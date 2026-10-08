Célirányosan drónokra, lőszerekre és rakétákra megy a legfrissebb EU-s támogatás Ukrajnának

Az Európai Bizottság szerdán 1,24 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából, a forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi. Az orosz–ukrán háború kezdete óta az EU és tagállamai összesen 228,7 milliárd euró értékű támogatást nyújtottak Ukrajnának.

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A brüsszeli közlemény szerint – amelyet az MTI dolgozott fel – Ukrajna védelmének támogatása továbbra is kiemelt prioritás az Európai Unió számára.

Drónok, rakéták és elfogórakéták, lőszerek és légvédelmi rendszerek biztosításával az EU továbbra is segíti Ukrajnát abban, hogy kielégítse sürgős harctéri szükségleteit, és megerősítse védelmét Oroszország háborújával szemben – írta az uniós bizottság.

„A kifizetés segíteni fogja Ukrajna védelmi iparának megerősítését, valamint az ország önvédelmi képességének növelését, hogy megvédhesse lakosságát és infrastruktúráját” – fogalmaztak. A támogatási hitel keretében