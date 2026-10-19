Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Drágításokra készülnek Marosvásárhelyen

Jelentős drágulás lesz a Víkendtelepen • Fotó: Haáz Vince

Jelentős drágulás lesz a Víkendtelepen

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős áremelésre készül a marosvásárhelyi városháza, különösen a víkendtelepen, de a városi uszodában is. Az állatkerti jegyek egyelőre nem lesznek drágábbak, praktikus okok miatt.

Simon Virág

2026. október 19., 10:062026. október 19., 10:06

2026. október 19., 11:102026. október 19., 11:10

Általában az infláció mértékével szoktak árat emelni az önkormányzatokhoz tartozó intézményekben: standokon, múzeumokban, kiállítótermekben, korcsolyapályán. Az idei infláció 7,30 százalékos, így jobb esetben ennyivel emelkedhetnek a belépőjegyek. Csakhogy Marosvásárhelyen jövőre nem így lesz.

Jelentős drágítás

Az egyik legnépszerűbb marosvásárhelyi helyszín, ahol nyáron naponta több ezren is megfordulnak, a Víkendtelep. A több medencés, csúszdás, csónakázós létesítmény a nyári napokban nagyon sok helybélit és vendéget vonz.

A Víkendtelep vezetősége – a városháza honlapján tanulmányozható tervezet szerint – jelentős áremelést tervez januártól.

A felnőttek belépőjegye 30 lejről 45 lejre emelkedik.

A 3 és 14 év közötti gyermekek, valamint a nyugdíjasok belépőjegye 15 lejről 25 lejre nő. A szezonbérlet ára a felnőttek számára 300 lejről 450 lejre, a gyermekek és nyugdíjasok számára pedig 150 lejről 250 lejre emelkedik. Az 1,20 méter mély medencénél található két csúszda használatának díja 35 lejről 40 lejre emelkedik. Jövőre nem kell 15 lejt fizetni a napozóágyakért, de abból nincs túl sok, így ennek azok örvendhetnek, akik korán érkeznek a strandra.

Hirdetés

Ugyanahhoz az igazgatósághoz tartozik a városi uszoda is, ahol szintén áremelkedésre lehet számítani.

Míg jelenleg a kétórás úszásért 25 lejt kell fizetni a felnőtteknek, ez január elsejétől 30 lej lesz.

A 3 és 14 év közötti gyermekek, a nyugdíjasok és a háborús veteránok belépőjegye 19 lejről 20 lejre nő. Noha a bérlet ára is emelkedik, még mindig érdemes azt váltani, hiszen a felnőtteknek szóló, tíz alkalomra érvényes bérlet ára 200 lej lesz a mostani 175 lej helyett.

Az állatkertben nem baniznak

A marosvásárhelyi városháza honlapján megtekinthető az állatkert vezetősége által kért áremelés is. A jó hír az, hogy

a belépőjegy nem változik, csak a területbérleti díjak.

Mint a tervezetben írják, az inflációnak megfelelő 7,30 százalékos emelés alkalmazása nyomán a jelenlegi negyvenlejes felnőtt belépőjegyet 2,9 lejjel kellett volna drágítani, a 14 lejes gyerekjegyet pedig 1 lejjel.

Az állatkertnél egyelőre nem drágítanak. Majd 2028-ra... • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az állatkertnél egyelőre nem drágítanak. Majd 2028-ra...

Fotó: Haáz Vince

Mivel azonban még mindig sokan fizetnek készpénzzel, az aprópénzek visszaadása sorban álláshoz és bosszúsághoz vezetett volna a jegypénztárnál. Ennek elkerülése érdekében

azt javasolják, hogy jövőre ne emelkedjenek az állatkerti belépőjegyek, és 2028-ban majd nagyobb mértékben drágítsanak.

A marosvásárhelyi városháza honlapján közzétett határozattervezeteket a helyi képviselő-testületnek kell elfogadnia.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tarr Zoltán a Madarasi Hargitán: Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére
Áldás a ködben: hamarosan „pihenőre térnek” a motorkerékpárok
Eltiltottak egy játékost a Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok hokimeccs után (videóval)
„Nem ezért szavaztunk a Tiszára!”: indulatokat kavart a szilágycsehi templomnak ígért 110 millió forint kormánytámogatás
Kaotikus meccsen nyert Kézdivásárhelyen a Gyergyói HK
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Tarr Zoltán a Madarasi Hargitán: Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére
Székelyhon

Tarr Zoltán a Madarasi Hargitán: Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére
Áldás a ködben: hamarosan „pihenőre térnek” a motorkerékpárok
Székelyhon

Áldás a ködben: hamarosan „pihenőre térnek” a motorkerékpárok
Eltiltottak egy játékost a Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok hokimeccs után (videóval)
Székely Sport

Eltiltottak egy játékost a Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok hokimeccs után (videóval)
„Nem ezért szavaztunk a Tiszára!”: indulatokat kavart a szilágycsehi templomnak ígért 110 millió forint kormánytámogatás
Krónika

„Nem ezért szavaztunk a Tiszára!”: indulatokat kavart a szilágycsehi templomnak ígért 110 millió forint kormánytámogatás
Kaotikus meccsen nyert Kézdivásárhelyen a Gyergyói HK
Székely Sport

Kaotikus meccsen nyert Kézdivásárhelyen a Gyergyói HK
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Nőileg

Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 16., péntek

Kigyulladt egy autó utastere Marosludason

Lángra kapott egy személyautó Marosludason péntek este. A helyi tűzoltókat riasztották a tűz eloltásához.

Kigyulladt egy autó utastere Marosludason
Kigyulladt egy autó utastere Marosludason
2026. október 16., péntek

Kigyulladt egy autó utastere Marosludason
Hirdetés
2026. október 16., péntek

Felfüggesztett büntetés mellett, jogosítvány nélkül vezetett – elkapták a rendőrök

A marosvásárhelyi Segesvári úton állították meg a rendőrök azt a személygépkocsit, amelyet egy 32 éves férfi vezetett, jogosítvány nélkül. Eljárást indítottak ellene.

Felfüggesztett büntetés mellett, jogosítvány nélkül vezetett – elkapták a rendőrök
Felfüggesztett büntetés mellett, jogosítvány nélkül vezetett – elkapták a rendőrök
2026. október 16., péntek

Felfüggesztett büntetés mellett, jogosítvány nélkül vezetett – elkapták a rendőrök
2026. október 16., péntek

Több mint egy kiló kannabiszt adtak tovább, amikor lecsaptak rájuk a rendőrök

Tetten értek egy 20 éves és egy 23 éves fiatalt, miközben éppen több mint 1,2 kilogramm kannabiszt adtak át. A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei kezdeményezték 30 napos előzetes letartóztatásukat.

Több mint egy kiló kannabiszt adtak tovább, amikor lecsaptak rájuk a rendőrök
Több mint egy kiló kannabiszt adtak tovább, amikor lecsaptak rájuk a rendőrök
2026. október 16., péntek

Több mint egy kiló kannabiszt adtak tovább, amikor lecsaptak rájuk a rendőrök
2026. október 16., péntek

Közel egy kiló „kristályt” foglaltak le a marosvásárhelyi rendőrök

Nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedés gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 24 és egy 27 éves férfit csütörtökön a Maros megyei rendőrök.

Közel egy kiló „kristályt” foglaltak le a marosvásárhelyi rendőrök
Közel egy kiló „kristályt” foglaltak le a marosvásárhelyi rendőrök
2026. október 16., péntek

Közel egy kiló „kristályt” foglaltak le a marosvásárhelyi rendőrök
Hirdetés
2026. október 16., péntek

Zárolták Marosvásárhely számláit, meg kell húzni a nadrágszíjat

Zárolták Marosvásárhely számláit, ezért a városháza új beszerzéseket nem indíthat, a tervezett kiadásokat pedig felülvizsgálja. A hivatal szerint a lépés ki nem fizetett számlákhoz kapcsolódik, miközben egyes állami támogatások sem érkeztek meg időben.

Zárolták Marosvásárhely számláit, meg kell húzni a nadrágszíjat
Zárolták Marosvásárhely számláit, meg kell húzni a nadrágszíjat
2026. október 16., péntek

Zárolták Marosvásárhely számláit, meg kell húzni a nadrágszíjat
2026. október 15., csütörtök

Zsiráf őrzi az új szentannai bölcsőde bejáratát Nyárádszeredában

A 117. olyan bölcsődét adták át csütörtökön a Nyárádszeredához tartozó Nyárádszentannán, amelyet az országos bölcsődeépítési program keretében építettek meg. Ez Maros megyében már az ötödik ilyen „zsiráfos” épület, amely valós igényekre ad választ.

Zsiráf őrzi az új szentannai bölcsőde bejáratát Nyárádszeredában
Zsiráf őrzi az új szentannai bölcsőde bejáratát Nyárádszeredában
2026. október 15., csütörtök

Zsiráf őrzi az új szentannai bölcsőde bejáratát Nyárádszeredában
2026. október 15., csütörtök

Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei faluban hajnalban

Tűz ütött ki a Mezőcsávás községhez tartozó Galambod településen csütörtökön hajnalban, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei faluban hajnalban
Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei faluban hajnalban
2026. október 15., csütörtök

Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei faluban hajnalban
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában

Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás október 15-én, csütörtökön 8 és 15 óra között Marosvásárhelyen, a Tisza utcában – tájékoztatott az Aquaserv közműszolgáltató.

Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában
Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában
2026. október 14., szerda

Szünetelni fog a vízszolgáltatás Marosvásárhely egyik utcájában
2026. október 14., szerda

Autóbusz és teherautó ütközött Zoltánnál a 13-as országúton

Két ember szorul orvosi ellátásra, miután autóbusz és teherautó ütközött a 13-as országúton, a Maros megyei Zoltán területén. A balesetben összesen tizennyolcan voltak érintettek.

Autóbusz és teherautó ütközött Zoltánnál a 13-as országúton
Autóbusz és teherautó ütközött Zoltánnál a 13-as országúton
2026. október 14., szerda

Autóbusz és teherautó ütközött Zoltánnál a 13-as országúton
2026. október 14., szerda

Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője

Segesváron száz munkagép dolgozik a város elkerülőútján és helyenként már látványos a nyomvonal. Szászrégenben a napokban jelentik be, hogy négy év pereskedés után végül mely cég lesz az ötszáz millió lejes munkálat kivitelezője.

Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője
Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője
2026. október 14., szerda

Maros megyei elkerülőutak – Segesváron nagy erőkkel dolgoznak, a szászrégeninek még nincs kivitelezője
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!