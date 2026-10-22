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Fotó: Borbély Fanni
Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.
2026. október 22., 11:452026. október 22., 11:45
2026. október 22., 12:392026. október 22., 12:39
Egy 15 éves fiú szúró-vágó eszközzel ment be a középiskolába, ahol tanul, majd egy konfliktus nyomán megsebesítette az egyik osztálytársa alkarját, egy másik társát pedig fizikailag bántalmazta” – közölte az Argeș megyei rendőrség.
A támadó rendőri őrizetben van, jelenleg vizsgálat folyik az eset pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatalára – számolt be az Agerpres.
Az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a helyszínre egy SMURD-rohammentőegység vonult ki, hogy orvosi segítséget nyújtson a két, 15 év körüli fiatalnak. Az orvosi vizsgálat során megállapították, hogy
– számoltak be a katasztrófavédelem képviselői.
Az elsősegélynyújtást követően a nyílt sérülést szenvedett fiatalt további vizsgálatokra kórházba szállították, míg a másik fiatal elutasította a kórházba szállítást.
A helyi sajtó beszámolói szerint az eset a pitești-i Armand Călinescu Műszaki Kollégiumban történt. A középiskola egyik diákja, aki állítása szerint szemtanúja volt az egész történteknek, az ePitești.ro helyi portálnak azt mondta, hogy
A diák elmondása szerint a támadással gyanúsított fiatalnak korábban is voltak konfliktusai néhány iskolatársával, és a fiú úgy érezhette, hogy zaklatják.
„A támadónak konfliktusa volt az ottani fiúkkal és azzal a diákkal is, aki most a mentőautóban van, mert állítólag rendszeresen piszkálták, zaklatták. Egy idő után annyira felbosszantották, hogy úgy döntött, saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást.
Az áldozat félelmében mögém bújt. Én nem akartam verekedni vele, de engem is meg akart ütni, ezért ellöktem. A fiúk mosdójában voltunk. Elfutottam, dolgozott bennem az adrenalin, és tanárokat kezdtem keresni. Találkoztam a kémia- és a földrajztanárnőnkkel, de nem értették, mit akarok mondani nekik, ezért a testnevelő tanárhoz rohantam. Féltem, hogy engem is megtámad” – idézte a diákot az említett hírportál.
Az iskola mosdójában, egy szünetben támadt bozótvágó késsel (machetével) két diáktársára csütörtök reggel egy 15 éves tanuló a pitești-i Armand Călinescu Műszaki Szakközépiskolában – közölte az Argeș megyei tanfelügyelőség.
A tájékoztatás szerint a kilencedik osztályos fiú bosszúból sebesítette meg két diáktársát. Az incidens a 9 órás szünetben történt.
Két tizenegyedikes diák azonnal értesítette a tanárokat, akik riasztották a rendőrséget. A tanfelügyelőség egyik munkatársa is a helyszínre ment, és az esetről tájékoztatták az oktatási minisztériumot, valamint az Argeș megyei prefektusi hivatalt.
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