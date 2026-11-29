Jogosítvány nélkül, alkohol fogyasztása után ült autóba, amelyben ráadásul utasokat is szállított, ezután még balesetezett is – fogdában elmélkedhet a történtekről egy Maros megyei fiatal.

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A rendőrségi vizsgálatok során megállapították, hogy a balesetben érintett személygépkocsit egy 22 éves fiatalember vezette, aki az ütközés következtében megsérült. Az autóban ülő másik négy személy közül is könnyebb sérüléseket szenvedett egy 22 éves fiatal nő.

Balesethez riasztották a hatóságokat a szombat este a Maros megyei Nyárádbálintfalva és Backamadaras települések között húzódó, 151D jelzésű megyei útra.

Leheletéből 0,57 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott ki a készülék. Tetőzve mindent, ráadásul az is kiderült, hogy a fiatalember nem rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel.

Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a hatóságok őrizetbe vették a sofőrt és a megyei rendőrség fogdájába szállították – tájékoztatott a Maros megyei Rendőrfőkapitányság.