Áldás a ködben: hamarosan „pihenőre térnek” a motorkerékpárok

A barátságtalan idő – sűrű köd, alig 6–7 Celsius-fok – sem tartotta vissza a motorosokat, sokan érkeztek október 18-án a Hármaskereszthez, hogy a szezonzáró áldáson együtt adjanak hálát az elmúlt hónapokért.

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Míg április 26-án Isten áldását és segítségét kérték a motorosok előtt álló utakra, addig az október 18-ai évadzárón köszönetet mondtak az elmúlt szezonért, a megtett kilométerekért és azért, hogy a motorostársak ismét együtt lehetnek.

A pálos szerzetesek szervezte program 12 órakor szentmisével kezdődött a hargitafürdői Szent István-templomban és az előtte lévő kertben. A közösség ezeken az alkalmakon az elhunyt motorosok emlékét is őrzi.

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A résztvevők – köztük sokan a szomszédos megyékből – a szentmisét követően a Csíkszereda és Székelyudvarhely közötti Tolvajos-tetőre, a Hármaskereszthez vonultak, ahol hálaadó imádság után megáldották őket és járműveiket.