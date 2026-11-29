Háröm autó ütközött össze a Maros megyei Bánd és Mezőbergenye között, a152A jelzésű megyei úton, szombaton. A balesetben négy személy megsérült, közülük kettő kiskorú.

Székelyhon 2026. november 29., 11:362026. november 29., 11:36

Az elvégzett ellenőrzések során azonosították a járművezetőket: egy 33 és egy 47 éves nőt, valamint egy 46 éves férfit.

A 47 éves női sofőr, az autójában utazó 8 és 9 éves lányok, valamint a 46 éves férfi megsérült.