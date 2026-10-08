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Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat

• Fotó: Facebook/Nobel Prize

Fotó: Facebook/Nobel Prize

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Anne Carson kanadai szerzőnek ítélte oda az idei irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.

Székelyhon

2026. október 08., 14:582026. október 08., 14:58

Anne Carson egész pályafutása során ötvözte a költészetet a fordítói tevékenységgel és a különböző egyetemeken végzett oktatással – tájékoztat a Svéd Akadémia. A kitüntetett költő, esszéista, műfordító és filológus 1950. június 21-én született Torontóban. A görög klasszikus irodalomra, az összehasonlító irodalomra, antropológiára és történelemre szakosodott Anne Carsont az angol nyelvű irodalom legjelentősebb élő költőjének tartják.

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A kritikusok szerint a kortárs irodalom egyik legkifinomultabb és legműveltebb írója, akinek életművében különböző stílusok, utalások és formátumok olvadnak össze. Számára a fordítás és az alkotás szinonim fogalmak – írják a méltatásában.

Mint ismert, tavaly Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia.

Világ Kultúra
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