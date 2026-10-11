Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint tanítás: egyensúlykeresés, türelem és kitartás a pedagógusok mindennapjaiban

pedagógus, oktatás, gyógypedagógus, tanító, társadalom, oktatás világnap

A tanároknak egyszerre kell nevelniük, támogatniuk, fejleszteniük és példát mutatniuk. Képünk illusztráció

Fotó: Freepik

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A pedagógusok számára a tanítás napjainkban már jóval többet jelent a tananyag átadásánál: egyszerre kell nevelniük, támogatniuk és alkalmazkodniuk a gyerekek eltérő igényeihez. Két szakembert kérdeztünk a hivatás nehézségeiről és szépségeiről.

Nagy Lilla

2026. október 11., 18:592026. október 11., 18:59

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kezdeményezésére 1994 óta október 5-én ünneplik a tanárok, oktatók munkáját és a pedagógus hivatást. Romániában ez a nap a kollektív munkaszerződés értelmében hivatalos iskolaszüneti nap a diákok és a tanárok számára. Az oktatás világnapjára nem csupán a tanárok munkájának ünnepeként tekinthetünk, hanem lehetőségként arra is, hogy közelebb kerüljünk azokhoz a mindennapi kihívásokhoz, amelyekkel a pedagógusok nap mint nap találkoznak. Miközben a társadalom egyre többet vár el az iskoláktól, a tanárok feladata ma már messze túlmutat a tananyag átadásán:

egyszerre kell nevelniük, támogatniuk, fejleszteniük és példát mutatniuk.

A szakemberek szerint az oktatás egyik legnagyobb kihívása, hogy minden gyermek más, így nincs egyetlen jól működő recept. Az egyéni igények felismerése és kezelése egyre nagyobb szakmai felkészültséget és rugalmasságot kíván.

A bizalom és a tekintély közötti keskeny ösvény

Szabó Nóra gyógypedagógus szerint a speciális és az általános oktatásban dolgozó pedagógusok egyaránt összetett feladatokkal szembesülnek.

Idézet
Mivel minden gyerek különböző, ebből adódóan többféle megpróbáltatással állunk szemben nap mint nap”

– fogalmazott. Különösen igaz ez a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, akiknek fejlesztése és oktatása fokozott figyelmet, türelmet és következetességet igényel.

Hirdetés

A gyógypedagógus szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egyszerre tudjon közvetlen, bizalmi kapcsolatot kialakítani a gyermekekkel, miközben megőrzi a pedagógusi szerephez tartozó tekintélyt és határokat.

Idézet
Célom, hogy a gyerekekkel bizalmon és játékosságon alapuló kapcsolatot alakítsak ki, miközben a tanári szerepből fakadó következetességet is megőrzöm”

– mondta. Szerinte a jövő oktatása egyre inkább az egyénre szabott, támogató és befogadó szemlélet felé halad majd. Úgy véli, mindig szükség lesz olyan szakemberekre, akik képesek alkalmazkodni a különböző fejlődési és tanulási szükségletekhez.

Instabil rendszer, növekvő elvárások

Nagy Tünde tanító más oldalról közelítette meg a pedagógusok helyzetét. Véleménye szerint az egyik legnagyobb nehézség, hogy

stabil és maradandó eredményeket kellene elérni egy sokszor kiszámíthatatlan, folyamatosan változó rendszerben.

Emellett problémát jelent a túlzott elvárásrendszer is. A pedagógusok gyakran szembesülnek olyan követelményekkel, amelyek nem minden esetben igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz vagy egyéni fejlődési üteméhez.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy

egyre több gyermek küzd tanulási nehézségekkel, viselkedési problémákkal vagy beszédhibával, miközben az őket segítő szakemberekből jelentős hiány mutatkozik.

„Sokkal több fejlesztő pedagógusra és logopédusra lenne szükség” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy saját intézményükben jelenleg sem fejlesztő pedagógus, sem logopédus nem dolgozik.

Apró sikerek, hatalmas jelentőség

Bár a pedagógusi pálya számos nehézséget tartogat, mindkét szakember szavaiból kitűnik, hogy a hivatás szépségei továbbra is erős motivációt jelentenek. A gyermekek fejlődése sokszor lassú folyamat, mégis ezek az apró előrelépések adják a munka valódi értelmét.

A mai oktatás egyik legfontosabb kérdése talán nem az, hogyan lehet még többet követelni a pedagógusoktól, hanem az, hogyan lehet őket jobban támogatni.

Mert miközben a tanárok a jövő generációit formálják, nekik is szükségük van olyan szakmai és társadalmi háttérre, amely lehetővé teszi, hogy valóban a legfontosabb feladatukra koncentrálhassanak: a gyermekek fejlődésére.

Az oktatás világnapján érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy az iskola sikerének kulcsa nem csupán a tantervekben vagy a szabályzatokban rejlik, hanem azokban az emberekben, akik nap mint nap belépnek a tanterembe, és türelemmel, elhivatottsággal próbálnak utat mutatni a következő nemzedéknek.

Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel
Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
A román válogatott keretéből kimaradt, a Ferencvárosban újabb gólt lőtt Marius Corbu (videóval)
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Székelyhon

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel
Székelyhon

Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel
Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Székely Sport

Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
Krónika

Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
A román válogatott keretéből kimaradt, a Ferencvárosban újabb gólt lőtt Marius Corbu (videóval)
Székely Sport

A román válogatott keretéből kimaradt, a Ferencvárosban újabb gólt lőtt Marius Corbu (videóval)
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Nőileg

Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 11., vasárnap

Macskád van, babát vársz? Nem kell megszabadulni a cicától!

A toxoplazmózis hallatán sok gazdi és leendő szülő megijed. De valóban a macska jelenti a legnagyobb veszélyt? Rus Patricia állatorvos segítségével bemutatjuk, hogyan terjed a fertőzés, mikor jelent kockázatot és hogyan védekezhetünk ellene.

Macskád van, babát vársz? Nem kell megszabadulni a cicától!
Macskád van, babát vársz? Nem kell megszabadulni a cicától!
2026. október 11., vasárnap

Macskád van, babát vársz? Nem kell megszabadulni a cicától!
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel

Digger – avagy a közöny meglepő ereje. Így is lehetne parafrazálni az Oscar-díjas Birdman rendezőjének új filmjét ami nem azért lett ordas nagy bukás mert rossz, hanem mert az érdektelenség lengte körbe. Képbehozó.

Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel
Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel
2026. október 10., szombat

Hiába ordít nekünk egy öreg milliárdos, hogy mi vagyunk a felelősek a Föld pusztulásáért, ha ez minket nem érdekel
2026. október 09., péntek

Bloodaxe – január végén nézhetjük a Vikingek készítőjének új sorozatát

Új sorozattal rukkol elő a Vikingek készítője, legújabb folytatásos története, a szintén a viking-korszakban játszódó Bloodaxe a Prime Video-ra érkezik január 20-án.

Bloodaxe – január végén nézhetjük a Vikingek készítőjének új sorozatát
Bloodaxe – január végén nézhetjük a Vikingek készítőjének új sorozatát
2026. október 09., péntek

Bloodaxe – január végén nézhetjük a Vikingek készítőjének új sorozatát
2026. október 07., szerda

Megjelent az első, teljesen mesterséges intelligenciával készült film előzetese, amit mozikban is vetítenek

Gods Don’t Give Gifts (Az Istenek nem ajándékoznak – szerk. ford.) címmel jelenik meg a YouTube-on másfél millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zack London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült.

Megjelent az első, teljesen mesterséges intelligenciával készült film előzetese, amit mozikban is vetítenek
Megjelent az első, teljesen mesterséges intelligenciával készült film előzetese, amit mozikban is vetítenek
2026. október 07., szerda

Megjelent az első, teljesen mesterséges intelligenciával készült film előzetese, amit mozikban is vetítenek
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Semmi nem indokolta a felújítását, most mégis megkaptuk teljes pompájában Witcher III legjobb változatát

A mai napig a legjobb akció-szerepjáték, ami sok szempontból egyáltalán nem öregedett. Szeptember végén Remastered kiadást kapott a legendás Witcher III, így most a gamerek teljes pompájában vethetik bele ismét magukat. Képbehozó.

Semmi nem indokolta a felújítását, most mégis megkaptuk teljes pompájában Witcher III legjobb változatát
Semmi nem indokolta a felújítását, most mégis megkaptuk teljes pompájában Witcher III legjobb változatát
2026. október 04., vasárnap

Semmi nem indokolta a felújítását, most mégis megkaptuk teljes pompájában Witcher III legjobb változatát
2026. október 04., vasárnap

Képeslap Párizsból: a barettsapkás lányoktól a megközelíthetetlen Mona Lisáig

Barettsapkás lányok, menekülő kulcstartó-árusok, Mona Lisa helyén egy idegen telefonja: három nap Párizsban, ahol a legnagyobb látványosság néha maga a tömeg.

Képeslap Párizsból: a barettsapkás lányoktól a megközelíthetetlen Mona Lisáig
Képeslap Párizsból: a barettsapkás lányoktól a megközelíthetetlen Mona Lisáig
2026. október 04., vasárnap

Képeslap Párizsból: a barettsapkás lányoktól a megközelíthetetlen Mona Lisáig
2026. október 03., szombat

Húsz év történetekkel megtöltött terekben

Múzeumok, kastélyok, történelmi terek újragondolásán dolgozik a művészetet és a korszerű technológiákat ötvöző Manierart. A húszéves gyergyócsomafalvi alkotócsapat nemcsak hagyatékot segít továbbadni. Szélesebb körben is megismertetné a kultúránkat.

Húsz év történetekkel megtöltött terekben
Húsz év történetekkel megtöltött terekben
2026. október 03., szombat

Húsz év történetekkel megtöltött terekben
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Murakami Haruki és az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósok is a Nobel-esélyesek között szerepelnek

A japán Murakami Haruki és a kínai Can Hszüe is szerepel az irodalmi Nobel-díjra esélyes szerzők sorában a Ladbrokes brit fogadóiroda toplistáján.

Murakami Haruki és az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósok is a Nobel-esélyesek között szerepelnek
Murakami Haruki és az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósok is a Nobel-esélyesek között szerepelnek
2026. október 01., csütörtök

Murakami Haruki és az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósok is a Nobel-esélyesek között szerepelnek
2026. szeptember 30., szerda

Az esemény, amelyet úgy minősítenek, hogy „a világ minden szegletében ismertté teszi Székelyföld nevét”

Rekordszámú pályamű és több mint hetven ország alkotóinak részvételével nyílt meg a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé. Az idei Torzulás hívószó a valóság, az identitás és a társadalmi változások kérdéseit állítja középpontba.

Az esemény, amelyet úgy minősítenek, hogy „a világ minden szegletében ismertté teszi Székelyföld nevét”
Az esemény, amelyet úgy minősítenek, hogy „a világ minden szegletében ismertté teszi Székelyföld nevét”
2026. szeptember 30., szerda

Az esemény, amelyet úgy minősítenek, hogy „a világ minden szegletében ismertté teszi Székelyföld nevét”
2026. szeptember 30., szerda

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre

Bogányi Gergely zongoraművésszel lép fel a budapesti Zeneakadémián a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, de az út nemcsak a koncertről szól: a szervezők diplomáciai, turisztikai, gasztronómiai és üzleti programokkal is bemutatják Maros megyét.

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre
Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre
2026. szeptember 30., szerda

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!