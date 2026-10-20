Részleteket közölt a főügyész a késelő besztercei diák tettének körülményeiről

Előre kitervelte a hétfői iskolai késelést a 13 éves besztercei diák, aki feltehetően rasszista indítékból támadt rá egyik iskolatársára, és a történtek után sem mutatott megbánást – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei főügyész.

Székelyhon 2026. október 20., 17:332026. október 20., 17:33

Adrian Briciu szerint a fiú otthonról vitt magával

egy zsebkést, egy csuklyát, egy katonai jellegű sisakot és kesztyűt.

Ezeket az iskola mosdójában vette fel, majd annak a nála egy évvel fiatalabb diáknak az osztályterme felé indult, akit meg akart támadni – ismerteti az Agerpres. korábban írtuk Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel. A megyei főügyész szerint

a fiú azért szemelte ki a 12 éves tanulót, mert sötétebb bőrszíne miatt indiainak vélte.

Korábban nem volt konfliktus közöttük. Hirdetés Amikor a támadó bekopogott az osztályterem ajtaján, a matematikatanárnő kilépett a folyosóra, ahol a fiú többször megszúrta a fején és a mellkasán. Ezután bement az osztályterembe, és keresni kezdte a kiszemelt diákot. Egy másik tanuló a segítségére sietett, és a fején megsérült. A megtámadott 12 éves fiút a hátán érte a kés, de csak felületi sérülést szenvedett.

A késelő diákot végül az iskola őre és egy testnevelő tanár fékezte meg és fegyverezte le.

Briciu közölte azt is, hogy angol nyelvű feliratokat és szélsőjobboldali, legionárius jelképeket találtak abban a mosdóban, ahol a 13 éves fiú felkészült a támadásra. A diákokat egyelőre nem hallgatták ki.

A gyermek továbbra is a kolozsvári gyermekpszichiátriai klinikán van, a család Besztercétől mintegy 13 kilométerre fekvő otthonában pedig házkutatást tartottak.

Kérdésre válaszolva Briciu elmondta, egyelőre nem lehet megállapítani, hogy radikalizálódott-e a fiú. Hozzátette, hogy nem mutatott megbánást, és nem tűnt úgy, hogy megviselték volna a történtek. A főügyész közlése szerint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) megvizsgálta, hogy az ügy a hatáskörébe tartozik-e, de végül

a Beszterce-Naszód megyei ügyészség folytatja a nyomozást emberölési kísérlet miatt.