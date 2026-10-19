Drágításokra készülnek Marosvásárhelyen

Jelentős áremelésre készül a marosvásárhelyi városháza, különösen a víkendtelepen, de a városi uszodában is. Az állatkerti jegyek egyelőre nem lesznek drágábbak, praktikus okok miatt.

Simon Virág 2026. október 19., 10:062026. október 19., 10:06 2026. október 19., 11:102026. október 19., 11:10

Általában az infláció mértékével szoktak árat emelni az önkormányzatokhoz tartozó intézményekben: standokon, múzeumokban, kiállítótermekben, korcsolyapályán. Az idei infláció 7,30 százalékos, így jobb esetben ennyivel emelkedhetnek a belépőjegyek. Csakhogy Marosvásárhelyen jövőre nem így lesz. Jelentős drágítás Az egyik legnépszerűbb marosvásárhelyi helyszín, ahol nyáron naponta több ezren is megfordulnak, a Víkendtelep. A több medencés, csúszdás, csónakázós létesítmény a nyári napokban nagyon sok helybélit és vendéget vonz. A Víkendtelep vezetősége – a városháza honlapján tanulmányozható tervezet szerint – jelentős áremelést tervez januártól.

A felnőttek belépőjegye 30 lejről 45 lejre emelkedik.

A 3 és 14 év közötti gyermekek, valamint a nyugdíjasok belépőjegye 15 lejről 25 lejre nő. A szezonbérlet ára a felnőttek számára 300 lejről 450 lejre, a gyermekek és nyugdíjasok számára pedig 150 lejről 250 lejre emelkedik. Az 1,20 méter mély medencénél található két csúszda használatának díja 35 lejről 40 lejre emelkedik. Jövőre nem kell 15 lejt fizetni a napozóágyakért, de abból nincs túl sok, így ennek azok örvendhetnek, akik korán érkeznek a strandra. Hirdetés Ugyanahhoz az igazgatósághoz tartozik a városi uszoda is, ahol szintén áremelkedésre lehet számítani.

Míg jelenleg a kétórás úszásért 25 lejt kell fizetni a felnőtteknek, ez január elsejétől 30 lej lesz.

A 3 és 14 év közötti gyermekek, a nyugdíjasok és a háborús veteránok belépőjegye 19 lejről 20 lejre nő. Noha a bérlet ára is emelkedik, még mindig érdemes azt váltani, hiszen a felnőtteknek szóló, tíz alkalomra érvényes bérlet ára 200 lej lesz a mostani 175 lej helyett. Az állatkertben nem baniznak A marosvásárhelyi városháza honlapján megtekinthető az állatkert vezetősége által kért áremelés is. A jó hír az, hogy

a belépőjegy nem változik, csak a területbérleti díjak.

Mint a tervezetben írják, az inflációnak megfelelő 7,30 százalékos emelés alkalmazása nyomán a jelenlegi negyvenlejes felnőtt belépőjegyet 2,9 lejjel kellett volna drágítani, a 14 lejes gyerekjegyet pedig 1 lejjel.

Az állatkertnél egyelőre nem drágítanak. Majd 2028-ra... Fotó: Haáz Vince

Mivel azonban még mindig sokan fizetnek készpénzzel, az aprópénzek visszaadása sorban álláshoz és bosszúsághoz vezetett volna a jegypénztárnál. Ennek elkerülése érdekében

azt javasolják, hogy jövőre ne emelkedjenek az állatkerti belépőjegyek, és 2028-ban majd nagyobb mértékben drágítsanak.