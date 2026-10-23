Késes támadások az iskolákban: ki védi meg a gyermekeket? És ki védi meg a tanárokat?

Fotó: Haáz Vince
Szigorúbb büntetéseket sürgetnek a besztercei és pitești-i iskolai késes támadások után, miközben pedagógusok és tanfelügyelők szerint a megelőzéshez nem elég az ellenőrzés. Több iskolapszichológusra, tanácsadóra és személyzetre lenne szükség.
Hétfőn egy hetedikes diák késsel megtámadott egy tanárnőt, és megsebesített egy másik diákot a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában. Három napra rá, csütörtökön Pitești-en egy 15 éves fiú szúrt meg egy másik tanulót, és még egy gyermeket bántalmazott a középiskola mosdójában.
Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.
Hasonló szélsőséges viselkedésre hívta fel a figyelmet két héttel ezelőtt Kovács Irén, Szilágy megyei tanfelügyelő-helyettes, aki a megyei tanügyi helyzetről szóló éves bemutatóján figyelmeztette kollégáit egyes kiskorú diákok szélsőséges megnyilvánulásaira. Elmondása szerint
A megrázó besztercei eset kapcsán Beszterce-Naszód megye főtanfelügyelője, Vasile Șteopoaie úgy nyilatkozott, hogy szerinte a támadó egy hatodikos diákot keresett, akit meg akart sebesíteni azzal az indokkal, hogy az illető más vallású.
A hatodikos diák nem sérült meg, viszont a támadó megszúrt egy másik gyereket, aki a társaival együtt közbelépett.
Az eset kapcsán Sorin Ionescu, akit a Szociáldemokrata Párt (PSD) javasolt oktatásért felelős miniszternek, úgy fogalmazott, hogy az iskoláknak jobban együtt kell működniük a közbiztonsági intézményekkel az erőszak megelőzése érdekében. Szerinte a tanárok védelmét törvénymódosításokkal kell erősíteni, hogy a pedagógus státuszát ne csak erkölcsileg, hanem jogilag is védjék.
Arra a kérdésre, hogy kinek kellett volna észrevennie a támadó diák radikalizálódásának jeleit, azt válaszolta, hogy ez a kérdés meghaladja az oktatási minisztérium hatáskörét, de úgy véli,
– nyilatkozta Sorin Ionescu.
Ideiglenes távoltartási parancsot adott ki kedden este a rendőrség hat diák és a 28 éves tanárnő védelmében a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában történt késes támadás után. A 13 éves támadóra elektronikus nyomkövetőt helyeztek.
A frissen kinevezett Sorin Costreie oktatási és kutatási miniszter pedig a Digi 24 hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a tanárok és a diákok elleni erőszak visszaszorításának egyik módja az, hogy megerősítsék a tanár és a diák státuszát az orvosok mintájára, és megduplázzák a bűnelkövetés következményeit, vagyis súlyosabb büntetésekkel reagáljanak rá.
Érdekes megfigyelni, hogy egyik politikus sem tér ki arra, hogy
Fotó: Pixabay
A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatójának, Zsombori Gabriellának meggyőződése, hogy minden iskola sokszor erőn felül tesz meg mindent azért, hogy diákjai, pedagógusai és alkalmazottai biztonságban legyenek. A Székelyhon megkeresésére kifejtette:
Abban is biztos az iskolavezető, hogy ezen a téren valamennyi intézménynek bőven van még tennivalója.
A szélsőséges eseteket teljes biztonsággal megelőzni aligha lehet, de a kockázatukat csökkenthetjük – véli a csíkszeredai intézmény vezetője.
Előre kitervelte a hétfői iskolai késelést a 13 éves besztercei diák, aki feltehetően rasszista indítékból támadt rá egyik iskolatársára, és a történtek után sem mutatott megbánást – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei főügyész.
„Nemzetközi kutatások is azt hangsúlyozzák, hogy a megelőzés kulcsa a figyelmeztető jelek felismerése, a megfelelő időben történő beavatkozás és az együttműködés. Az iskolákban létezik jelzési rendszer: például
– magyarázta el Zsombori Gabriella, hozzátéve, hogy mindehhez megfelelő szakemberekre és személyzetre lenne szükség, az iskolák azonban krónikus személyzethiánnyal küszködnek.
„A Márton Áron Főgimnáziumnak például egyetlen iskolapszichológusa van, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Egyetlen szakembernek már a sürgős, súlyos esetek kezelése is óriási feladat, nemhogy a megelőzés, amelyre legalább akkora hangsúlyt kellene fektetnünk. Pedig éppen az lenne a lényeg, hogy
Néha az az érzésem, hogy lassan emberfeletti képességeket várunk el a pedagógusoktól. Például egy matematikatanárnak a szaktudása és pedagógiai felkészültsége mellett lassan pszichológusnak, mentálhigiénés szakembernek, szociológusnak, sőt, fekete öves karatésnak is kellene lennie. Miközben egyre több felelősséget hárítunk rájuk, az iskolákat ellehetetlenítjük, a pedagógusokat pedig rendszeresen támadások érik. Ki védi meg a gyermekeket? És ki védi meg a tanárokat” – tette fel a nem is olyan költői kérdést a csíkszeredai főgimnázium igazgatója, aki úgy véli, a biztonság közös felelősségünk.
A megelőzés kulcsa a figyelmeztető jelek felismerése, a megfelelő időben történő beavatkozás és az együttműködés
Fotó: Sándor Csilla
Az iskolaigazgató szerint a gyermekek nevelése nem kizárólag az iskola feladata, felelőssége van a szülőnek, a pedagógusnak, az iskolaorvosnak, a pszichológusnak, a rendőrségnek, a döntéshozóknak, a szomszédnak, de akár az utcán éppen arra járó embernek is, hiszen
Kiemelte, természetesen az állam felelőssége sem kerülhető meg. Nem lehet újabb és újabb kötelezettségeket hárítani az iskolákra anélkül, hogy biztosítanák az ezek teljesítéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket.
Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.
Lehet szigorítani a szabályokon, fokozni az ellenőrzést, de önmagukban ezek az intézkedések nem oldják meg a problémát. Ha mindenki felelősséggel végezné a maga munkáját, és valóban érdekelne bennünket a másik ember jólléte, sokkal kevesebb tragédia történne – fejtette ki véleményét a besztercei esetből kiindulva Zsombori Gabriella iskolaigazgató.
Ezzel egyetért Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes főtanfelügyelője is, aki szerint a társadalmi felelősségvállalás a kulcsa a biztonságnak. „Észre kell venni az apró, viselkedésbeli elváltozásokat, amelyek a szándékos bántalmazásokhoz vezetnek. Ezek a jelek feltűnhetnek a véleménynyilvánításban, viselkedésbeli változásokban, de óriási felelőssége van a családnak mindebben.
– hívta fel a figyelmet Antal Levente Mihály.
A főtanfelügyelő-helyettes azonban azt is kiemelte, hogy nagyon kevés iskolai tanácsadó van Maros megyében, egy szakember több iskolában is dolgozik, és többek között nekik kellene felismerniük a gyerek szélsőségessé válásának jeleit.
– tette hozzá a tanfelügyelőség magyar vezetője, aki maga is részt vett egy országos képzésen, amelyet a titkosszolgálat munkatársai tartottak a tanfelügyelőknek és intézményvezetőknek, és amelynek az volt a témája, miként előzhető meg a radikalizálódás a tanintézményekben.
A főtanfelügyelő-helyettes hangsúlyozta: ha baj van az iskolában, akkor a tanárnak elsőként az iskolákért felelős rendőrségi szakosztályt kell értesítenie – Maros megyében a 0265-202 521-es telefonszámon – vagy az 112-es segélyhívószámon kell segítséget kérnie.
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