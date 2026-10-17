Fotó: Haáz Vince
Új rendeltetést kap, sétálóövezetté alakítják a szovátai, 12 pilléres völgyhidat, amelynek felújítására európai uniós pénzalapokat hívott le a városháza. A részleteket Fülöp László Zsolt polgármester osztotta meg.
Lehet, hogy sokan felkapják a fejüket, amikor azt olvassák, hogy felújítják a viaduktot Szovátán, és gondolkodnak, hol is lehet ez az építmény. Amikor a Marosvásárhely-Székelyudvarhely útvonalon levő körforgalomnál betérünk Szovátára, következik egy egyenes útszakasz, még mielőtt elérjük a tömbházakat és a fürdőtelepre vezető feltérőt.
Itt halad át az út felett a viadukt, közvetlenül a református templom szomszédságában.
A keskeny nyomvonalú vasút már az 1970-es évek óta nem közlekedik rajta,
Fotó: Haáz Vince
„A budapesti Nemzeti Levéltárból kikértük a szovátai völgyhíd eredeti tervét. Ezt, akárcsak a borszékit,
Érdekessége, hogy nem teljesen egyenes, hiszen a nyolcadik pillérnél belevittek egy kanyart. Sokan azt mondták, idővel biztos le fogják bontani, de mi nem szerettük volna. Lehetőségünk volt uniós pénzalapokra pályázni, és nyertük is 4,5 millió eurót a felújítására” – meséli lelkesen Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere.
Tizenegy pilléren áll a völgyhíd
Fotó: Haáz Vince
Mint a városvezető a Székelyhonnak elmondta, a projekt
Sétálóövezetet alakítanak ki, amit kerékpárosok is használhatnak majd, ugyanakkor ki is világítják.
Több éve nem használják már, mert veszélyes
Fotó: Haáz Vince
A támogatási szerződést tavaly decemberben írták alá, jelenleg zajlik a közbeszerzés. A városvezető tájékoztatása szerint kilenc cég jelentkezett, már a kérdéseikre is válaszoltak, és remélik, hogy
Több, mint száz éves a viadukt
Fotó: Haáz Vince
Miután lezárult a közbeszerzés, a kiválasztott cégnek két és fél éve lesz a felújításra.
Összességében négyéves beruházásról van szó, ám az elöljáró reményei szerint 2029 végéig sikerül befejezniük.
Turistalátványossággá válik a völgyhíd
Fotó: Haáz Vince
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