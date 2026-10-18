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Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Milánóban, csatatérré változott a dóm előtti tér

• Fotó: Dorian Gray/X

Fotó: Dorian Gray/X

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Csatatérré változott a Milánó városközpontjában található Dóm tér, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután.

Székelyhon

2026. október 18., 10:222026. október 18., 10:22

Az utcai harc órákig tartott: a hatóságok vízágyúval és könnygázzal próbálták kiszorítani a dóm előtti térről a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket.

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A korábban gyalogosokkal, turistákkal teli teret evakuálták, és még az esti órákban is zárva volt. Az összecsapások a Dóm térhez közeli utcákra is átterjedtek – olvasható az MTI szemléjében.

Tüntetők csoportjai barikádokat emeltek az utcai terelőkordonokkal, társaik a teret övező árkádfolyosókat és a II. Viktor Emánuelről elnevezett galériát akarták elfoglalni, ahonnan gumibotos rohamrendőr-osztag távolította el őket.

A tüntetők a tér közepén álló II. Viktor Emánuel-szobor talapzatára is felmásztak, és szemétkupacokat képeztek, amiket meggyújtottak.

A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet

a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.

A Milánó utcáin végigvonuló menetet ifjúsági szervezetek vezették.

A menetből kiváló, teljesen feketébe öltözött tüntetők csoportjai, miközben

támadást indítottak a rendőrök ellen, kirakatokat törtek be, buszmegállókat vertek szét, az utcai teraszok székeit és asztalait dobálták.

Giuseppe Sala milánói polgármester azt hangoztatta, hogy „a tüntetés indokai teljesen érthetőek, a hatóságokkal szembeni erőszak és a város pusztítása viszont elfogadhatatlan”.

Giorgia Meloni kormányfő a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt emelte ki, hogy nagy tisztelettel tekint az olaszországi utcákon békésen tüntetőkre, de „nem lehet elhallgatni, ami a tereken (…) a vandálok, kihasználva a megmozdulásokat, káoszt terjesztenek, megtámadják a biztonságot garantálókat, és egész városokat ejtenek túszul.

Idézet
A tüntetés jog. Nem számít jognak városaink tűzzel, vassal történő pusztítása”.

Meloni a balközép ellenzéket arra kérte, foglaljon „egyértelmű” állást, tétovázás nélkül ítélje el az erőszakot, és „tegyen jól érthető felhívást annak érdekében, hogy minden megmozdulás békés legyen. Minden késedelem igazolás, a csendes (beleegyezés) elfogadhatatlan”.

Szombat délután Bolognában, a város központi pályaudvara előtt fiatalok kövekkel támadtak rendőrökre, akik vízágyúval válaszoltak, és Torinóban is összecsapásokra került sor.

Maurizio Landini, a CGIL főtitkára november 20-ára általános sztrájkot hirdetett meg a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány „alternatívája megépítésére”.

Külföld
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