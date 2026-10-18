Tarr Zoltán a Madarasi Hargitán: Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére

Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére – jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Madarasi-Hargitán vasárnap.

Székelyhon 2026. október 18., 14:172026. október 18., 14:17 2026. október 18., 14:282026. október 18., 14:28

Tarr Zoltán négynapos erdélyi látogatása utolsó napján tartott sajtóértekezletén leszögezte: a magyar nemzet tagjai egymással egyenlők. Hirdetés „A határon túl élő magyarság nem gyermek, amelynek Magyarország, mint jó szülő zsebpénzt fizet, hanem mi testvérek vagyunk” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint. Elmondta: a kormány azzal akar segítségére lenni a határon túl élő magyaroknak, hogy

jó kapcsolatokra törekszik a szomszédos országokkal, hogy olyan projektek mellé áll oda, amelyekben van közösségi erő, és párbeszédet folytat az érintett közösségekkel.