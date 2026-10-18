A sóhordók nyomában Gyergyó és Sóvidék között

Gyergyó és Sóvidék között évszázadokon át hegyi ösvények és nehezen járható szekérutak biztosították az összeköttetést. A sóhordók nyomába eredve a Görgényi-havasok festői tájain barangoltunk, miközben a Régi só-út történetével is megismerkedtünk.
Parajdtól Gyergyócsomafalváig 36 kilométeren át követhetjük az egykori sóhordók útját
Fotó: Kocsis Károly
Gyergyó és Sóvidék között évszázadokon át hegyi ösvények és nehezen járható szekérutak biztosították az összeköttetést. A sóhordók nyomába eredve a Görgényi-havasok festői tájain barangoltunk, miközben a Régi só-út történetével is megismerkedtünk.
Gyergyószékről ma több, festői szépségű tájakon áthaladó, aszfaltozott országúton is kényelmesen eljuthatunk az egykori Maros- és Udvarhelyszék területére egyaránt kiterjedő Sóvidékre, ám ez nem volt mindig így.
A Csíki Lapok tárcaírója még 1891. októberében is azon kesereg, hogy „ha a mosolygó urak a bucsini, közrezi, libán-zetelaki stb. utakra volnának utalva, ők sem mosolyognának, hanem hangosan követelnék érdekeik valósítását, s bizonyára nem érnék be azzal a szerénységgel, a minővel Gyergyó beéri.” Ugyanis
Ezek szerint a Gyergyószentmiklóst Parajddal összekötő, Borzonton átvezető, mintegy 50 kilométeres út, amelyről Vámszer Géza azt írja (Csík vármegye településtörténete), hogy 1823-ban készült el közmunkával, Benkő Károly szerint (Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek leírása) 1853-ban építették ki Bucsin-tetőig (1287 m), négy évtized múltán is kívánnivalót hagyott maga után.
– olvashatjuk továbbá Vámszernél. A 29-es kilométerkő közelében található Kővályú-forrásnál pedig ez áll: „ezen útszakasz épült 1902–1904 években.”
Parajd jó száz évvel ezelőtt
Fotó: Korabeli képeslap
A Libán-tetőn (1000 m) átvezető út ünnepélyes megnyitását az Udvarhelyi Híradó tanúsága szerint 1900. július 8-ra tervezték, nagyszabású közös kirándulással egybekötve, amelyre „Gyergyóból mintegy 50-en jelentették be megjelenésüket”, míg Székelyudvarhelyről a „résztvevők száma 100-on jóval felül” volt. Pedig Endes Miklóstól tudjuk, már egy 1837. évi gyűlésen szóba került a megépítése.
Gyergyóremetéből a Görgényi-havasokon még a Kereszthegyen, illetve
Erről állapította meg Hunfalvy János a 19. század közepén, hogy „meredek és rossz, noha a borszéki savanyúvíznek nagy mennyiségét azon szállítják Erdély belsejébe.” Ez volt a Gyergyóremete nevű nyugat-északnyugati végéből, Csutakfalváról induló Bükk útja, amely az Eszenyő-bükk (1059 m), Havas-bükk (1223 m), a kissé távolabbi Kelenckő (1226 m) alatt halad el, és a Kereszthegytől (1517 m) délre fekvő, 1138 m-es nyeregben háromfelé ágazik.
Ugyancsak Gyergyóremetéről a Mártonka-patak völgyén is nekivághatott a lovas vagy gyalogos a kereszthegyi hágó irányába, de van olyan ösvény is, amely attól dél-délkeletre ágazik el, és a Tatárka (Tatár-kő, 1689 m) alatti fennsíkon, a Székely-patak völgyén, valamint a Priszlop-tetőn (1175 m) át vezet be Görgényorsovára. De vezet(ett) szekérút Gyergyóalfaluból is a hegység felé, a Nagy-Borzont, majd a Kis-Borzont vizén keresztül (a medencében futó szakasza egybeesik az új bucsini úttal), vagy a György Ferenc pataka völgyén fölfelé a Mezőhavas-tető (1777 m) felé, s aztán onnan be Illyésmezőre vagy a Korond-Parajd-Szováta-medencébe. Ezek azonban télen többnyire járhatatlanok voltak.
Nemcsak a Régi só-úton, hanem a Bucsinon átvezetőn is épült fogadó
Fotó: Korabeli képeslap
Éppen ezért az egyik legrégebbi és leggyakrabban használt, Gyergyóalfaluból, illetve Gyergyócsomafalváról induló út a Vésztői-dombon, majd a Putna-tető mellett, mintegy 960 méteres magasságban, a Kis-Küküllő forrásvidékén át vezetett Felsősófalvára, illetve Parajdra. Ez egyes térképeken
Hogy a Putna-hágóit pontosan mióta járják, arról megoszlik a történészek véleménye. Orbán Balázs például azt vallotta, hogy a Sóvárodon castrumot felhúzó rómaiak erről a vidékről is kitermelték a sót, amit aztán valahol el is kellett szállítani – ezért maradt meg annyi „római út” emléke Székelyföldön. Ezt azonban, mármint a római kori sóbányászat létét többek között Sófalvi András sem tartja bizonyítottnak, miután „a Sóvidéken a Siklódi-kő – Küsmődi-kő – Firtos hegye vonalán húzódó őr- és jelzőtornyoktól keletre mindezidáig egyetlen hiteles római kori régészeti lelet sem került elő”, mint ahogy szovátai sósziklák környékéről sem, ellentétben például a Homoród mentével.
– olvashatjuk tőle.
A bucsini Kővályú-forrás
Fotó: Dobribán Árpád-Mihály
A székelyudvarhelyi régész-történész szerint a székelység csak a 13. században telepedett meg a népvándorlás kora óta lakatlan Sóvidéken, és nem tartja valószínűnek, hogy már akkor nagyobb mennyiségű sókitermelésbe kezdtek volna. Már csak azért sem, mert a periférikus elhelyezkedésből, valamint a közlekedési viszonyok igen kezdetleges állapotából kifolyólag
Sőt, a Sóvidék elnevezés 1659-ben bukkan fel először! Szerinte a székelység a 15. század elejétől-közepétől kezdett sóval kereskedni, de nem zárja ki, hogy a Só útjaként ismert átkelőt korábban is használhatták (legfeljebb a 14. század óta).
Persze nem mindenki osztja vagy legalábbis osztotta ezt a véleményt. Így például a 2000-ben elhunyt Ferenczi István azon feltevése mellett kardoskodott, miszerint az általunk taglalt térséghez viszonylag közel eső Tartod vára – Rabsonné, Firtos, Kadács, Kustaly várával és más középkori erődítményekkel egyetemben – egy Szent László-kori, a Keleti-Kárpátok belső oldalán Óradnától a Bodzavidékig tartó védelmi rendszer elemeit képezték, akárcsak a Görgény völgyétől az Olt felsőrákosi szorosáig követhető töltésvonulat. Ebből kifolyólag
– de gyorsan tegyük hozzá, hogy a kutatás mai állása szerint ez a vár inkább 13. századinak tekintendő.
Magyar tüzérek Felsősófalva határában a Nagy Háború idején
Fotó: Balogh Rudolf
Mindenesetre Pesty Frigyes 1864–65-ös Helynévgyűjteményében, Gyergyóalfalu határa vonatkozásában szerepelnek a Só utján felyül, Só útján alól helynevek, Gyergyócsomfalvánál „a Régi so utya meljéke.” Vagy ott a Két ragadó köze; „az utóbbi onnan veszi eredetét, mivel a felhagyott úton csak közél egymáshoz két meredek vagyon”, és hogy a Küküllő-mezőn, a Juharos aljában, „a Fogado helyen régebb egy fogadó állott” – az egész útvonalon egyébként kettő is.
Tarisznyás Mártonnál olvassuk: „az 1700-as években
1820-ban az alfalviak egyik panasza éppen a sóhordás eltiltása volt… A kősó egy részét a szekeresek kereskedőknek adták el. Más részét a gazdaságban használták fel. Apró só nyerése végett a kősót a vízimalmokban őröltették meg a kereskedők.”
Ezek szerint a Só útján behozott áru az egész Csíkországot ellátta, hiszen ezen a vidéken ebből az értékes ásványi anyagból esetleg csak a Várdotfalva határában emelkedő Bálványos-havason lehetett találni, de ott kis mennyiségben és silány minőségben. Endes Miklós szerint is „a csíkiek meglehetős zaklatásnak voltak kitéve a só szállítását illetően.” A parajdi só aztán Moldvába is eljutott, mint ahogy onnan is ide.
Magyar tüzérek Felsősófalva határában a Nagy Háború idején
Fotó: Balogh Rudolf
A székely sóbányászat történetét feldolgozó Horváth István a Parajd – Parajd-pataka – Nagymező – Juharos mezeje – Kisbükk-nyereg – Putna forrása – Nagysomlyói mező – Kozma forrása – Délhegy mezeje – Rakodó-patak – Kis-Rakodó-patak – Hideg-patak – Szászfalu – Csomafalva község – Gyergyószentmiklós vonalra helyezi a szóban forgó só-utat, azzal a megjegyzéssel, hogy
Vámszer Géza megfogalmazásában: „a Parajd melletti Sófalva feletti emelkedésen vezetett keresztül, később enyhébb emelkedéssel a Putna-tetőre vezetett az út a Küküllő forrása felé. A Putna-tető mellett 960 m magasságban a patak mellett haladt, kiérvén a Vésztői-dombra, ahonnan lassan leereszkedett az Árok hídján a Maroshoz, s onnan Alfaluba.”
„A Borsos (Mihály) család az első világháború idején ezen az úton sok sót szállított Parajdról, amin nagyon meggazdagodott.” A Háromtótok útja kapcsán annyi kitérőt még hadd tegyünk, hogy más helyen Tótok halála néven szerepel, miután „itten két tót kereskedő meggyilkoltatott.”
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Fotó: Szücs Gábor
Amikor a 20. század legelején a lassú emelkedést lehetővé tevő szerpentines megoldással újjáépítették a bucsini átjárót, a régi só-út használatával fokozatosan felhagytak. Mert azon ugyan 300 méterrel alacsonyabb szintkülönbséget kellett leküzdeni, de „talaja puha volt, és esőzésekkor az út nagyon sáros volt.
Felhagyni azért nem hagyták fel teljesen, hiszen például a kommunista időkben is jó hasznát vették, amikor az aszfaltozott országutat vigyázó milicistákat kellett kikerülni egy-egy rakomány faáruval, de manapság is világosan kivehető, gyalog, szekérrel, lóval vagy éppen terepjáróval végigjárható. Az erre való bátorítás szándékával követtük mi is, igaz nem teljes hosszában, mert az 1496 méteres Borzont-tető felé tett „kitérőnk” során igen meredek-köves útra leltünk, amelyen – főleg az éles kövek okán – nem akaródzott visszamenni, inkább a sípálya felső része mellett beereszkedtünk a Bucsin-tetőre.
Természetesen a „tövéről”, azaz Parajdról vagy Felsősófalváról is indulhattunk volna, de mivel előző este Székelyvarságon szálltunk meg, innen Fenyőkúton, Pálpatakán és a sóvidékiek által Békástanyának nevezett Békástelepen át közelítettük meg. Ezek a „korondi hegyi” tanyavilághoz tartozó, átlagosan 1000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő szórványtelepülések olyasfajta sajátos hangulatot árasztanak, amilyet ma már egyre kevesebb helyen lehet megtapasztalni Székelyföldön.
Útmenti kereszt Fenyőkúton
Fotó: Szücs Gábor
A Parajd községhez tartozó, száznál alig valamivel több lakosú, színmagyar Békástelep után jobbra fordulva, előbb északnak, majd északnyugatnak tartva, egy mesébe illő erdőn áthaladva értünk ki a Nagy-hegyre (1040 m), majd a Nagy-mezőre (1011 m). Aki gyalog indul el Parajdról, innen akár meg is fordulhat, vagy beereszkedhet valamelyik említett (tanyatelepülésre, hiszen eddig több mint 6–7 kilométert kell megtennie; a Kis-Bükk nyergéig összesen 21, Csomafalváig 36 kilométer várna rá, ami azért egy napra sok lehet. A Kiss-Bükktől délkeletre magasodik
mi vele ellentétes irányba tértünk le a Só-útról.
Eredetileg őszitúra-ajánlónak szántam, hiszen amiként – mondjuk – a Gyimesek vidéke megítélésem szerint tavasszal mutatja legszebb arcát, amikor zöldbe öltöznek a hegyi legelők,
A mögöttünk álló, lehűléssel párosuló esős napok vélhetően megkoptatták a vegyes lombos erdők káprázatos színkavalkádját, de meggyőződésem, hogy még most is egyedülálló élményt nyújthat belekóstolni ebbe a tájba. Vagy ha nem most, akkor jövőre mindenképpen írják fel a bakancslistára!
Kapu Pálpatakán
Fotó: Szücs Gábor
A sóvidékiek Békástanyának nevezik Békástelepet
Fotó: Szücs Gábor
A két Sófalva Békástelep mellől nézve
Fotó: Kocsis Károly
Mivel nem Felsősófalváról indultunk, a Szoros-tetői kilátónál nem tudtunk pihenőt tartani
Fotó: Molnár Szabolcs
Tanya a Nagy-hegy közelében
Fotó: Szücs Gábor
És előttünk a Régi só-út!
Fotó: Szücs Gábor
Vakondtúrások százai tarkítják az őszi színekbe öltözött tájat
Fotó: Kocsis Károly
Hegyi legelőkön kanyarog, a távolban a Görgényi-havasok vonulatai
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Pásztorkutyákkal csak egy helyen találkoztunk
Fotó: Szücs Gábor
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
Fotó: Kocsis Károly
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