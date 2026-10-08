Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jövő héten elkezdik Gyergyószéken a lakossági hulladékgazdálkodási szerződések megkötését. A szolgáltató elsőként Gyergyószentmiklóson kezdi meg a munkát, majd a környező településeken is sorra kerülnek a háztartások.

Gergely Imre

2026. október 08., 16:512026. október 08., 16:51

2026. október 08., 16:512026. október 08., 16:51

  • Gyergyószéken megkezdődik az egységes megyei hulladékgazdálkodási rendszer lakossági szerződéskötése, amelyet a térségben az AVE Románia végez.
  • Gyergyószentmiklóson október 12–16., Gyergyócsomafalván és Gyergyószárhegyen október 19–23. között várják a lakókat szerződéskötésre.
  • A szerződés aláírásakor a háztartások chippel ellátott gyűjtőedényeket kapnak, a digitális rendszerben pedig az ürítések is követhetők lesznek.
  • A szerződéskötés kötelező a 2006/101-es törvény szerint; elmulasztás esetén háromszoros díjat és 500–1000 lejes bírságot is kiszabhatnak.
  • Az új rendszerben kötelező lesz a szelektív gyűjtés, az első fél év türelmi időszak, később a szabálytalan gyűjtők kétszeres díjat fizethetnek.

Gyergyószéken is a szerződéskötések szakaszába érkezett az új, egységes megyei hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése. A rendszert az RDE Hargita, az RDE Huron és az AVE Románia alkotta konzorcium működteti,

Gyergyó térségében pedig az AVE Románia feladata lesz a lakossági szerződések megkötése.

Amint az erről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD) elnöke és Wesselényi István, az AVE Románia projektfelelőse elmondta,

a szerződés aláírásával egy időben a háztartások megkapják a hozzájuk tartozó, chippel ellátott hulladékgyűjtő edényeket is.

A teljes szerződéskötési folyamat digitálisan zajlik, a digitalizált rendszer révén a háztartások azonosíthatók lesznek, és követhetővé válik az edények ürítése is.

• Fotó: Hegyi Zsuzsa Galéria

Fotó: Hegyi Zsuzsa

Több helyszínen lehet szerződni

Gyergyószentmiklóson az első szerződéskötési időszak október 12. és 16. között lesz, Gyergyócsomafalván és Gyergyószárhegyen pedig október 19. és 23. között várják a lakókat. A napokban tájékoztatást adnak majd a pontos helyszínekről és a többi településen várható időpontokról.

Aki ezeken a helyszíneken nem köt szerződést, azt később a szolgáltató munkatársai házról házra járva felkeresik. Amint elhangzott,

a szerződéskötés nem opcionális.

A 2006-ból származó 101-es törvény értelmében minden lakosnak szerződést kell kötnie a hulladékszállításra. Ennek elmulasztása esetén ugyan a hulladékot továbbra is elszállítják, de az önkormányzat az érvényes díj háromszorosát számolhatja fel adóként,

emellett a Környezetőrség 500 és 1000 lej közötti bírságot is kiszabhat.

Hargita megye csaknem minden településén egyéni szerződéseket kötnek az emberekkel. Gyergyóremete az egyedüli kivétel: ott továbbra is az önkormányzat köti meg a szolgáltatási szerződést, és szedi be a díjat.

korábban írtuk

Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát
Jelentősen növelni kell Hargita megyében a szelektíven gyűjtött hulladék arányát

Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett eseményen.

Az új rendszerben a városi családi házaknál élők egy 120 literes fekete színű, a maradék hulladék számára fenntartott kukát, valamint egy 25 literes barna biohulladékgyűjtő edényt kapnak. A tömbházakban élők számára 10 literes konyhai biohulladékgyűjtő edényt biztosítanak, ezt és az egyéb hulladékot pedig elektronikus kártyával nyitható, zárt közös gyűjtőpontokon lehet majd üríteni. A hulladékgyűjtő pontok kiépítése is esedékes lesz hamarosan.

A vidéki családi házaknál a 120 literes fekete kuka mellé komposztláda jár,

így a biohulladék egy részét helyben lehet kezelni. A családi házak lakói RFID-chippel ellátott, átlátszó zsákokat is kapnak: a sárga a műanyag- és fémcsomagolások, a kék pedig a papír és karton számára szolgál.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A textilhulladékot háromhavonta, a nem visszaváltható üvegeket – például befőttesüvegeket – pedig előre meghirdetett időpontokban lehet majd leadni, külön díj nélkül.

Hulladékudvar Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi hulladékudvar működése is beindul a rendszer indulásával. Ide a lakosság többféle, nagyobb mennyiségű hulladékot is leadhat. Egy alkalommal

legfeljebb egy köbméter építési törmelék helyezhető el ingyenesen,

emellett többek között bútorok, matracok, autógumik vagy levágott faágak is leadhatók.

Kötelező lesz a hulladék szelektív gyűjtése.

Ebből a szempontból az új rendszer első fél éve türelmi időszak lesz. A szolgáltató nyomon követi, hol tapasztalja azt, hogy az emberek nem szétválogatva teszik a kukákba vagy zsákokba a szemetet, figyelmeztetik az érintetteket, később pedig

a szabálytalanul gyűjtők a szerződéses díj kétszeresét is fizethetik.

Incze Csongor hangsúlyozta, a visszajelzések szerint a legtöbben attól tartanak, hogy nem lesz elég a hulladékuknak a 120 literes kuka alapdíjba belefoglalt ürítése.

Hirdetés

Meglátása szerint viszont, ha a családok megfelelő módon, szelektíven gyűjtik a hulladékot, és a szemét 50 százalékát kitevő lebomló biológiai hulladék, valamint a műanyag és a hasonlók külön, megfelelő helyre kerülnek,

a fekete kukába lényegesen kevesebb szemét jut majd.

Jelenleg megyeszinten 10 százalék körüli a szelektíven gyűjtött szemét mennyisége. Ebben Gyergyóalfalu az éllovas, de ott is csak 15 százalék körüli.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két lábra emelkedett a vadász előtt a medve Szentléleken – ez lett a veszte
Egyik nap autóbaleset, másnap lakástűz – kettős csapás ért egy erdélyi családot
A székelyföldi hármas uralja az idei futsalbajnokságot
Hagyományos magyar utcanevek kerülnek a román személyibe – és még magyar többség sem kell hozzá
Nagy Attila: „az új szövetségi kapitány tudja, hogyan kell a fiatalokat beépíteni a csapatba”
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Két lábra emelkedett a vadász előtt a medve Szentléleken – ez lett a veszte
Székelyhon

Két lábra emelkedett a vadász előtt a medve Szentléleken – ez lett a veszte
Egyik nap autóbaleset, másnap lakástűz – kettős csapás ért egy erdélyi családot
Székelyhon

Egyik nap autóbaleset, másnap lakástűz – kettős csapás ért egy erdélyi családot
A székelyföldi hármas uralja az idei futsalbajnokságot
Székely Sport

A székelyföldi hármas uralja az idei futsalbajnokságot
Hagyományos magyar utcanevek kerülnek a román személyibe – és még magyar többség sem kell hozzá
Krónika

Hagyományos magyar utcanevek kerülnek a román személyibe – és még magyar többség sem kell hozzá
Nagy Attila: „az új szövetségi kapitány tudja, hogyan kell a fiatalokat beépíteni a csapatba”
Székely Sport

Nagy Attila: „az új szövetségi kapitány tudja, hogyan kell a fiatalokat beépíteni a csapatba”
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Nőileg

Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás

Halad a gyergyóújfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült, miközben a költségek több mint 40 százalékkal emelkedtek.

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson

Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek

Harmincéves a gyergyószentmiklósi Esély Alapítvány, amely mozgáskorlátozott gyerekek fejlesztésével foglalkozik. A három évtizedben voltak örömteli és szomorú pillanatok is, amire visszatekinthetnek az Esély bálon és a többi évfordulós eseményen.

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást

Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell

Sokan érdeklődnek a pár hete bejelentett a gondosóraprogram iránt Gyergyószentmiklóson, tizenegy készülék el is jutott már az első igénylőkhöz. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik számára biztonságot jelenthet a szolgáltatás.

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
2026. október 05., hétfő

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
2026. október 05., hétfő

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón

Karbantartási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás hétfőn Gyilkostó üdülőtelepen – közölte a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
2026. október 05., hétfő

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
2026. október 04., vasárnap

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba

Lesodródott az úttestről egy személygépkocsi vasárnap délután Gyergyóalfaluban. A baleset nyomán ketten megsérültek, egyikük a roncsba szorult.

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
2026. október 04., vasárnap

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Belépőt is lehet váltani a gyergyóalfalvi kultúrház új honlapján

Hiánypótló online felületet hozott létre a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Központ. Az új honlap célja, hogy az intézmény programjai a mai igényeknek megfelelően, könnyebben elérhetők legyenek a közösség számára.

Belépőt is lehet váltani a gyergyóalfalvi kultúrház új honlapján
Belépőt is lehet váltani a gyergyóalfalvi kultúrház új honlapján
2026. október 04., vasárnap

Belépőt is lehet váltani a gyergyóalfalvi kultúrház új honlapján
2026. október 04., vasárnap

Lakossági fórum a Forradalom negyedi tömbházfelújításról

A gyergyószentmiklósi Forradalom negyed A, 9B, 9, B, G, I-40 és F tömbházainak lakóit várják arra a fórumra, amelyen a közelmúltban kedvező elbírálásban részesült tömbházrehabilitációs projekt részleteit ismertetik.

Lakossági fórum a Forradalom negyedi tömbházfelújításról
Lakossági fórum a Forradalom negyedi tömbházfelújításról
2026. október 04., vasárnap

Lakossági fórum a Forradalom negyedi tömbházfelújításról
2026. október 03., szombat

Közel húszezer lejnyi bírságot szabtak ki a gyergyószentmiklósi rendőrök

Közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak pénteken a gyergyószentmiklósi rendőrség munkatársai: 19 900 lejnyi bírságot szabtak ki, négy jogosítványt és három forgalmit bevontak.

Közel húszezer lejnyi bírságot szabtak ki a gyergyószentmiklósi rendőrök
Közel húszezer lejnyi bírságot szabtak ki a gyergyószentmiklósi rendőrök
2026. október 03., szombat

Közel húszezer lejnyi bírságot szabtak ki a gyergyószentmiklósi rendőrök
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!