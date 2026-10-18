Tarr Zoltán a Madarasi Hargitán: Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére

Fotó: Olti Angyalka
Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére – jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Madarasi-Hargitán vasárnap.
2026. október 18., 14:172026. október 18., 14:17
2026. október 18., 14:282026. október 18., 14:28
Tarr Zoltán négynapos erdélyi látogatása utolsó napján tartott sajtóértekezletén leszögezte: a magyar nemzet tagjai egymással egyenlők.
„A határon túl élő magyarság nem gyermek, amelynek Magyarország, mint jó szülő zsebpénzt fizet, hanem mi testvérek vagyunk” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.
Elmondta: a kormány azzal akar segítségére lenni a határon túl élő magyaroknak, hogy
Mint ismert, több napos látogatásra érkezett Erdélybe Tarr Zoltán Magyarország kormányának társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, valamint Kollai István államtitkár.
A magyar kormány 110 millió forintos támogatással járul hozzá a szilágycsehi református templom helyreállításához – jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szilágysági városban tett látogatásán.
A miniszter pénteken Szilágycsehben járt, ahol bejelentette, hogy a magyar kormány 110 millió forintos támogatással járul hozzá a szilágycsehi református templom helyreállításához.
A tárcavezető megtekintette az idén leomlott templomtorony helyszínét, és a helyreállítást irányító szakemberekkel, valamint a szilágycsehi református egyházközség képviselőivel egyeztetett.
A Tisza-kormány támogatja a külhoni magyarokat, hogy szülőföldjükön boldoguljanak, de felelősen kívánja elkölteni az adófizetők pénzét – jelentette ki kolozsvári közönségtalálkozóján Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tarr Zoltán pénteken Kolozsváron közönségtalálkozón beszélt többek többek között, arról, hogy a Tisza-kormány támogatni kívánja a külhoni magyarokat, hogy szülőföldjükön boldogulhassanak, de felelősen akarja elkölteni az adófizetők pénzét, tisztában van ugyanis azzal, hogy Magyarországon most kiveri a biztosítékot a határon túli közösségek támogatása.
Túl vagyok ezen a kényes szakaszon, most fokozatosan végzem majd munkámat Isten és imáitok segítségével – mondta XIV. Leó az Úrangyala-imádság után a Szent Péter téren vasárnap, ahol több ezren üdvözölték a műtéte után a Vatikánba visszatérő pápát.
A védelmi minisztérium adatai szerint 2026-ban eddig hat drónt lőttek le Románia légterében; ugyanakkor további 44 drónt vagy drónmaradványt gyűjtöttek be és hatástalanítottak az ország területén.
Erős szélre és esőre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia nagy részére. Moldvában és helyenként Dobrudzsában sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a viharos széllökések miatt.
A hétvégén Hargita megye több településén is fennakadtak a rendőrség szűrőjén ittas sofőrök.
Elhunyt Kollár Lajos orvosprofesszor; a magyarországi érsebészet korszakalkotó és iskolateremtő egyéniségét életének 79. évében érte a halál – adta hírül Facebook-oldalán a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kara (PTE-ETK) szombaton.
Szerte a világon megemlékeznek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról október 23-án: díszkivilágítást kap a Niagara-vízesés és a riói Krisztus-szobor, valamint fényfestés lesz látható az isztambuli Boszporusz-hídon.
Gyergyó és Sóvidék között évszázadokon át hegyi ösvények és nehezen járható szekérutak biztosították az összeköttetést. A sóhordók nyomába eredve a Görgényi-havasok festői tájain barangoltunk, miközben a Régi só-út történetével is megismerkedtünk.
Medve jelenléte miatt küldtek Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiaknak szombat este 20 óra 25 perckor.
Két drónt észleltek, majd semmisítettek meg szombat este román katonai pilóták a Fekete-tenger felett – jelentette be Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul, de a jövő heti parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását – jelentette be szombaton Ilie Bolojan pártelnök.
szóljon hozzá!