Szentegyházán is elkezdik kiosztani az új hulladékgyűjtő edényeket

Elkezdődik az új hulladékgazdálkodási szerződések megkötése, valamint az új kukák kiosztása is Szentegyházán október 19–24. között. Az intézkedés egyelőre a családi házakban élő lakosokat érinti.

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Az RDE Harghita tájékoztatása szerint az érintettek

naponta 9 és 17 óra között vehetik át az új hulladékgyűjtő edényeket, illetve köthetik meg az új hulladékgazdálkodási szerződéseket

a József Attila utca 6/A szám alatti önkéntes hulladékudvarban.

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A szerződéskötéshez személyi igazolvány szükséges. A lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint eredeti igazolványukat vigyék magukkal, és adják meg telefonszámukat, valamint – amennyiben rendelkeznek vele – e-mail-címüket is.

korábban írtuk Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett eseményen.

Mint ismert, decembertől változik a hulladékelszállítás rendszere egész Hargita megyében. Az új edények használatának kezdetéről