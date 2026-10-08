Életfogytiglanra ítélt alvilági vezetőt kaptak el, aki egy baki miatt kerülhetett szabadlábra

Ahogy kijutott a börtönből le is lépett. Most mehet vissza. Képünk illusztráció

Törökországban került kézre Iurie Radulov, alias „Babior”, az egyik legrettegettebb bűnöző a Moldovai Köztársaságban, akinek az 1990-es évek elején – az akkori nyomozati anyagok szerint – Romániával is voltak kapcsolatai. Törökországba 2025-ben menekült, miután feltételesen szabadlábra helyezték, noha életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

Székelyhon 2026. október 08., 09:222026. október 08., 09:22 2026. október 08., 09:232026. október 08., 09:23

A moldovai rendőrség szerint a török hatóságok nemrég arról tájékoztatták keleti szomszédunk hatóságait, hogy őrizetbe vették Radulovot, az Interpol intézkedései nyomán. A moldovai hatóságok megkezdik a kiadatási eljárást – írja a News.ro román hírportál, emlékeztetve, hogy Radulov 2025. március 16-án hagyta el a Moldovai Köztársaságot, miután feltételesen szabadlábra helyezték az amnesztiatörvényhez benyújtott módosítások alkalmazása nyomán, noha

tíz gyilkosság és tizenegy gyilkossági kísérlet miatt ítélték el.

Ezeket a módosításokat a PAS moldovai politikai párt korábbi képviselője, Olesea Stamate javasolta, és a párt parlamenti többsége megszavazta. A módosítások következtében több, életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt bűnözőt feltételesen szabadlábra helyeztek. A botrány nyomán a PAS kizárta Stamatét a pártból, ő viszont minden vele szemben megfogalmazott vádat visszautasított – tekint vissza a News.ro a NewsMaker nyomán. Radulov az 1990-es években vált ismertté az alvilágban, és egy számos gyilkosságban érintett bűnözői csoportot vezetett,

az áldozatok között üzletemberek és más alvilági vezetők is voltak.