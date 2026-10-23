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Késes támadások az iskolákban: ki védi meg a gyermekeket? És ki védi meg a tanárokat?

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Szigorúbb büntetéseket sürgetnek a besztercei és pitești-i iskolai késes támadások után, miközben pedagógusok és tanfelügyelők szerint a megelőzéshez nem elég az ellenőrzés. Több iskolapszichológusra, tanácsadóra és személyzetre lenne szükség.

Hajnal Csilla

2026. október 23., 10:562026. október 23., 10:56

  • Hétfőn az egyik besztercei iskolában egy hetedikes diák megkéselt egy tanárnőt és megsebesített egy másik diákot.
  • Három nappal később Pitești-en egy 15 éves fiú megszúrt egy tanulót, és egy másik gyermeket bántalmazott.
  • Főtanfelügyelők és miniszterek is szigorúbb jogi védelmet, nagyobb együttműködést és súlyosabb büntetéseket sürgettek az iskolai erőszak visszaszorítására.
  • Iskolaigazgatók és tanfelügyelők szerint a megelőzést nehezíti a krónikus személyzethiány, kevés az iskolapszichológus, tanácsadó, kapus és beléptetőrendszer.

Hétfőn egy hetedikes diák késsel megtámadott egy tanárnőt, és megsebesített egy másik diákot a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában. Három napra rá, csütörtökön Pitești-en egy 15 éves fiú szúrt meg egy másik tanulót, és még egy gyermeket bántalmazott a középiskola mosdójában.

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Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára

Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.

Hasonló szélsőséges viselkedésre hívta fel a figyelmet két héttel ezelőtt Kovács Irén, Szilágy megyei tanfelügyelő-helyettes, aki a megyei tanügyi helyzetről szóló éves bemutatóján figyelmeztette kollégáit egyes kiskorú diákok szélsőséges megnyilvánulásaira. Elmondása szerint

néhány diák az interneten állítólag iszlamista esküt is tett, és odáig jutottak, hogy terrortámadást terveztek az iskolában.

Súlyosabb büntetéseket javasolnak

A megrázó besztercei eset kapcsán Beszterce-Naszód megye főtanfelügyelője, Vasile Șteopoaie úgy nyilatkozott, hogy szerinte a támadó egy hatodikos diákot keresett, akit meg akart sebesíteni azzal az indokkal, hogy az illető más vallású.

A tanárnő megpróbálta megakadályozni, hogy a fiú bemenjen az osztályterembe, ezért a támadó megszúrta a homlokánál és a hasánál.

A hatodikos diák nem sérült meg, viszont a támadó megszúrt egy másik gyereket, aki a társaival együtt közbelépett.

Az eset kapcsán Sorin Ionescu, akit a Szociáldemokrata Párt (PSD) javasolt oktatásért felelős miniszternek, úgy fogalmazott, hogy az iskoláknak jobban együtt kell működniük a közbiztonsági intézményekkel az erőszak megelőzése érdekében. Szerinte a tanárok védelmét törvénymódosításokkal kell erősíteni, hogy a pedagógus státuszát ne csak erkölcsileg, hanem jogilag is védjék.

Arra a kérdésre, hogy kinek kellett volna észrevennie a támadó diák radikalizálódásának jeleit, azt válaszolta, hogy ez a kérdés meghaladja az oktatási minisztérium hatáskörét, de úgy véli,

az iskolákat is meg kell tanítani arra, hogyan előzzék meg az ilyen eseteket megelőző politikákkal, mert különben „egy ilyen divat elterjedhet”

– nyilatkozta Sorin Ionescu.

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Rendőrségi intézkedéssel próbálják garantálni a gyermekek biztonságát a besztercei késelés után
Rendőrségi intézkedéssel próbálják garantálni a gyermekek biztonságát a besztercei késelés után

Ideiglenes távoltartási parancsot adott ki kedden este a rendőrség hat diák és a 28 éves tanárnő védelmében a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában történt késes támadás után. A 13 éves támadóra elektronikus nyomkövetőt helyeztek.

A frissen kinevezett Sorin Costreie oktatási és kutatási miniszter pedig a Digi 24 hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a tanárok és a diákok elleni erőszak visszaszorításának egyik módja az, hogy megerősítsék a tanár és a diák státuszát az orvosok mintájára, és megduplázzák a bűnelkövetés következményeit, vagyis súlyosabb büntetésekkel reagáljanak rá.

Érdekes megfigyelni, hogy egyik politikus sem tér ki arra, hogy

országos szinten túl kevés az iskolapszichológus és az iskolai tanácsadó, és talán az ő számukat kellene megduplázni.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Létezik jelzési rendszer, csak szakember nincs elegendő

A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatójának, Zsombori Gabriellának meggyőződése, hogy minden iskola sokszor erőn felül tesz meg mindent azért, hogy diákjai, pedagógusai és alkalmazottai biztonságban legyenek. A Székelyhon megkeresésére kifejtette:

az oktatási intézmények egyre hangsúlyosabban foglalkoznak a neveléssel, a gyermekek lelki egészségével és a közösségi kapcsolatokkal, nem csupán a tananyag átadásával.

Abban is biztos az iskolavezető, hogy ezen a téren valamennyi intézménynek bőven van még tennivalója.

A szélsőséges eseteket teljes biztonsággal megelőzni aligha lehet, de a kockázatukat csökkenthetjük – véli a csíkszeredai intézmény vezetője.

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Részleteket közölt a főügyész a késelő besztercei diák tettének körülményeiről
Részleteket közölt a főügyész a késelő besztercei diák tettének körülményeiről

Előre kitervelte a hétfői iskolai késelést a 13 éves besztercei diák, aki feltehetően rasszista indítékból támadt rá egyik iskolatársára, és a történtek után sem mutatott megbánást – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei főügyész.

„Nemzetközi kutatások is azt hangsúlyozzák, hogy a megelőzés kulcsa a figyelmeztető jelek felismerése, a megfelelő időben történő beavatkozás és az együttműködés. Az iskolákban létezik jelzési rendszer: például

Idézet
ha egy pedagógus aggasztó változást észlel egy diák viselkedésében, jelzi az osztályfőnöknek, szükség esetén az osztálytanács is foglalkozik a kérdéssel, bevonják az iskolapszichológust, az igazgatót, a szülőket, adott esetben a hatóságokat”

– magyarázta el Zsombori Gabriella, hozzátéve, hogy mindehhez megfelelő szakemberekre és személyzetre lenne szükség, az iskolák azonban krónikus személyzethiánnyal küszködnek.

Többek között nincs elegendő kapus, iskolapszichológus, iskolai tanácsadó, bizonyos szaktanárokból pedig egyre aggasztóbb a hiány.

„A Márton Áron Főgimnáziumnak például egyetlen iskolapszichológusa van, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Egyetlen szakembernek már a sürgős, súlyos esetek kezelése is óriási feladat, nemhogy a megelőzés, amelyre legalább akkora hangsúlyt kellene fektetnünk. Pedig éppen az lenne a lényeg, hogy

Idézet
ne csak akkor foglalkozzunk egy gyermekkel, amikor már nagy a baj.

Néha az az érzésem, hogy lassan emberfeletti képességeket várunk el a pedagógusoktól. Például egy matematikatanárnak a szaktudása és pedagógiai felkészültsége mellett lassan pszichológusnak, mentálhigiénés szakembernek, szociológusnak, sőt, fekete öves karatésnak is kellene lennie. Miközben egyre több felelősséget hárítunk rájuk, az iskolákat ellehetetlenítjük, a pedagógusokat pedig rendszeresen támadások érik. Ki védi meg a gyermekeket? És ki védi meg a tanárokat” – tette fel a nem is olyan költői kérdést a csíkszeredai főgimnázium igazgatója, aki úgy véli, a biztonság közös felelősségünk.

A megelőzés kulcsa a figyelmeztető jelek felismerése, a megfelelő időben történő beavatkozás és az együttműködés • Fotó: Sándor Csilla Galéria

A megelőzés kulcsa a figyelmeztető jelek felismerése, a megfelelő időben történő beavatkozás és az együttműködés

Fotó: Sándor Csilla

Az állam felelőssége sem kerülhető meg

Az iskolaigazgató szerint a gyermekek nevelése nem kizárólag az iskola feladata, felelőssége van a szülőnek, a pedagógusnak, az iskolaorvosnak, a pszichológusnak, a rendőrségnek, a döntéshozóknak, a szomszédnak, de akár az utcán éppen arra járó embernek is, hiszen

nem maradhatunk közömbösek, ha azt látjuk, hogy valaki bajban van.

Kiemelte, természetesen az állam felelőssége sem kerülhető meg. Nem lehet újabb és újabb kötelezettségeket hárítani az iskolákra anélkül, hogy biztosítanák az ezek teljesítéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket.

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Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve

Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.

Lehet szigorítani a szabályokon, fokozni az ellenőrzést, de önmagukban ezek az intézkedések nem oldják meg a problémát. Ha mindenki felelősséggel végezné a maga munkáját, és valóban érdekelne bennünket a másik ember jólléte, sokkal kevesebb tragédia történne – fejtette ki véleményét a besztercei esetből kiindulva Zsombori Gabriella iskolaigazgató.

Sok iskolának még kapusa sincs

Ezzel egyetért Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes főtanfelügyelője is, aki szerint a társadalmi felelősségvállalás a kulcsa a biztonságnak. „Észre kell venni az apró, viselkedésbeli elváltozásokat, amelyek a szándékos bántalmazásokhoz vezetnek. Ezek a jelek feltűnhetnek a véleménynyilvánításban, viselkedésbeli változásokban, de óriási felelőssége van a családnak mindebben.

Idézet
Sajnos olyan világot élünk, ahol a gyerekek leszakadnak a szülőkről, nem beszélik meg problémáikat, és a kortársak környezete nagyban befolyásolja őket, akár a közösségi oldalakon keresztül is, hiszen legtöbbször ott van bátorságuk kimondani magukat, ott találkoznak a különböző eszmékkel is”

– hívta fel a figyelmet Antal Levente Mihály.

A főtanfelügyelő-helyettes azonban azt is kiemelte, hogy nagyon kevés iskolai tanácsadó van Maros megyében, egy szakember több iskolában is dolgozik, és többek között nekik kellene felismerniük a gyerek szélsőségessé válásának jeleit.

Idézet
Az iskola csak részben tud felkészülni ezekre az esetekre, sok iskolának még kapusa sincs, beléptető rendszerekről nem is beszélve, semmivel sem tudják megnézni azt, hogy visz-e valaki fehér fegyvert az iskolába vagy sem”

– tette hozzá a tanfelügyelőség magyar vezetője, aki maga is részt vett egy országos képzésen, amelyet a titkosszolgálat munkatársai tartottak a tanfelügyelőknek és intézményvezetőknek, és amelynek az volt a témája, miként előzhető meg a radikalizálódás a tanintézményekben.

A főtanfelügyelő-helyettes hangsúlyozta: ha baj van az iskolában, akkor a tanárnak elsőként az iskolákért felelős rendőrségi szakosztályt kell értesítenie – Maros megyében a 0265-202 521-es telefonszámon – vagy az 112-es segélyhívószámon kell segítséget kérnie.

Marosszék Belföld
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