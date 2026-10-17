Bolojan: a PNL szükségből fogja támogatni a Niculescu-kormány beiktatását

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul, de a jövő heti parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását – jelentette be szombaton Ilie Bolojan pártelnök.

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a liberálisok kizárólag az ország működőképességének biztosítása érdekében szavazzák meg az új kabinetet, döntésük nem jelent általános politikai támogatást.

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Közlése szerint a PNL a kormány összetétele miatt rendes körülmények között nem támogatná annak beiktatását, ám a több mint öt hónapja tartó politikai válság után Romániának működőképes kormányra van szüksége. Ezzel megelőzhető az állami intézmények és az alapvető közszolgáltatások működésének megbénulása – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.

Bolojan azt is közölte, hogy a PNL támogatásával tisztségbe került kormányzati vezetők a jövő hét első napjaiban benyújtják lemondásukat, és távoznak tisztségeikből.

A PNL elnöke vasárnap délután írja alá Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel a korlátozott időre szóló, feltételekhez kötött megállapodást. Bolojan szerint a dokumentumban Niculescu vállalja, hogy tartja magát a korábban megszabott költségvetési hiánycélokhoz, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy

Románia továbbra is hozzáférjen az uniós forrásokhoz,

megőrizze a befektetők bizalmát,

rendezze államháztartási kiadásait,

és megteremtse a gazdasági fellendülés feltételeit.

A megállapodás határozott időre, a jövő évi költségvetés elfogadásáig szól – tette hozzá.

A pártelnök emlékeztetett, hogy az ügyvivő kormány korlátozott hatáskörei miatt nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket, és nem hajthat végre költségvetés-kiigazítást sem.

Mivel több minisztériumban már kimerültek az alapvető közszolgáltatásokra elkülönített források,