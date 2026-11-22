Fontos tudni, milyen játékot játszik a gyerek, mennyire erőszakos annak tartalma, és hogy ez hogyan jelenik meg a viselkedésében
Fotó: Pixabay
Először készül Romániában országos stratégia az erőszakos szélsőségesség megelőzésére, melyben a Roblox és a Discord online platformokat is a radikalizálódás csatornái között említik. A felelősség elsősorban a felnőtté, a határszabás elkerülhetetlen.
A szélsőségesség megelőzésére szánt kormányhatározat-tervezetet a Miniszterelnöki Hivatal, az oktatási minisztérium és a belügyminisztérium kezdeményezte, és társadalmi egyeztetésre bocsátották. A jegyzék szerint az idei események indokolják a lépést: az iskolákban erőszakot elkövető kiskorúak híre, illetve felmerült annak kockázata, hogy mások követik a példájukat.
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A kezdeményezők úgy látják, hogy a szankciók és az ellenőrzés szükségesek ugyan, de nem elégségesek, ezért a megelőzést és a reintegrációt össze kell kapcsolni az egész társadalom bevonásával. Mint kifejtik, Románia jelenleg nem szembesül széles körű radikalizálódással, a fenyegetettség szintjét alacsonynak ítélik, az ország mégis „látens sebezhetőség” állapotában van. Azt is megjegyzik, hogy
A stratégia jelentős része az iskolai oktatást fogja érinteni a tanfelügyelőségeken, a megyei erőforrás- és oktatási segítségnyújtási központokon (CJRAE) és a Pedagógusok Háza intézményein keresztül.
A szülők számára a dokumentum leginkább az internettel kapcsolatos részeiben érdekes. A stratégia szerint a szélsőséges tartalmak és a radikalizálódás elsősorban a közösségi médián, a titkosított alkalmazásokon és a videóplatformokon, illetve a gyerekek körében népszerű játékplatformokon, például Twitchen, Discordon, vagy a Robloxban, Fortnite-ban és a Minecraftban terjednek.
Lukács-Márton Réka, Marosvásárhelyen dolgozó pszichológus úgy véli, a kamaszokat nevelő családokban szinte mindennapos kérdés, hogy a gyerek mit, hogyan és mennyit játszik a képernyő előtt.
Lukács-Márton Réka pszichológus: ha gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat vagy propagandát észlelünk, azt nem szabad szó nélkül hagyni
Fotó: Haáz Vince
A gyerektől egy szinte állandó online elérhetőséget vár el az iskolarendszer is, hiszen üzenetben vagy online csoportokban küldi el a házi feladatot sok tanár, és az osztálycsoportokban beszélik meg az iskolai feladatokat. Ez a folyamatos online jelenlét könnyen átcsúszik a függőségbe, hiszen
– hívta fel a figyelmet erre a szakember.
A szülői hozzáállások eltérőek: van, aki mértékkel engedi a játékot, van, aki tiltja, és van, aki korlátozás nélkül hagyja. A tapasztalat szerint a teljes tiltás sem működik jól, különösen ha a gyerek 13–14 évesen kap először telefont, és egyszerre szabadul rá a korlátlan internet.
Fontos tudni, milyen játékot játszik a gyerek, mennyire erőszakos annak tartalma, és hogy ez hogyan jelenik meg a viselkedésében.
Érdemes beszélgetni vele, és figyelni, mit mesél, mit rajzol, mit firkál a füzetébe, hiszen a belső világa gyakran játék közben, ösztönösen kerül felszínre” – emelte ki Lukács-Márton Réka.
A gyerektől egy szinte állandó online elérhetőséget vár el az iskolarendszer is, hiszen üzenetben vagy online csoportokban küldi el a házi feladatot sok tanár
Fotó: Pexels
Fenyegetés és büntetés helyett a világos, megindokolt határ működik jobban:
A Family Linkhez hasonló szűrőkkel napi időkeret szabható egy-egy játékra, a többlethez pedig engedélyt kell kérni. A hétköznapokon érdemes megszabni, hogy este hánykor záródjon le az internet, vakációban pedig rugalmasabbnak lenni. A felelősség végső soron a felnőtté, az ő kezében van a „gyeplő” – tette hozzá a pszichológus.
A Roblox és a hozzá hasonló játékok különösen magukkal ragadóak – hívta fel a figyelmet a pszichológus. „Folyamatosan új célt kínálnak, a részvételért képességeket adnak, és ezzel azt az érzést keltik, hogy mindig van még hová fejlődni. A fizetős változatokban pénzért erősebb karakterek vásárolhatók, így kialakul egy véget nem érő körforgás: a jobb karakterhez vagy sok idő, vagy sok pénz kell.
– mutatott rá Lukács-Márton Réka.
Fotó: Pixabay
A sok online töltött idő növeli a szorongás és a depresszió valószínűségét, ami részben magyarázza a fiatalkori depresszió magas arányát. Gyakori kísérő tünet a koncentrációs nehézség, a memóriaproblémák, az alvászavar, a szomatikus, azaz testi panaszok és az elmagányosodás. Jellemző jelenség, hogy
Lukács-Márton Réka pszichológus szerint ez a furcsa kettősség is arra figyelmeztet, hogy a valódi, személyes kapcsolatok háttérbe szorulhatnak, ezért érdemes szülőként határokat szabni.
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