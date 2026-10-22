Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.

Székelyhon 2026. október 22., 11:452026. október 22., 11:45 2026. október 22., 12:392026. október 22., 12:39

Egy 15 éves fiú szúró-vágó eszközzel ment be a középiskolába, ahol tanul, majd egy konfliktus nyomán megsebesítette az egyik osztálytársa alkarját, egy másik társát pedig fizikailag bántalmazta” – közölte az Argeș megyei rendőrség.

A megtámadott diák sérülést szenvedett az alkarján, és kórházba szállították orvosi ellátásra.

A támadó rendőri őrizetben van, jelenleg vizsgálat folyik az eset pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatalára – számolt be az Agerpres. Hirdetés Az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a helyszínre egy SMURD-rohammentőegység vonult ki, hogy orvosi segítséget nyújtson a két, 15 év körüli fiatalnak. Az orvosi vizsgálat során megállapították, hogy

az egyik fiatal jobb felső végtagján nyílt seb, a másik bal felső végtagján pedig horzsolások voltak

– számoltak be a katasztrófavédelem képviselői. Az elsősegélynyújtást követően a nyílt sérülést szenvedett fiatalt további vizsgálatokra kórházba szállították, míg a másik fiatal elutasította a kórházba szállítást. Bozótvágóval kezdett hadonászni A helyi sajtó beszámolói szerint az eset a pitești-i Armand Călinescu Műszaki Kollégiumban történt. A középiskola egyik diákja, aki állítása szerint szemtanúja volt az egész történteknek, az ePitești.ro helyi portálnak azt mondta, hogy

a támadás hátterében korábbi nézeteltérések állhattak.

A diák elmondása szerint a támadással gyanúsított fiatalnak korábban is voltak konfliktusai néhány iskolatársával, és a fiú úgy érezhette, hogy zaklatják. „A támadónak konfliktusa volt az ottani fiúkkal és azzal a diákkal is, aki most a mentőautóban van, mert állítólag rendszeresen piszkálták, zaklatták. Egy idő után annyira felbosszantották, hogy úgy döntött, saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást.

Odajött, és elkezdett hadonászni a bozótvágóval, de nem igazán tudta használni, mert a penge kicsúszott a kezéből, és a nyelével ütött.

Az áldozat félelmében mögém bújt. Én nem akartam verekedni vele, de engem is meg akart ütni, ezért ellöktem. A fiúk mosdójában voltunk. Elfutottam, dolgozott bennem az adrenalin, és tanárokat kezdtem keresni. Találkoztam a kémia- és a földrajztanárnőnkkel, de nem értették, mit akarok mondani nekik, ezért a testnevelő tanárhoz rohantam. Féltem, hogy engem is megtámad” – idézte a diákot az említett hírportál.