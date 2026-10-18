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Tarr Zoltán a Madarasi Hargitán: Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére – jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Madarasi-Hargitán vasárnap.

Székelyhon

2026. október 18., 14:172026. október 18., 14:17

2026. október 18., 14:282026. október 18., 14:28

Tarr Zoltán négynapos erdélyi látogatása utolsó napján tartott sajtóértekezletén leszögezte: a magyar nemzet tagjai egymással egyenlők.

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„A határon túl élő magyarság nem gyermek, amelynek Magyarország, mint jó szülő zsebpénzt fizet, hanem mi testvérek vagyunk” – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Elmondta: a kormány azzal akar segítségére lenni a határon túl élő magyaroknak, hogy

jó kapcsolatokra törekszik a szomszédos országokkal, hogy olyan projektek mellé áll oda, amelyekben van közösségi erő, és párbeszédet folytat az érintett közösségekkel.

Mint ismert, több napos látogatásra érkezett Erdélybe Tarr Zoltán Magyarország kormányának társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, valamint Kollai István államtitkár.

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A magyar kormány 110 millió forintos támogatással járul hozzá a szilágycsehi református templom helyreállításához – jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szilágysági városban tett látogatásán.

A miniszter pénteken Szilágycsehben járt, ahol bejelentette, hogy a magyar kormány 110 millió forintos támogatással járul hozzá a szilágycsehi református templom helyreállításához.

A tárcavezető megtekintette az idén leomlott templomtorony helyszínét, és a helyreállítást irányító szakemberekkel, valamint a szilágycsehi református egyházközség képviselőivel egyeztetett.

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A Tisza-kormány támogatja a külhoni magyarokat, hogy szülőföldjükön boldoguljanak, de felelősen kívánja elkölteni az adófizetők pénzét – jelentette ki kolozsvári közönségtalálkozóján Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán pénteken Kolozsváron közönségtalálkozón beszélt többek többek között, arról, hogy a Tisza-kormány támogatni kívánja a külhoni magyarokat, hogy szülőföldjükön boldogulhassanak, de felelősen akarja elkölteni az adófizetők pénzét, tisztában van ugyanis azzal, hogy Magyarországon most kiveri a biztosítékot a határon túli közösségek támogatása.

Udvarhelyszék Madarasi Hargita
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