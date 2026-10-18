Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Milánóban, csatatérré változott a dóm előtti tér

Fotó: Dorian Gray/X
Csatatérré változott a Milánó városközpontjában található Dóm tér, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután.
Az utcai harc órákig tartott: a hatóságok vízágyúval és könnygázzal próbálták kiszorítani a dóm előtti térről a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket.
A korábban gyalogosokkal, turistákkal teli teret evakuálták, és még az esti órákban is zárva volt. Az összecsapások a Dóm térhez közeli utcákra is átterjedtek – olvasható az MTI szemléjében.
A tüntetők a tér közepén álló II. Viktor Emánuel-szobor talapzatára is felmásztak, és szemétkupacokat képeztek, amiket meggyújtottak.
Make sure to inform everyone you know that the migrant gangs and their Antifa allies are also rioting in Milan, Italy tonight
Building are vandalized and fires are set in front of Milan Cathedral (the Duomo) https://t.co/0g8W1qZDsx— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026
A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet
A Milánó utcáin végigvonuló menetet ifjúsági szervezetek vezették.
Total chaos outside the symbol of Christianity in Milan, the Cathedral. Paper bombs, firecrackers, cars destroyed, attacks on police, insults and shouting right in front of the Duomo. No Italian, not even the worst, would dare to light fires and shoot fireworks against the Duomo. An insult that cannot be explained and forgotten.— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026
A menetből kiváló, teljesen feketébe öltözött tüntetők csoportjai, miközben
Giuseppe Sala milánói polgármester azt hangoztatta, hogy „a tüntetés indokai teljesen érthetőek, a hatóságokkal szembeni erőszak és a város pusztítása viszont elfogadhatatlan”.
Italy like France. Outside Milan Cathedral. A symbol of Christianity under siege. Fires, clashes, and devastation beneath its spires. This is no celebration — it is a collapse. They are burning the heart of Milan while everyone watches and records it. This is a war on our history, culture, traditions, and identity.— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026
Giorgia Meloni kormányfő a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt emelte ki, hogy nagy tisztelettel tekint az olaszországi utcákon békésen tüntetőkre, de „nem lehet elhallgatni, ami a tereken (…) a vandálok, kihasználva a megmozdulásokat, káoszt terjesztenek, megtámadják a biztonságot garantálókat, és egész városokat ejtenek túszul.
Meloni a balközép ellenzéket arra kérte, foglaljon „egyértelmű” állást, tétovázás nélkül ítélje el az erőszakot, és „tegyen jól érthető felhívást annak érdekében, hogy minden megmozdulás békés legyen. Minden késedelem igazolás, a csendes (beleegyezés) elfogadhatatlan”.
BREAKING:
Massive riots have now also broken out in Milan, Italy.
An alliance of migrant gangs and Antifa extremists is attacking police officers and setting fires in front of the Milan Cathedral (Duomo) https://t.co/yh8sbPWmsS— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026
Szombat délután Bolognában, a város központi pályaudvara előtt fiatalok kövekkel támadtak rendőrökre, akik vízágyúval válaszoltak, és Torinóban is összecsapásokra került sor.
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