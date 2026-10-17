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A százéves garancia lejárt, most felújítják a szovátai völgyhidat

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Új rendeltetést kap, sétálóövezetté alakítják a szovátai, 12 pilléres völgyhidat, amelynek felújítására európai uniós pénzalapokat hívott le a városháza. A részleteket Fülöp László Zsolt polgármester osztotta meg.

Simon Virág

2026. október 17., 18:022026. október 17., 18:02

Lehet, hogy sokan felkapják a fejüket, amikor azt olvassák, hogy felújítják a viaduktot Szovátán, és gondolkodnak, hol is lehet ez az építmény. Amikor a Marosvásárhely-Székelyudvarhely útvonalon levő körforgalomnál betérünk Szovátára, következik egy egyenes útszakasz, még mielőtt elérjük a tömbházakat és a fürdőtelepre vezető feltérőt.

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Itt halad át az út felett a viadukt, közvetlenül a református templom szomszédságában.

Lejárt a százéves jótállás

A keskeny nyomvonalú vasút már az 1970-es évek óta nem közlekedik rajta,

sokáig gyalogos hídként használták a helybéliek, de aztán lezárták, nehogy baleset történjen.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„A budapesti Nemzeti Levéltárból kikértük a szovátai völgyhíd eredeti tervét. Ezt, akárcsak a borszékit,

Idézet
az Osztrák–Magyar Monarchia idején építették, és 2014-ben járt le a száz évre szóló garanciája.

Érdekessége, hogy nem teljesen egyenes, hiszen a nyolcadik pillérnél belevittek egy kanyart. Sokan azt mondták, idővel biztos le fogják bontani, de mi nem szerettük volna. Lehetőségünk volt uniós pénzalapokra pályázni, és nyertük is 4,5 millió eurót a felújítására” – meséli lelkesen Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere.

Tizenegy pilléren áll a völgyhíd • Fotó: Haáz Vince Galéria

Tizenegy pilléren áll a völgyhíd

Fotó: Haáz Vince

Mire számíthatunk?

Mint a városvezető a Székelyhonnak elmondta, a projekt

a viadukt pilléreinek korszerűsítését, valamint a négy méter széles, kétszáz méter hosszú acélszerkezet felújítását foglalja magában.

Sétálóövezetet alakítanak ki, amit kerékpárosok is használhatnak majd, ugyanakkor ki is világítják.

Több éve nem használják már, mert veszélyes • Fotó: Haáz Vince Galéria

Több éve nem használják már, mert veszélyes

Fotó: Haáz Vince

A felújításnak tükröznie kell a régi, mintegy száz évvel ezelőtti vasútépítészeti stílust, természetesen valamivel modernebb formában.

A támogatási szerződést tavaly decemberben írták alá, jelenleg zajlik a közbeszerzés. A városvezető tájékoztatása szerint kilenc cég jelentkezett, már a kérdéseikre is válaszoltak, és remélik, hogy

tapasztalattal bíró vállalkozás lesz a nyertes, hiszen ez a összetett munkálat ilyet igényel.

Több, mint száz éves a viadukt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Több, mint száz éves a viadukt

Fotó: Haáz Vince

Miután lezárult a közbeszerzés, a kiválasztott cégnek két és fél éve lesz a felújításra.

Összességében négyéves beruházásról van szó, ám az elöljáró reményei szerint 2029 végéig sikerül befejezniük.

Turistalátványossággá válik a völgyhíd • Fotó: Haáz Vince Galéria

Turistalátványossággá válik a völgyhíd

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Szováta
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