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Senki sem menekül a fekete kukáktól: Csíkszéken is elkezdik megkötni a szerződéseket a hulladékszállításra Udvarhely után Csíkszékre és Gyergyóba is elkezdik kiszállítani a fekete kukákat, így egyre közelebb a lakossági szerződések megkötésének időpontja. Aki megtagadja a hulladékszállítási szerződés megkötését, akár 1000 lejes bírsággal is szembesülhet. Barabás Hajnal 2026. október 12., 21:222026. október 12., 21:22 2026. október 12., 21:392026. október 12., 21:39

Fotó: Borbély Fanni

Udvarhely után Csíkszékre és Gyergyóba is elkezdik kiszállítani a fekete kukákat, így egyre közelebb a lakossági szerződések megkötésének időpontja. Aki megtagadja a hulladékszállítási szerződés megkötését, akár 1000 lejes bírsággal is szembesülhet.

Barabás Hajnal 2026. október 12., 21:222026. október 12., 21:22 2026. október 12., 21:392026. október 12., 21:39

Hargita megye több településén is megkezdték ebben a hónapban a szerződéskötést az új hulladékgazdálkodó konzorciummal (AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégekből álló társulással). Hirdetés Udvarhelyszéken már több mint tízezer háztartást vontak be a szolgáltatásba, Csíkszéken és Gyergyószéken is hamarosan megjelennek a szolgáltató munkatársai. A tervezett szerződéskötési ütemről hétfőn számoltak be Csíkszeredában, Hargita Megye Tanácsa ideiglenes székhelyén. Csík térségében a tervezett program szerint Csíkmadarason október 13-16. között,

Madéfalván október 14-17. között,

Csíkrákoson és Csíkkarcfalván október 20–24. között zajlik az ügyintézés, a felcsíki településeken az AVE Románia cég csapatai lesznek jelen.

Fotó: Borbély Fanni

Alcsíkon az RDE Huron munkatársai várják a lakókat szerződéskötésre. Így Csíkszentkirályon és Csíkszentsimonban október 13–17. között,

Csíkszentmártonban október 15–21. között,

Csíkszentgyörgyön október 20–24. között,

Kozmáson pedig október 22–27. között lesznek jelen a szolgáltató munkatársai. Gyergyó térségében a szolgáltatást az AVE Románia végzi, mint korábban írtuk, Gyergyószentmiklóson október 12–16., Gyergyócsomafalván és Gyergyószárhegyen október 19–23. között várják a lakókat szerződéskötésre. Udvarhely térségében az RDE Harghita Kft. október 12–15. között Székelyderzsben, október 12–22. között Székelykeresztúron, október 12–26. között Felsőboldogfalván, október 16–24. között pedig Szentegyházán várja a lakókat.

Fotó: Borbély Fanni

Hogyan zajlik a szerződéskötés? A tudnivalókról Incze Csongor, az új hulladékgazdálkodási rendszerért felelős SIMD Harghita Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) elnöke, valamint Wesselényi István és Koszta Attila, a nyertes konzorcium képviselői beszéltek Csíkszeredában. Mint mondták, a szerződéskötéshez minden háztartásból egy személy jelenlétére van szükség, személyi igazolványostól. Amennyiben idős, beteg személy nem tud személyesen a szerződéskötési pontoknál megjelenni a megadott időpontokban, a szolgáltató munkatársai személyesen is felkeresik az érintett háztartásokat.

A szerződéskötéskor vidéken minden háztartás kap egy 120 literes, chippel ellátott fekete színű kukát a vegyes, azaz a háztartási hulladéknak – és egy komposztládát.

Balról jobbra: Koszta Attila és Wesselényi István a hulladékgazdálkodó konzorcium képviselői és Incze Csongor, a SIMD Harghita Közösségi Fejlesztési Társulás elnöke Fotó: Borbély Fanni

A szolgáltatók arra figyelmeztetnek, hogy mindenki a saját ingatlanára, illetve háztartására kösse meg a szerződést. Azoknak is érdemes ezt elvégezniük, akik csak időszakosan használják vidéki házukat. Ilyen esetben

akár egy személyre is megköthető a szerződés, a hulladékot pedig akkor kell kihelyezni, amikor összegyűlt.

Arra azonban figyelni kell, hogy a gyűjtés napján valaki ki tudja vinni az edényt az ingatlan elé.

Fotó: Borbély Fanni

A szolgáltatók a szerződésben feltüntetett személyek számát a lakosság-nyilvántartási adatokkal és az önkormányzatoktól származó információkkal is összevetik. Arra egyelőre nincs mód, hogy online kössenek a lakók szerződést, azonban, aki hosszabb időre elutazott, vagy más okból nem lesz elérhető, amikor személyesen is felkeresik, akkor Csíkszeredában a cégek székhelyére is lehet menni szerződést kötni. Például az RDE Huronnak a Bolyai utca 31. szám alatt van a székhelye.

A számlákat azonban már applikáción keresztül is lehet majd fizetni.

Fotó: Borbély Fanni

Bírságot is kockáztat, aki nem szerződik A tájékoztatón elhangzott, hogy a szerződéskötés megtagadása nem jelenti azt, hogy az érintett háztartás mentesül a hulladékelszállítás költségei alól.

A szolgáltató nyilvántartásba veszi azokat az eseteket, amikor nem kötnek szerződést, és az elszállítás költségét az érintett önkormányzatnak számlázhatja ki.

Fotó: Borbély Fanni

Az ismertetett szabályozás szerint az önkormányzat akár a szokásos díj háromszorosáig terjedő összeget is megállapíthatja, amelyet a szerződés alól kibúvó lakótól hajthatnak be. A tájékoztatón arra is felhívták a figyelmet, hogy 2006-ból származó 101-es törvény szerint a szerződéskötés megtagadása emellett 500 és 1000 lej közötti bírságot is vonhat maga után.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni