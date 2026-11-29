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Fotó: Tuchiluș Alex
Háröm autó ütközött össze a Maros megyei Bánd és Mezőbergenye között, a152A jelzésű megyei úton, szombaton. A balesetben négy személy megsérült, közülük kettő kiskorú.
Az elvégzett ellenőrzések során azonosították a járművezetőket: egy 33 és egy 47 éves nőt, valamint egy 46 éves férfit.
Mindannyiukat kórházba szállították szakorvosi ellátásra. Az érintett gépkocsivezetők alkoholszondás vizsgálata mindhárom esetben negatív eredményt mutatott.
A baleset pontos okának megállapítására még folyamatban vannak a vizsgálatok, a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával folytatja a nyomozást – írja közleményében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Jogosítvány nélkül, alkohol fogyasztása után ült autóba, amelyben ráadásul utasokat is szállított, ezután még balesetezett is – fogdában elmélkedhet a történtekről egy Maros megyei fiatal.
Erdély egyik meghatározó digitális központjává válhat Maros megye – mondta szombaton Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, miután aláírta az adatközpont támogatási szerződését. A beruházás értéke 240 millió lej, a megye 168 milliót áll ebből.
Soós Zoltán oszlopos tagja az Ecolect Egyesület vezetőtanácsának, így amikor a vezetőség lemondását követeli, akkor magáról is beszél – reagált Tóth Andrea az egyesület vezetője, aki alaptalannak nevezi a marosvásárhelyi polgármester vádjait.
Lemondásra szólította fel Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Maros megyei hulladékbegyűjtésért felelős ADI Ecolect vezetőjét, Tóth Andreát, aki a városvezető szerint rá akarja kényszeríteni a szemétilleték emelését a polgármesterekre.
A marosvásárhelyi rendőrséget pénteken késő este értesítette egy férfi arról, hogy 13 éves lánya, Fărcaș Alexandra önként távozott otthonról, és azóta nem tért haza.
A házkutatások során a hatóságok több lőfegyvert és lőszert foglaltak le.
Bizonytalanná vált, hogy mennyit kell fizetni január elsejétől a szemétszállításért Marosvásárhelyen és környékén, miután pénteken a polgármesterek elutasították az Ecolect által javasolt árat. Jövő hétre egy újabb közgyűlést hívnak össze.
Marosvásárhely ünnepi hangulatot öltött: péntek este mintegy hatszáz gyermek közös énekével megnyílt a karácsonyi vásár, amely december 27-éig várja a látogatókat. A város ünnepi fényeit december 5-én kapcsolják fel, ahogy az előző években is.
Hókotrók, sószórók és rakodógépek állnak készenlétben Marosvásárhelyen, és város több pontján csúszásgátló anyagokat is kihelyeznek. A téli időszakban a hajléktalanok ellátására is nagy figyelmet fordítanak.
Ne tévesszen meg senkit a napsütés, a Kelemen-havasokban rendkívül hideg lesz a hosszú hétvégén – figyelmeztetnek a hegyimentők.
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