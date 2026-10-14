Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában

Közúti baleset történt kedden este Csíkszeredában a Szék utcában, a karambol után pedig az egyik sofőr bántalmazta a másik autót vezető fiatal nőt.

Székelyhon 2026. október 14., 10:392026. október 14., 10:39 2026. október 14., 10:412026. október 14., 10:41

Közúti balesethez riasztották a csíkszeredai rendőrséget kedden este, 21 óra körül. korábban írtuk Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában Baleset történt kedd este Csíkszeredában, a tűzoltók is nagy erőkkel siettek a helyszínre. Mint azt a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályánál érdeklődve megtudtuk, a helyszíni vizsgálatok szerint egy 23 éves, szépvízi fiatal nő a Ion Căianu utcából a Szék utca irányába haladt autójával, amikor a két utca kereszteződésében nem adott elsőbbséget egy szabályosan közlekedő, 44 éves csíkpálfalvi férfi által vezetett autónak.

Azt ütközést követően a férfi fizikailag bántalmazta a fiatal nőt,