Életfogytiglanra ítélt alvilági vezetőt kaptak el, aki egy baki miatt kerülhetett szabadlábra

Ahogy kijutott a börtönből le is lépett. Most mehet vissza. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Törökországban került kézre Iurie Radulov, alias „Babior”, az egyik legrettegettebb bűnöző a Moldovai Köztársaságban, akinek az 1990-es évek elején – az akkori nyomozati anyagok szerint – Romániával is voltak kapcsolatai. Törökországba 2025-ben menekült, miután feltételesen szabadlábra helyezték, noha életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.
2026. október 08., 09:222026. október 08., 09:22
2026. október 08., 09:232026. október 08., 09:23
A moldovai rendőrség szerint a török hatóságok nemrég arról tájékoztatták keleti szomszédunk hatóságait, hogy őrizetbe vették Radulovot, az Interpol intézkedései nyomán. A moldovai hatóságok megkezdik a kiadatási eljárást – írja a News.ro román hírportál, emlékeztetve, hogy Radulov 2025. március 16-án hagyta el a Moldovai Köztársaságot, miután feltételesen szabadlábra helyezték az amnesztiatörvényhez benyújtott módosítások alkalmazása nyomán, noha
Ezeket a módosításokat a PAS moldovai politikai párt korábbi képviselője, Olesea Stamate javasolta, és a párt parlamenti többsége megszavazta. A módosítások következtében több, életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt bűnözőt feltételesen szabadlábra helyeztek. A botrány nyomán a PAS kizárta Stamatét a pártból, ő viszont minden vele szemben megfogalmazott vádat visszautasított – tekint vissza a News.ro a NewsMaker nyomán.
Radulov az 1990-es években vált ismertté az alvilágban, és egy számos gyilkosságban érintett bűnözői csoportot vezetett,
A 2000-es években a nyomozások kimutatták, hogy a csoport tagjai csak a Dnyeszteren túli régióban négy gyilkosságot és hat gyilkossági kísérletet követtek el. Radulov csoportjának más tagjaival együtt akkor elmenekült az országból, és nemzetközi körözést adtak ki ellene. A bűnözőt Bulgáriában vették őrizetbe, majd átadták Chișinăunak.
Korábbi információk szerint Iurie Radulov fontos szerepet játszott Románia egyik legvéresebb bűnözői csoportjának létrehozásában is, az 1990-es évek elején. Állítólag akkor egy ideig Romániában is élt, és közel állt Ilie Alexandruhoz, akit Sandu Geamănu néven ismertek. Radulov csoportját később felszámolták, tagjai közül sokakat elfogtak és elítéltek.
Az említett, alvilági Sandu Geamănut jogerősen 27 év börtönbüntetésre ítélték emberölésért abban az ügyben, amelyben azzal vádolták, hogy 2011-ben három közeli társával együtt megölt egy idős férfit annak otthonában, és félmillió lej értékű vagyontárgyakat lopott el – emlékeztet a Mediafax.
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