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Célirányosan drónokra, lőszerekre és rakétákra megy a legfrissebb EU-s támogatás Ukrajnának

Légicsapás Ukrajnában. Elhárítanák • Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Légicsapás Ukrajnában. Elhárítanák

Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

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Az Európai Bizottság szerdán 1,24 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából, a forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi. Az orosz–ukrán háború kezdete óta az EU és tagállamai összesen 228,7 milliárd euró értékű támogatást nyújtottak Ukrajnának.

Székelyhon

2026. október 08., 07:532026. október 08., 07:53

A brüsszeli közlemény szerint – amelyet az MTI dolgozott fel – Ukrajna védelmének támogatása továbbra is kiemelt prioritás az Európai Unió számára.

Drónok, rakéták és elfogórakéták, lőszerek és légvédelmi rendszerek biztosításával az EU továbbra is segíti Ukrajnát abban, hogy kielégítse sürgős harctéri szükségleteit, és megerősítse védelmét Oroszország háborújával szemben – írta az uniós bizottság.

„A kifizetés segíteni fogja Ukrajna védelmi iparának megerősítését, valamint az ország önvédelmi képességének növelését, hogy megvédhesse lakosságát és infrastruktúráját” – fogalmaztak. A támogatási hitel keretében

a 2026–2027-es időszakban 60 milliárd euró jut védelmi célokra, 30 milliárd euró pedig költségvetési támogatásra Ukrajna számára.

Az EU 2026-ban 28,3 milliárd euró folyósítását tervezi az ukrán védelmiipari kapacitás támogatására.

A 2026 hátralévő részére Ukrajna számára még 32,5 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Az ukrajnai támogatási hitel keretében 28,1 milliárd euró folyósítható, ebből 15,4 milliárd euró Ukrajna védelmiipari kapacitásának támogatására, 12,7 milliárd euró pedig költségvetési támogatásra szolgál.

Emellett az eredeti Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében további 4,4 milliárd eurónyi költségvetési támogatás hívható le.

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Ez azt jelenti, hogy 2026-ban több mint 17 milliárd euró költségvetési támogatás áll Ukrajna rendelkezésére, amennyiben teljesülnek az úgynevezett Ukrajna-tervben és a vonatkozó megállapodásban rögzített feltételek.

A hitel 2026-os védelmi célú alapjához kapcsolódó további kifizetéseket az Európai Bizottság a következő hetekben folyósítja. A kifizetés ellenőrzési mechanizmusokhoz kötött.

Az orosz–ukrán háború 2022. február 24-i kezdete óta az EU és tagállamai összesen 228,7 milliárd euró értékű támogatást nyújtottak Ukrajnának, ebbe beletartozik az európai bankokban tartott, de az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz állami pénzeszközök kamataiból származó 3,8 milliárd euró is.

Világ Háború
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