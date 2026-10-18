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A sóhordók nyomában Gyergyó és Sóvidék között Gyergyó és Sóvidék között évszázadokon át hegyi ösvények és nehezen járható szekérutak biztosították az összeköttetést. A sóhordók nyomába eredve a Görgényi-havasok festői tájain barangoltunk, miközben a Régi só-út történetével is megismerkedtünk. Kocsis Károly 2026. október 18., 08:572026. október 18., 08:57

Parajdtól Gyergyócsomafalváig 36 kilométeren át követhetjük az egykori sóhordók útját Fotó: Kocsis Károly

Gyergyó és Sóvidék között évszázadokon át hegyi ösvények és nehezen járható szekérutak biztosították az összeköttetést. A sóhordók nyomába eredve a Görgényi-havasok festői tájain barangoltunk, miközben a Régi só-út történetével is megismerkedtünk.

Kocsis Károly 2026. október 18., 08:572026. október 18., 08:57

Gyergyószékről ma több, festői szépségű tájakon áthaladó, aszfaltozott országúton is kényelmesen eljuthatunk az egykori Maros- és Udvarhelyszék területére egyaránt kiterjedő Sóvidékre, ám ez nem volt mindig így. A Csíki Lapok tárcaírója még 1891. októberében is azon kesereg, hogy „ha a mosolygó urak a bucsini, közrezi, libán-zetelaki stb. utakra volnának utalva, ők sem mosolyognának, hanem hangosan követelnék érdekeik valósítását, s bizonyára nem érnék be azzal a szerénységgel, a minővel Gyergyó beéri.” Ugyanis Hirdetés

„a bucsini út évtizedek óta oly siralmas állapotban áll, hogy azon csak akkor kellene bennünket utaztatni, ha hazaárulásért ily vezeklésre volnánk kárhoztatva. Az oláhtoplicza-szászrégeni út csak időnként utazható bátran, mert ősszel, tavasszal és télen nagyon bizonytalan volt mindig, s ilyen még most is.”

Ezek szerint a Gyergyószentmiklóst Parajddal összekötő, Borzonton átvezető, mintegy 50 kilométeres út, amelyről Vámszer Géza azt írja (Csík vármegye településtörténete), hogy 1823-ban készült el közmunkával, Benkő Károly szerint (Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek leírása) 1853-ban építették ki Bucsin-tetőig (1287 m), négy évtized múltán is kívánnivalót hagyott maga után.

1900‒1903-ban új utat építettek, amely állandó, de lassú emelkedéssel, szerpentinekkel vezetett fel, s ezzel eltüntették a hirtelen, meredek emelkedést. Ekkor a Maroson is új vashidat építettek, s így azt a Parajd‒Alfalu között Új Só útjának nevezték el”

– olvashatjuk továbbá Vámszernél. A 29-es kilométerkő közelében található Kővályú-forrásnál pedig ez áll: „ezen útszakasz épült 1902–1904 években.”

Parajd jó száz évvel ezelőtt Fotó: Korabeli képeslap

A Libán-tetőn (1000 m) átvezető út ünnepélyes megnyitását az Udvarhelyi Híradó tanúsága szerint 1900. július 8-ra tervezték, nagyszabású közös kirándulással egybekötve, amelyre „Gyergyóból mintegy 50-en jelentették be megjelenésüket”, míg Székelyudvarhelyről a „résztvevők száma 100-on jóval felül” volt. Pedig Endes Miklóstól tudjuk, már egy 1837. évi gyűlésen szóba került a megépítése. Régi-új átjárók Gyergyóremetéből a Görgényi-havasokon még a Kereszthegyen, illetve

Laposnyatelepen, Libánfalván át is vezet egy – ma 153C jelzésű – út, amelyhez inkább terepjáró ajánlott.

Erről állapította meg Hunfalvy János a 19. század közepén, hogy „meredek és rossz, noha a borszéki savanyúvíznek nagy mennyiségét azon szállítják Erdély belsejébe.” Ez volt a Gyergyóremete nevű nyugat-északnyugati végéből, Csutakfalváról induló Bükk útja, amely az Eszenyő-bükk (1059 m), Havas-bükk (1223 m), a kissé távolabbi Kelenckő (1226 m) alatt halad el, és a Kereszthegytől (1517 m) délre fekvő, 1138 m-es nyeregben háromfelé ágazik. Ugyancsak Gyergyóremetéről a Mártonka-patak völgyén is nekivághatott a lovas vagy gyalogos a kereszthegyi hágó irányába, de van olyan ösvény is, amely attól dél-délkeletre ágazik el, és a Tatárka (Tatár-kő, 1689 m) alatti fennsíkon, a Székely-patak völgyén, valamint a Priszlop-tetőn (1175 m) át vezet be Görgényorsovára. De vezet(ett) szekérút Gyergyóalfaluból is a hegység felé, a Nagy-Borzont, majd a Kis-Borzont vizén keresztül (a medencében futó szakasza egybeesik az új bucsini úttal), vagy a György Ferenc pataka völgyén fölfelé a Mezőhavas-tető (1777 m) felé, s aztán onnan be Illyésmezőre vagy a Korond-Parajd-Szováta-medencébe. Ezek azonban télen többnyire járhatatlanok voltak.

Nemcsak a Régi só-úton, hanem a Bucsinon átvezetőn is épült fogadó Fotó: Korabeli képeslap

Éppen ezért az egyik legrégebbi és leggyakrabban használt, Gyergyóalfaluból, illetve Gyergyócsomafalváról induló út a Vésztői-dombon, majd a Putna-tető mellett, mintegy 960 méteres magasságban, a Kis-Küküllő forrásvidékén át vezetett Felsősófalvára, illetve Parajdra. Ez egyes térképeken

Só-út vagy Só útja néven szerepel, bár természetesen nemcsak sót szállítottak rajta, és azt se tévesszük sem elől, hogy ilyen nevű utakat, ösvényeket máshol is számon tartanak Székelyföldön.

Mióta használják? Hogy a Putna-hágóit pontosan mióta járják, arról megoszlik a történészek véleménye. Orbán Balázs például azt vallotta, hogy a Sóvárodon castrumot felhúzó rómaiak erről a vidékről is kitermelték a sót, amit aztán valahol el is kellett szállítani – ezért maradt meg annyi „római út” emléke Székelyföldön. Ezt azonban, mármint a római kori sóbányászat létét többek között Sófalvi András sem tartja bizonyítottnak, miután „a Sóvidéken a Siklódi-kő – Küsmődi-kő – Firtos hegye vonalán húzódó őr- és jelzőtornyoktól keletre mindezidáig egyetlen hiteles római kori régészeti lelet sem került elő”, mint ahogy szovátai sósziklák környékéről sem, ellentétben például a Homoród mentével.

A parajdi múzeum tárlatában római vízvezetékként kiállított kerámiacsövek a modern gyáripar termékei, valamikor a XX. század első felében készülhettek”

– olvashatjuk tőle.

A bucsini Kővályú-forrás Fotó: Dobribán Árpád-Mihály

A székelyudvarhelyi régész-történész szerint a székelység csak a 13. században telepedett meg a népvándorlás kora óta lakatlan Sóvidéken, és nem tartja valószínűnek, hogy már akkor nagyobb mennyiségű sókitermelésbe kezdtek volna. Már csak azért sem, mert a periférikus elhelyezkedésből, valamint a közlekedési viszonyok igen kezdetleges állapotából kifolyólag

„a sóvidéki (székelyföldi) sótelepek nem képezték a kora Árpád-kori sógazdaság részét”, egyáltalán székely (tehát nem sóvidéki!) sóról is csak 1453-ból van hiteles írott forrásunk.

Sőt, a Sóvidék elnevezés 1659-ben bukkan fel először! Szerinte a székelység a 15. század elejétől-közepétől kezdett sóval kereskedni, de nem zárja ki, hogy a Só útjaként ismert átkelőt korábban is használhatták (legfeljebb a 14. század óta). Az egész Csíkországot ellátták Persze nem mindenki osztja vagy legalábbis osztotta ezt a véleményt. Így például a 2000-ben elhunyt Ferenczi István azon feltevése mellett kardoskodott, miszerint az általunk taglalt térséghez viszonylag közel eső Tartod vára – Rabsonné, Firtos, Kadács, Kustaly várával és más középkori erődítményekkel egyetemben – egy Szent László-kori, a Keleti-Kárpátok belső oldalán Óradnától a Bodzavidékig tartó védelmi rendszer elemeit képezték, akárcsak a Görgény völgyétől az Olt felsőrákosi szorosáig követhető töltésvonulat. Ebből kifolyólag

a kolozsvári régészprofesszor arra következtetett, hogy a régi só-utat már a 11. században is használhatták, a felügyeletét éppen Tartod vára látta el

– de gyorsan tegyük hozzá, hogy a kutatás mai állása szerint ez a vár inkább 13. századinak tekintendő.

Magyar tüzérek Felsősófalva határában a Nagy Háború idején Fotó: Balogh Rudolf

Mindenesetre Pesty Frigyes 1864–65-ös Helynévgyűjteményében, Gyergyóalfalu határa vonatkozásában szerepelnek a Só utján felyül, Só útján alól helynevek, Gyergyócsomfalvánál „a Régi so utya meljéke.” Vagy ott a Két ragadó köze; „az utóbbi onnan veszi eredetét, mivel a felhagyott úton csak közél egymáshoz két meredek vagyon”, és hogy a Küküllő-mezőn, a Juharos aljában, „a Fogado helyen régebb egy fogadó állott” – az egész útvonalon egyébként kettő is. Tarisznyás Mártonnál olvassuk: „az 1700-as években

Alfalu lakosságának jelentős része foglalkozott sóhordással, köztük jobbágyok is, bár őket ettől szigorú büntetés terhe alatt tiltották el.

1820-ban az alfalviak egyik panasza éppen a sóhordás eltiltása volt… A kősó egy részét a szekeresek kereskedőknek adták el. Más részét a gazdaságban használták fel. Apró só nyerése végett a kősót a vízimalmokban őröltették meg a kereskedők.” Ezek szerint a Só útján behozott áru az egész Csíkországot ellátta, hiszen ezen a vidéken ebből az értékes ásványi anyagból esetleg csak a Várdotfalva határában emelkedő Bálványos-havason lehetett találni, de ott kis mennyiségben és silány minőségben. Endes Miklós szerint is „a csíkiek meglehetős zaklatásnak voltak kitéve a só szállítását illetően.” A parajdi só aztán Moldvába is eljutott, mint ahogy onnan is ide.

Magyar tüzérek Felsősófalva határában a Nagy Háború idején Fotó: Balogh Rudolf

Volt, akinek gazdagságot hozott A székely sóbányászat történetét feldolgozó Horváth István a Parajd – Parajd-pataka – Nagymező – Juharos mezeje – Kisbükk-nyereg – Putna forrása – Nagysomlyói mező – Kozma forrása – Délhegy mezeje – Rakodó-patak – Kis-Rakodó-patak – Hideg-patak – Szászfalu – Csomafalva község – Gyergyószentmiklós vonalra helyezi a szóban forgó só-utat, azzal a megjegyzéssel, hogy

középkori eredetű, de valószínűleg már a rómaiak idejében is használhatták.”

Vámszer Géza megfogalmazásában: „a Parajd melletti Sófalva feletti emelkedésen vezetett keresztül, később enyhébb emelkedéssel a Putna-tetőre vezetett az út a Küküllő forrása felé. A Putna-tető mellett 960 m magasságban a patak mellett haladt, kiérvén a Vésztői-dombra, ahonnan lassan leereszkedett az Árok hídján a Maroshoz, s onnan Alfaluba.”

Gyergyócsomafalván is tudott Só útjáról, amely a Kis út végétől az Alsó-Nyír-kert mellett vezetett a Putnán, a Háromtótok útján és Zsidó útján keresztül Parajdig.

„A Borsos (Mihály) család az első világháború idején ezen az úton sok sót szállított Parajdról, amin nagyon meggazdagodott.” A Háromtótok útja kapcsán annyi kitérőt még hadd tegyünk, hogy más helyen Tótok halála néven szerepel, miután „itten két tót kereskedő meggyilkoltatott.”

A székeyvarsági Csorgókő panziót bátran merem ajánlani akár nagyobb csoportoknak is Fotó: Szücs Gábor

Irány a Só-út! Amikor a 20. század legelején a lassú emelkedést lehetővé tevő szerpentines megoldással újjáépítették a bucsini átjárót, a régi só-út használatával fokozatosan felhagytak. Mert azon ugyan 300 méterrel alacsonyabb szintkülönbséget kellett leküzdeni, de „talaja puha volt, és esőzésekkor az út nagyon sáros volt.

Főként a Gyergyó felől menőknek ez az útszakasz annyira meredek volt, hogy csak előfogattal lehetett rajta felszekerezni.”

Felhagyni azért nem hagyták fel teljesen, hiszen például a kommunista időkben is jó hasznát vették, amikor az aszfaltozott országutat vigyázó milicistákat kellett kikerülni egy-egy rakomány faáruval, de manapság is világosan kivehető, gyalog, szekérrel, lóval vagy éppen terepjáróval végigjárható. Az erre való bátorítás szándékával követtük mi is, igaz nem teljes hosszában, mert az 1496 méteres Borzont-tető felé tett „kitérőnk” során igen meredek-köves útra leltünk, amelyen – főleg az éles kövek okán – nem akaródzott visszamenni, inkább a sípálya felső része mellett beereszkedtünk a Bucsin-tetőre. Természetesen a „tövéről”, azaz Parajdról vagy Felsősófalváról is indulhattunk volna, de mivel előző este Székelyvarságon szálltunk meg, innen Fenyőkúton, Pálpatakán és a sóvidékiek által Békástanyának nevezett Békástelepen át közelítettük meg. Ezek a „korondi hegyi” tanyavilághoz tartozó, átlagosan 1000 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő szórványtelepülések olyasfajta sajátos hangulatot árasztanak, amilyet ma már egyre kevesebb helyen lehet megtapasztalni Székelyföldön.

Útmenti kereszt Fenyőkúton Fotó: Szücs Gábor

A Nagy-Somlyó alatt A Parajd községhez tartozó, száznál alig valamivel több lakosú, színmagyar Békástelep után jobbra fordulva, előbb északnak, majd északnyugatnak tartva, egy mesébe illő erdőn áthaladva értünk ki a Nagy-hegyre (1040 m), majd a Nagy-mezőre (1011 m). Aki gyalog indul el Parajdról, innen akár meg is fordulhat, vagy beereszkedhet valamelyik említett (tanyatelepülésre, hiszen eddig több mint 6–7 kilométert kell megtennie; a Kis-Bükk nyergéig összesen 21, Csomafalváig 36 kilométer várna rá, ami azért egy napra sok lehet. A Kiss-Bükktől délkeletre magasodik

a Görgényi-havasokhoz tartozó Somlyó (merthogy nemcsak a csíkiak büszkélkedhetnek ilyen nevű heggyel!) a vulkáni tömböt uraló Nagy-Somlyóval (1575 m);

mi vele ellentétes irányba tértünk le a Só-útról. Eredetileg őszitúra-ajánlónak szántam, hiszen amiként – mondjuk – a Gyimesek vidéke megítélésem szerint tavasszal mutatja legszebb arcát, amikor zöldbe öltöznek a hegyi legelők,

a Görgényi-fennsík minden bizonnyal leginkább októberben tud elvarázsolni.

A mögöttünk álló, lehűléssel párosuló esős napok vélhetően megkoptatták a vegyes lombos erdők káprázatos színkavalkádját, de meggyőződésem, hogy még most is egyedülálló élményt nyújthat belekóstolni ebbe a tájba. Vagy ha nem most, akkor jövőre mindenképpen írják fel a bakancslistára!

Kapu Pálpatakán Fotó: Szücs Gábor

A sóvidékiek Békástanyának nevezik Békástelepet Fotó: Szücs Gábor

A két Sófalva Békástelep mellől nézve Fotó: Kocsis Károly

Mivel nem Felsősófalváról indultunk, a Szoros-tetői kilátónál nem tudtunk pihenőt tartani Fotó: Molnár Szabolcs

Tanya a Nagy-hegy közelében Fotó: Szücs Gábor

És előttünk a Régi só-út! Fotó: Szücs Gábor

Vakondtúrások százai tarkítják az őszi színekbe öltözött tájat Fotó: Kocsis Károly

Hegyi legelőkön kanyarog, a távolban a Görgényi-havasok vonulatai Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Pásztorkutyákkal csak egy helyen találkoztunk Fotó: Szücs Gábor

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly