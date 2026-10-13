Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia

Az új Dacia-modellt, a Strikert Törökországban gyártják, és háromféle hibrid hajtáslánccal, valamint négy felszereltségi szinttel lesz elérhető Romániában.

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Az autó négy felszereltségi változatban kerül forgalomba Romániában: Essential, Expression, Extreme és Journey. A Hotnews hírtportál információi szerint a Dacia Striker induló árai a következők:

A Dacia kínálata szerint az autó „az SUV-k és a kombik határán helyezkedik el”, hossza 4,62 méter, meghaladva a Bigsterét (4,57 méter) és a Dusterét (4,34 méter). A Striker az ötödik olyan Dacia-modell, amelynek neve „-ER” végződésű, a Duster, a Dokker, a Jogger és a Bigster után.

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A C-szegmensbe szánt modell olyan autókkal versenyez majd, mint például a Škoda Octavia, és ez a kategória kiemelten fontos a Dacia számára, ugyanis – a Hotnews cikke szerint – a vállalat azt szeretné, hogy négy év múlva eladásainak egyharmadát a C-szegmensű autók adják. A Jogger volt a Dacia első C-szegmensű modellje, amelyet 2021-ben mutattak be, és egyben a márka első hibrid autója is volt. A Bigster 2025-ben került piacra.

A Striker egyébként október 13-tól rendelhető a Dacia romániai értékesítési hálózatában, az első leszállításokat pedig az idei év végére tervezik.