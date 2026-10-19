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Szentegyházán is elkezdik kiosztani az új hulladékgyűjtő edényeket

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Elkezdődik az új hulladékgazdálkodási szerződések megkötése, valamint az új kukák kiosztása is Szentegyházán október 19–24. között. Az intézkedés egyelőre a családi házakban élő lakosokat érinti.

Székelyhon

2026. október 19., 10:252026. október 19., 10:25

Az RDE Harghita tájékoztatása szerint az érintettek

naponta 9 és 17 óra között vehetik át az új hulladékgyűjtő edényeket, illetve köthetik meg az új hulladékgazdálkodási szerződéseket

a József Attila utca 6/A szám alatti önkéntes hulladékudvarban.

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A szerződéskötéshez személyi igazolvány szükséges. A lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint eredeti igazolványukat vigyék magukkal, és adják meg telefonszámukat, valamint – amennyiben rendelkeznek vele – e-mail-címüket is.

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Mint ismert, decembertől változik a hulladékelszállítás rendszere egész Hargita megyében. Az új edények használatának kezdetéről

előzetesen értesítik a lakosságot, addig a jelenlegi szemetesládák maradnak használatban.

Az átállást követően a háztartási hulladékot már kizárólag az új edényekből gyűjtik össze.

Udvarhelyszék Szentegyháza
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