Szentegyházán is elkezdik kiosztani az új hulladékgyűjtő edényeket

Fotó: Borbély Fanni
Elkezdődik az új hulladékgazdálkodási szerződések megkötése, valamint az új kukák kiosztása is Szentegyházán október 19–24. között. Az intézkedés egyelőre a családi házakban élő lakosokat érinti.
Az RDE Harghita tájékoztatása szerint az érintettek
a József Attila utca 6/A szám alatti önkéntes hulladékudvarban.
A szerződéskötéshez személyi igazolvány szükséges. A lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint eredeti igazolványukat vigyék magukkal, és adják meg telefonszámukat, valamint – amennyiben rendelkeznek vele – e-mail-címüket is.
Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett eseményen.
Mint ismert, decembertől változik a hulladékelszállítás rendszere egész Hargita megyében. Az új edények használatának kezdetéről
Az átállást követően a háztartási hulladékot már kizárólag az új edényekből gyűjtik össze.
Két személy megsérült péntek reggel egy ráfutásos balesetben a Szejkefürdő térségében. A balesetben három jármű volt érintett.
Kórházba szállítottak egy fiatalt, aki elektromos rollerrel balesetezett csütörtök este Székelyudvarhelyen.
Lakossági tájékoztató fórumokat szerveznek vasárnap Szentegyházán az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerről.
Fehérbe borult a Madarasi Hargita csütörtök délutánra, miután a lehűlés és a csapadék havazást eredményezett.
Tizenharmadik alkalommal szervez adománygyűjtést a székelyudvarhelyi Rotary Club és a Vöröskereszt az élelmezés és a kenyér világnapja alkalmából. A kezdeményezéshez a város több pontján is csatlakozhatnak a segíteni szándékozók.
Alsó végtagjain sérült meg az a juhász, akire kedd délután támadt rá egy medve a Felsőboldogfalva községhez tartozó Telekfalva határában. A férfit a székelyudvarhelyi kórházba szállították a történteket követően.
Ünnepi megemlékezéssel, diákfellépésekkel, zenével és történelmi kvízműsorral idézik fel az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés örökségét az Agyagfalvi Emlékházban, október 16-án, pénteken.
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz szombaton Székelyudvarhelyen, a gyűjtés végén ez alkalommal is lesz tombolasorsolás, melyen értékes nyeremények várják a résztvevőket.
Felhívást intézett a kápolnásfalusi gazdákhoz Szentegyháza polgármesteri hivatala, miután az utóbbi időben több bejelentés is érkezett a község közigazgatási területén kóborló, kápolnásfalusi gazdák állatai miatt.
Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás kedden, október 13-án 8 és 12 óra között Székelyudvarhely több utcájában.
szóljon hozzá!