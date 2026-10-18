Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Milánóban, csatatérré változott a dóm előtti tér

Csatatérré változott a Milánó városközpontjában található Dóm tér, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután.

Székelyhon 2026. október 18., 10:222026. október 18., 10:22

Az utcai harc órákig tartott: a hatóságok vízágyúval és könnygázzal próbálták kiszorítani a dóm előtti térről a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket. Hirdetés A korábban gyalogosokkal, turistákkal teli teret evakuálták, és még az esti órákban is zárva volt. Az összecsapások a Dóm térhez közeli utcákra is átterjedtek – olvasható az MTI szemléjében.

Tüntetők csoportjai barikádokat emeltek az utcai terelőkordonokkal, társaik a teret övező árkádfolyosókat és a II. Viktor Emánuelről elnevezett galériát akarták elfoglalni, ahonnan gumibotos rohamrendőr-osztag távolította el őket.

A tüntetők a tér közepén álló II. Viktor Emánuel-szobor talapzatára is felmásztak, és szemétkupacokat képeztek, amiket meggyújtottak. Make sure to inform everyone you know that the migrant gangs and their Antifa allies are also rioting in Milan, Italy tonight Building are vandalized and fires are set in front of Milan Cathedral (the Duomo) https://t.co/0g8W1qZDsx — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026 A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet

a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban.

A Milánó utcáin végigvonuló menetet ifjúsági szervezetek vezették. Total chaos outside the symbol of Christianity in Milan, the Cathedral. Paper bombs, firecrackers, cars destroyed, attacks on police, insults and shouting right in front of the Duomo. No Italian, not even the worst, would dare to light fires and shoot fireworks against the Duomo. An insult that cannot be explained and forgotten. — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026 A menetből kiváló, teljesen feketébe öltözött tüntetők csoportjai, miközben

támadást indítottak a rendőrök ellen, kirakatokat törtek be, buszmegállókat vertek szét, az utcai teraszok székeit és asztalait dobálták.

Giuseppe Sala milánói polgármester azt hangoztatta, hogy „a tüntetés indokai teljesen érthetőek, a hatóságokkal szembeni erőszak és a város pusztítása viszont elfogadhatatlan”. Italy like France. Outside Milan Cathedral. A symbol of Christianity under siege. Fires, clashes, and devastation beneath its spires. This is no celebration — it is a collapse. They are burning the heart of Milan while everyone watches and records it. This is a war on our history, culture, traditions, and identity. — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026 Giorgia Meloni kormányfő a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt emelte ki, hogy nagy tisztelettel tekint az olaszországi utcákon békésen tüntetőkre, de „nem lehet elhallgatni, ami a tereken (…) a vandálok, kihasználva a megmozdulásokat, káoszt terjesztenek, megtámadják a biztonságot garantálókat, és egész városokat ejtenek túszul.

A tüntetés jog. Nem számít jognak városaink tűzzel, vassal történő pusztítása”.