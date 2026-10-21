Rendőrségi intézkedéssel próbálják garantálni a gyermekek biztonságát a besztercei késelés után

Ideiglenes távoltartási parancsot adott ki kedden este a rendőrség hat diák és a 28 éves tanárnő védelmében a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában történt késes támadás után. A 13 éves támadóra elektronikus nyomkövetőt helyeztek.

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A védelmi intézkedést azt követően rendelték el, hogy a szülők további garanciákat kértek gyermekeik biztonságára. A diákok kedden online oktatásban vettek részt, szerdán azonban visszatérnek az iskolába – közölte az Agerpres hírügynökséggel a Beszterce-Naszód megyei rendőrség szóvivője, Crina Sîrb.

A védelemben részesülők között van az a fiú, akit a támadó eredetileg – feltehetően rasszista indítékból – célba vett,

valamint az őt megvédeni próbáló diáktársa is. Utóbbi több sérülést szenvedett, de azóta hazaengedték a kórházból.

A támadást elkövető 13 éves fiú továbbra is a kolozsvári gyermekpszichiátrián van, édesanyja kíséretében.

korábban írtuk Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.