogy ez többletkiadást jelentene az érintett önkormányzatoknak. A százszázalékos lefedettség sem lehetetlen A pályázati lehetőség megnyílása előtt Hargita megye 67 közigazgatási egysége – községe, városa és municípiuma – közül mindössze 37-ben dolgozott közösségi asszisztens, ami megyei szinten 55,22 százalékos lefedettséget jelentett. Térségenként is jelentős eltérések mutatkoztak:

legjobban Gyergyószentmiklós környéke állt 87,5 százalékos lefedettséggel, a legrosszabbul pedig a székelykeresztúri térség, 33,33 százalékkal.