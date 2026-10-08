Fotó: Olti Angyalka
Jövő héten elkezdik Gyergyószéken a lakossági hulladékgazdálkodási szerződések megkötését. A szolgáltató elsőként Gyergyószentmiklóson kezdi meg a munkát, majd a környező településeken is sorra kerülnek a háztartások.
2026. október 08., 16:512026. október 08., 16:51
2026. október 08., 16:512026. október 08., 16:51
Gyergyószéken is a szerződéskötések szakaszába érkezett az új, egységes megyei hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése. A rendszert az RDE Hargita, az RDE Huron és az AVE Románia alkotta konzorcium működteti,
Amint az erről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD) elnöke és Wesselényi István, az AVE Románia projektfelelőse elmondta,
A teljes szerződéskötési folyamat digitálisan zajlik, a digitalizált rendszer révén a háztartások azonosíthatók lesznek, és követhetővé válik az edények ürítése is.
Fotó: Hegyi Zsuzsa
Gyergyószentmiklóson az első szerződéskötési időszak október 12. és 16. között lesz, Gyergyócsomafalván és Gyergyószárhegyen pedig október 19. és 23. között várják a lakókat. A napokban tájékoztatást adnak majd a pontos helyszínekről és a többi településen várható időpontokról.
Aki ezeken a helyszíneken nem köt szerződést, azt később a szolgáltató munkatársai házról házra járva felkeresik. Amint elhangzott,
A 2006-ból származó 101-es törvény értelmében minden lakosnak szerződést kell kötnie a hulladékszállításra. Ennek elmulasztása esetén ugyan a hulladékot továbbra is elszállítják, de az önkormányzat az érvényes díj háromszorosát számolhatja fel adóként,
Hargita megye csaknem minden településén egyéni szerződéseket kötnek az emberekkel. Gyergyóremete az egyedüli kivétel: ott továbbra is az önkormányzat köti meg a szolgáltatási szerződést, és szedi be a díjat.
Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett eseményen.
Az új rendszerben a városi családi házaknál élők egy 120 literes fekete színű, a maradék hulladék számára fenntartott kukát, valamint egy 25 literes barna biohulladékgyűjtő edényt kapnak. A tömbházakban élők számára 10 literes konyhai biohulladékgyűjtő edényt biztosítanak, ezt és az egyéb hulladékot pedig elektronikus kártyával nyitható, zárt közös gyűjtőpontokon lehet majd üríteni. A hulladékgyűjtő pontok kiépítése is esedékes lesz hamarosan.
így a biohulladék egy részét helyben lehet kezelni. A családi házak lakói RFID-chippel ellátott, átlátszó zsákokat is kapnak: a sárga a műanyag- és fémcsomagolások, a kék pedig a papír és karton számára szolgál.
Fotó: Olti Angyalka
A textilhulladékot háromhavonta, a nem visszaváltható üvegeket – például befőttesüvegeket – pedig előre meghirdetett időpontokban lehet majd leadni, külön díj nélkül.
A gyergyószentmiklósi hulladékudvar működése is beindul a rendszer indulásával. Ide a lakosság többféle, nagyobb mennyiségű hulladékot is leadhat. Egy alkalommal
emellett többek között bútorok, matracok, autógumik vagy levágott faágak is leadhatók.
Ebből a szempontból az új rendszer első fél éve türelmi időszak lesz. A szolgáltató nyomon követi, hol tapasztalja azt, hogy az emberek nem szétválogatva teszik a kukákba vagy zsákokba a szemetet, figyelmeztetik az érintetteket, később pedig
Incze Csongor hangsúlyozta, a visszajelzések szerint a legtöbben attól tartanak, hogy nem lesz elég a hulladékuknak a 120 literes kuka alapdíjba belefoglalt ürítése.
Meglátása szerint viszont, ha a családok megfelelő módon, szelektíven gyűjtik a hulladékot, és a szemét 50 százalékát kitevő lebomló biológiai hulladék, valamint a műanyag és a hasonlók külön, megfelelő helyre kerülnek,
Jelenleg megyeszinten 10 százalék körüli a szelektíven gyűjtött szemét mennyisége. Ebben Gyergyóalfalu az éllovas, de ott is csak 15 százalék körüli.
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