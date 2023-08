Amerre Gál Sándorék is menekültek

A nyergestetői csatára való emlékezéskor említettük, hogy miután meghátrálni kényszerültek a többszörös túlerővel szemben, mind Gál Sándor, mind Tuzson János megfogyatkozott egysége a Mitácson keresztül nyert egérutat az ellenség elől. Valamikor ez volt az Erdővidéket és Alcsíkot összekötő egyetlen országút. Igen, ez a megnevezés régen illet is rá, de amikor nemrég végigjártuk, nem akartunk hinni a történelemnek.

Azt tartják ugyanis, hogy Dacia egy részének elfoglalása (Kr. u. 105–106) után a római légiók is ezt használták, amikor Alsórákos felől a mai Csíkország felé masírozták, és közben az uzonkafürdői gyógyvizekben áztatták megfáradt lábaikat.

A Dél-Hargitán, pontosabban a 1280 méter magas Mitács-tető és a 1423 méter magas Kapus közötti Mitács-pusztán (1200 m) átvezető útról van szó, amelyet az idősebb erdővidékiek még ma is római útnak neveznek.

Olvasni olyan verziót is, például Horváth Alpár Hargita-hegység című túrakalauzában (Pallas Akadémia, 2002), miszerint ez „Kisbaconból Bodvajon keresztül vezet, majd a Kis–Fenyős-patakot követve a Gyöngy-erdő feletti Rakottyásra ér ki…” Keresztes Zoltán 1971-ben írt Nagybaconi krónikája szerint azonban ez utóbbi újabb keletű, az 1870-es években sem volt még meg: „A hajdani országút a Gyöngyerdőn és a Mitács-tetőn ment keresztül, a Gyöngyerdő között még ma is létezik a gyönyörű, széles kanyarokkal épített országút, melyen szekerekkel hordták a kavicsot, s azon az úton szállították a bodvaji vashámorban kitermelt vasat s az ágyúkat is Nagybacon felé. Akkor még nem létezett Fenyős-patakban út.”