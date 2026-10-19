Drágításokra készülnek Marosvásárhelyen

Jelentős drágulás lesz a Víkendtelepen
Fotó: Haáz Vince
Jelentős áremelésre készül a marosvásárhelyi városháza, különösen a víkendtelepen, de a városi uszodában is. Az állatkerti jegyek egyelőre nem lesznek drágábbak, praktikus okok miatt.
2026. október 19., 10:062026. október 19., 10:06
2026. október 19., 11:102026. október 19., 11:10
Általában az infláció mértékével szoktak árat emelni az önkormányzatokhoz tartozó intézményekben: standokon, múzeumokban, kiállítótermekben, korcsolyapályán. Az idei infláció 7,30 százalékos, így jobb esetben ennyivel emelkedhetnek a belépőjegyek. Csakhogy Marosvásárhelyen jövőre nem így lesz.
Az egyik legnépszerűbb marosvásárhelyi helyszín, ahol nyáron naponta több ezren is megfordulnak, a Víkendtelep. A több medencés, csúszdás, csónakázós létesítmény a nyári napokban nagyon sok helybélit és vendéget vonz.
A Víkendtelep vezetősége – a városháza honlapján tanulmányozható tervezet szerint – jelentős áremelést tervez januártól.
A 3 és 14 év közötti gyermekek, valamint a nyugdíjasok belépőjegye 15 lejről 25 lejre nő. A szezonbérlet ára a felnőttek számára 300 lejről 450 lejre, a gyermekek és nyugdíjasok számára pedig 150 lejről 250 lejre emelkedik. Az 1,20 méter mély medencénél található két csúszda használatának díja 35 lejről 40 lejre emelkedik. Jövőre nem kell 15 lejt fizetni a napozóágyakért, de abból nincs túl sok, így ennek azok örvendhetnek, akik korán érkeznek a strandra.
Ugyanahhoz az igazgatósághoz tartozik a városi uszoda is, ahol szintén áremelkedésre lehet számítani.
A 3 és 14 év közötti gyermekek, a nyugdíjasok és a háborús veteránok belépőjegye 19 lejről 20 lejre nő. Noha a bérlet ára is emelkedik, még mindig érdemes azt váltani, hiszen a felnőtteknek szóló, tíz alkalomra érvényes bérlet ára 200 lej lesz a mostani 175 lej helyett.
A marosvásárhelyi városháza honlapján megtekinthető az állatkert vezetősége által kért áremelés is. A jó hír az, hogy
Mint a tervezetben írják, az inflációnak megfelelő 7,30 százalékos emelés alkalmazása nyomán a jelenlegi negyvenlejes felnőtt belépőjegyet 2,9 lejjel kellett volna drágítani, a 14 lejes gyerekjegyet pedig 1 lejjel.
Az állatkertnél egyelőre nem drágítanak. Majd 2028-ra...
Fotó: Haáz Vince
Mivel azonban még mindig sokan fizetnek készpénzzel, az aprópénzek visszaadása sorban álláshoz és bosszúsághoz vezetett volna a jegypénztárnál. Ennek elkerülése érdekében
A marosvásárhelyi városháza honlapján közzétett határozattervezeteket a helyi képviselő-testületnek kell elfogadnia.
Lángra kapott egy személyautó Marosludason péntek este. A helyi tűzoltókat riasztották a tűz eloltásához.
A marosvásárhelyi Segesvári úton állították meg a rendőrök azt a személygépkocsit, amelyet egy 32 éves férfi vezetett, jogosítvány nélkül. Eljárást indítottak ellene.
Tetten értek egy 20 éves és egy 23 éves fiatalt, miközben éppen több mint 1,2 kilogramm kannabiszt adtak át. A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei kezdeményezték 30 napos előzetes letartóztatásukat.
Nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedés gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 24 és egy 27 éves férfit csütörtökön a Maros megyei rendőrök.
Zárolták Marosvásárhely számláit, ezért a városháza új beszerzéseket nem indíthat, a tervezett kiadásokat pedig felülvizsgálja. A hivatal szerint a lépés ki nem fizetett számlákhoz kapcsolódik, miközben egyes állami támogatások sem érkeztek meg időben.
A 117. olyan bölcsődét adták át csütörtökön a Nyárádszeredához tartozó Nyárádszentannán, amelyet az országos bölcsődeépítési program keretében építettek meg. Ez Maros megyében már az ötödik ilyen „zsiráfos” épület, amely valós igényekre ad választ.
Tűz ütött ki a Mezőcsávás községhez tartozó Galambod településen csütörtökön hajnalban, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás október 15-én, csütörtökön 8 és 15 óra között Marosvásárhelyen, a Tisza utcában – tájékoztatott az Aquaserv közműszolgáltató.
Két ember szorul orvosi ellátásra, miután autóbusz és teherautó ütközött a 13-as országúton, a Maros megyei Zoltán területén. A balesetben összesen tizennyolcan voltak érintettek.
Segesváron száz munkagép dolgozik a város elkerülőútján és helyenként már látványos a nyomvonal. Szászrégenben a napokban jelentik be, hogy négy év pereskedés után végül mely cég lesz az ötszáz millió lejes munkálat kivitelezője.
1 hozzászólás