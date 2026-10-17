Új rendeltetést kap, sétálóövezetté alakítják a szovátai, 12 pilléres völgyhidat, amelynek felújítására európai uniós pénzalapokat hívott le a városháza. A részleteket Fülöp László Zsolt polgármester osztotta meg.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Lehet, hogy sokan felkapják a fejüket, amikor azt olvassák, hogy felújítják a viaduktot Szovátán, és gondolkodnak, hol is lehet ez az építmény. Amikor a Marosvásárhely-Székelyudvarhely útvonalon levő körforgalomnál betérünk Szovátára, következik egy egyenes útszakasz, még mielőtt elérjük a tömbházakat és a fürdőtelepre vezető feltérőt.

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Itt halad át az út felett a viadukt, közvetlenül a református templom szomszédságában.

Lejárt a százéves jótállás

A keskeny nyomvonalú vasút már az 1970-es évek óta nem közlekedik rajta,