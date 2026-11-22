Fontos tudni, milyen játékot játszik a gyerek, mennyire erőszakos annak tartalma, és hogy ez hogyan jelenik meg a viselkedésében

Először készül Romániában országos stratégia az erőszakos szélsőségesség megelőzésére, melyben a Roblox és a Discord online platformokat is a radikalizálódás csatornái között említik. A felelősség elsősorban a felnőtté, a határszabás elkerülhetetlen.

Hajnal Csilla 2026. november 22., 08:552026. november 22., 08:55

A szélsőségesség megelőzésére szánt kormányhatározat-tervezetet a Miniszterelnöki Hivatal, az oktatási minisztérium és a belügyminisztérium kezdeményezte, és társadalmi egyeztetésre bocsátották. A jegyzék szerint az idei események indokolják a lépést: az iskolákban erőszakot elkövető kiskorúak híre, illetve felmerült annak kockázata, hogy mások követik a példájukat. {K1} A kezdeményezők úgy látják, hogy a szankciók és az ellenőrzés szükségesek ugyan, de nem elégségesek, ezért a megelőzést és a reintegrációt össze kell kapcsolni az egész társadalom bevonásával. Mint kifejtik, Románia jelenleg nem szembesül széles körű radikalizálódással, a fenyegetettség szintjét alacsonynak ítélik, az ország mégis „látens sebezhetőség” állapotában van. Azt is megjegyzik, hogy

az utóbbi választások idején megnőtt a gyűlöletbeszéd, amely a zsidó közösségeket, a romákat, az LMBTQ+ embereket, az újságírókat, a kutatókat és a külföldi munkavállalókat célozta.

A stratégia jelentős része az iskolai oktatást fogja érinteni a tanfelügyelőségeken, a megyei erőforrás- és oktatási segítségnyújtási központokon (CJRAE) és a Pedagógusok Háza intézményein keresztül. Hirdetés A szülők számára a dokumentum leginkább az internettel kapcsolatos részeiben érdekes. A stratégia szerint a szélsőséges tartalmak és a radikalizálódás elsősorban a közösségi médián, a titkosított alkalmazásokon és a videóplatformokon, illetve a gyerekek körében népszerű játékplatformokon, például Twitchen, Discordon, vagy a Robloxban, Fortnite-ban és a Minecraftban terjednek. Mire figyeljünk szülőként? Lukács-Márton Réka, Marosvásárhelyen dolgozó pszichológus úgy véli, a kamaszokat nevelő családokban szinte mindennapos kérdés, hogy a gyerek mit, hogyan és mennyit játszik a képernyő előtt.

Lukács-Márton Réka pszichológus: ha gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat vagy propagandát észlelünk, azt nem szabad szó nélkül hagyni Fotó: Haáz Vince

A gyerektől egy szinte állandó online elérhetőséget vár el az iskolarendszer is, hiszen üzenetben vagy online csoportokban küldi el a házi feladatot sok tanár, és az osztálycsoportokban beszélik meg az iskolai feladatokat. Ez a folyamatos online jelenlét könnyen átcsúszik a függőségbe, hiszen

az online játékokat éppen úgy tervezték, hogy az ember vagy időt, vagy pénzt áldozzon rájuk

– hívta fel a figyelmet erre a szakember. A szülői hozzáállások eltérőek: van, aki mértékkel engedi a játékot, van, aki tiltja, és van, aki korlátozás nélkül hagyja. A tapasztalat szerint a teljes tiltás sem működik jól, különösen ha a gyerek 13–14 évesen kap először telefont, és egyszerre szabadul rá a korlátlan internet.

Az arany középút a legjárhatóbb: a játék megengedett, de nem határtalanul.

Mire érdemes figyelni? Fontos tudni, milyen játékot játszik a gyerek, mennyire erőszakos annak tartalma, és hogy ez hogyan jelenik meg a viselkedésében.

Ha gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat vagy propagandát észlelünk, azt nem szabad szó nélkül hagyni.

Érdemes beszélgetni vele, és figyelni, mit mesél, mit rajzol, mit firkál a füzetébe, hiszen a belső világa gyakran játék közben, ösztönösen kerül felszínre” – emelte ki Lukács-Márton Réka.

A gyerektől egy szinte állandó online elérhetőséget vár el az iskolarendszer is, hiszen üzenetben vagy online csoportokban küldi el a házi feladatot sok tanár Fotó: Pexels

Fenyegetés és büntetés helyett a világos, megindokolt határ működik jobban:

„egy ideig ez a játék kimarad, mert rád rossz hatással van, és elmondom, miért.”

A Family Linkhez hasonló szűrőkkel napi időkeret szabható egy-egy játékra, a többlethez pedig engedélyt kell kérni. A hétköznapokon érdemes megszabni, hogy este hánykor záródjon le az internet, vakációban pedig rugalmasabbnak lenni. A felelősség végső soron a felnőtté, az ő kezében van a „gyeplő” – tette hozzá a pszichológus. Miért olyan csábítóak ezek a játékok? A Roblox és a hozzá hasonló játékok különösen magukkal ragadóak – hívta fel a figyelmet a pszichológus. „Folyamatosan új célt kínálnak, a részvételért képességeket adnak, és ezzel azt az érzést keltik, hogy mindig van még hová fejlődni. A fizetős változatokban pénzért erősebb karakterek vásárolhatók, így kialakul egy véget nem érő körforgás: a jobb karakterhez vagy sok idő, vagy sok pénz kell.

Több pszichológus dolgozik azon, hogyan lehet minél függőbbé tenni a játékosokat, vagyis mindez tudatos tervezés eredménye”

– mutatott rá Lukács-Márton Réka.

Fotó: Pixabay

A sok online töltött idő növeli a szorongás és a depresszió valószínűségét, ami részben magyarázza a fiatalkori depresszió magas arányát. Gyakori kísérő tünet a koncentrációs nehézség, a memóriaproblémák, az alvászavar, a szomatikus, azaz testi panaszok és az elmagányosodás. Jellemző jelenség, hogy

a kamaszok személyesen találkozva alig beszélgetnek, majd azzal köszönnek el, hogy „otthon találkozunk”, és a képernyő előtt órákig csevegnek játék közben.