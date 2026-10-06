Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát

Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett keddi eseményen.

Kovács Attila 2026. október 06., 13:472026. október 06., 13:47 2026. október 06., 13:592026. október 06., 13:59

Változik decembertől Hargita megyében a hulladékgazdálkodási rendszer, a célszámok szerint 2035-re a gyergyóremetei lerakóban tíz százaléknak kell lennie a maradványhulladéknak, és 65 százaléknak az újrahasznosítható, szelektíven gyűjtött hulladéknak. Magyarán: jóval hatékonyabban kell szelektálni.

Az új rendszerben új árak lesznek, a végösszeg pedig több részből adódik össze. Ami előre borítékolható: a rendszer nem lesz mindenki számára igazságos, kompromisszumokra volt szükség az árképzésnél.

Hasonlítani lehet az árakat másokhoz, de nem érdemes: Kovászna megyében három régióban külön szerződések vannak a gyűjtésre és szállításra, Maros megyében pedig hét ilyen régió van. Hargita megyében ezt már nem tudták megoldani.

Ha valaki nem köti meg az új szerződést, az önkormányzat a szolgáltatás árának legtöbb háromszorosával megegyező különadóval fogja terhelni a háztartást.

A megyei önkormányzati elnök szerint „ha a szelektív gyűjtésre ráhangolódik a lakosság, szinte nem is lesz maradványhulladék”.

Ha pedig nem – mivel a rendszernek a környezetet érő káros hatások mérséklése a célja – a bírságolások gyakorisága meg fog nőni. Bíró Barna Botond, a Hargita megyei tanács elnöke emlékeztetett, a megyei hulladékgazdálkodási rendszert már egy évtizeddel korábban, 2015-ben kellett volna beüzemelni, de az előkészületek elhúzódása nyomán 2019 és 2025 között olyan strukturális változások történtek a jogszabályi keretben, amelyek folyamatos újratervezést igényeltek. A célszámok szerint

2035-re a gyergyóremetei lerakóban tíz százalék kell legyen a maradványhulladék, és 65 százalék az újrahasznosítható, szelektíven gyűjtött hulladék.

Hirdetés Tavaly viszont az 56 ezer tonna hulladéknak mindössze a 10 százaléka volt szelektíven gyűjtve. A maradványhulladék lerakásáért tonnánként jelenleg 160 lejes adót kell fizetni, ami a tavalyi számok szerint 8 millió lejt jelent Hargita megyében – ismertette. Ezt

azért kell pluszban fizetni, mert nem szelektíven gyűjtik a hulladékot.

„Ez a rendszer nemcsak azt jelenti, hogy lesz egy szolgáltató, aki a fekete kukát üríteni fogja, hanem forradalmi változást hoz a gyűjtésben” – hívta fel a figyelmet. A díjszabásra rátérve elmondta, ennek több része van, egyik a rendszer-hozzáférési díj, ebben van a szolgáltató általi összegyűjtés, az ürítés, és a szelektív hulladék kezelésének díja is, ehhez még jön az amortizációs és a rendszerhasználati vagy haszonbérleti díj.

Ha nincs szerződés, jöhet a különadó Fotó: Olti Angyalka

Utóbbitól eltekintett volna a megyei tanács, mivel uniós és kormánytámogatásból vásárolták meg az eszközöket és járműveket, de a törvény nem adott lehetőséget erre. Bíró: kompromisszumokra volt szükség Bíró emlékeztetett, a begyűjtött hulladék mérése érdekében minden autót mérleggel kellett volna felszerelni, vagy térfogatalapú regisztrációt alkalmazni. Azért választották a térfogat- és ürítésigyakoriság-alapú díjszabást, mert a mérlegek tovább növelték volna a díjat. korábban írtuk Legtöbb településen drágább lesz a hulladékszállítási díj Emelkedik a hulladékszállítás díja a legtöbb hargitai településen az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével. Gyergyó térségében lehet a legnagyobb a drágulás, de Csíkban és Udvarhelyszéken is többen magasabb költségekre számíthatnak. Az alapdíjat ugyanakkor háztartásra vagy főre lehetett volna leosztani, háztartásokra leosztva 62–64 lej között alakult volna, és mivel a megye lakosságának több mint 30 százaléka egyfős háztartásban él, ez az idős, nyugdíjas és özvegy lakosságot érintette volna a leghátrányosabban, és utána a kétfős háztartásokat.

„Ez egy késélen való egyensúlyozás volt. A rendszer mindenki számára nem igazságos,

viszont ahhoz, hogy egy ilyen nagy kiterjedésű területtel, kis lakossággal és szétszórt településszerkezettel rendelkező megyét egységesen ki lehessen szolgálni, kompromisszumokra volt szükség” – vázolta az elnök.

Ha valakinek az állandó lakóhelye mellett nyaralója van, akkor nem kell mindenhol szerződést kötnie, csak ott, ahol életvitelszerűen él Fotó: Olti Angyalka

Az árképzés szerint a megye országszinten a középmezőnyben van, viszont a szomszédos megyékhez nem lehet hasonlítani Hargita megyét ebben a tekintetben, mert ott másként működnek ezek a rendszerek. Kovászna megyében három régióban külön szerződések vannak a gyűjtésre és szállításra, Maros megyében pedig hét ilyen régió van. Hargita megyében is megnézték ezt a lehetőséget, de a jogszabályi keret ezt már nem tette lehetővé. Nem működött mindenhol a szelektív gyűjtés Hargita megyében helyenként igen alacsonyak voltak a hulladékgyűjtési és szállítási díjak, viszont a szelektív gyűjtés nem valósult meg.

Példának Székelyudvarhelyt hozta fel, ahol alacsonyabb lesz az alapdíj, de kevesebbszer szállítják el a maradványhulladékot.

Tavaly viszont az onnan érkezett hulladék közel 89 százaléka vegyes maradványhulladék volt, tehát a szelektív gyűjtés nem működött. Ezért kell tudatosítani ennek fontosságát – jegyezte meg. Hozzátette, az eddigi ilyen kampányok iránt nem volt nagy érdeklődés, viszont a következő időszakban minden háztartásba eljuttatnak erre vonatkozó tájékoztató anyagokat, ugyanakkor lakossági fórumokat tartanak a településeken.

Az önkormányzati elnök szerint „ha a szelektív gyűjtésre ráhangolódik a lakosság, szinte nem is lesz maradványhulladék” Fotó: Olti Angyalka

„A hulladék elszállítása egy olyan szolgáltatás, amiért nem szeretünk fizetni. De mivel közszolgáltatás, kötelező megoldani, ingyen pedig nem lehet. Ha valaki még gondolkodik, és nem írja alá a szerződést, attól vegye át az edényeket, mert a szolgáltató úgy is köteles elvinni a hulladékot. Viszont

ha nincs szerződés, az önkormányzat a szolgáltatás árának legtöbb háromszorosával megegyező különadóval fogja terhelni azt a háztartást”

– húzta alá Bíró. Ha valakinek az állandó lakóhelye mellett nyaralója vagy más ingatlana is van, akkor

nem kell mindenhol szerződést kötnie, csak ott, ahol életvitelszerűen él.

Ugyanúgy mentesítés kérhető a díjfizetés alól a külföldi munkavégzés, vagy egyetemi tanulmányok idejére is – hangzott el. Válaszok a Székelyhon kérdéseire Kérdésünkre, hogy egy négytagú háztartás havi maradványhulladéka miképpen tud elférni egyetlen 120 literes kukában, az elnök elmondta, a működő rendszerek tapasztalatai alapján, ha valóban szelektíven gyűjtenek és komposztálnak, egy négyfős háztartás maradványhulladéka számára ez a gyűjtőedény havi egyszeri ürítéssel is elég. „Vidéken azt tapasztalom, hogy

ha a szelektív gyűjtésre ráhangolódik a lakosság, szinte nem is lesz maradványhulladék”

– húzta alá az elnök.

Fotó: Olti Angyalka

Másik kérdésünkre, hogy mennyire valószínű a hulladék kazánokban való égetése, vagy a természetbe való kihordásának növekedése az új rendszer bevezetésével, az elöljáró úgy vélte, hogy könnyebb a zsákokba gyűjteni az újrahasznosítható hulladékot, mint elégetni. Ezért is van, hogy a három főnél nagyobb háztartások kétszer annyi zsákot kapnak. Mivel a rendszernek a környezetet érő káros hatások mérséklése a célja,

a bírságolások gyakorisága meg fog nőni – vetítette előre.