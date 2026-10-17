Bolojan: a PNL szükségből fogja támogatni a Niculescu-kormány beiktatását

Fotó: Ilie Bolojan/Facebook
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul, de a jövő heti parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását – jelentette be szombaton Ilie Bolojan pártelnök.
A PNL országos vezetőségének ülése utáni sajtótájékoztatóján Bolojan hangsúlyozta:
Közlése szerint a PNL a kormány összetétele miatt rendes körülmények között nem támogatná annak beiktatását, ám a több mint öt hónapja tartó politikai válság után Romániának működőképes kormányra van szüksége. Ezzel megelőzhető az állami intézmények és az alapvető közszolgáltatások működésének megbénulása – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.
Bolojan azt is közölte, hogy a PNL támogatásával tisztségbe került kormányzati vezetők a jövő hét első napjaiban benyújtják lemondásukat, és távoznak tisztségeikből.
A PNL elnöke vasárnap délután írja alá Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel a korlátozott időre szóló, feltételekhez kötött megállapodást. Bolojan szerint a dokumentumban Niculescu vállalja, hogy tartja magát a korábban megszabott költségvetési hiánycélokhoz, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy
Románia továbbra is hozzáférjen az uniós forrásokhoz,
megőrizze a befektetők bizalmát,
rendezze államháztartási kiadásait,
és megteremtse a gazdasági fellendülés feltételeit.
A megállapodás határozott időre, a jövő évi költségvetés elfogadásáig szól – tette hozzá.
A pártelnök emlékeztetett, hogy az ügyvivő kormány korlátozott hatáskörei miatt nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket, és nem hajthat végre költségvetés-kiigazítást sem.
Mivel több minisztériumban már kimerültek az alapvető közszolgáltatásokra elkülönített források,
Példaként a sürgősségi betegellátás és a mentőszolgálat esetleges fennakadásait említette.
„Ezért döntöttünk úgy, hogy az ország iránti felelősségből támogatjuk a kormány beiktatását” – jelentette ki.
Bolojan szerint a politikai válság elhúzódása az állami intézményekbe vetett közbizalom súlyos megrendüléséhez vezetne. A PNL elnöke a Szociáldemokrata Pártot (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) tette felelőssé a kialakult helyzetért, amiért
Hangsúlyozta azt is, hogy a PNL az elmúlt több mint öt hónapban igyekezett biztosítani az állami intézmények működését, a helyreállítási források lehívásának folytatását és az ország pénzügyi stabilitását.
„Köszönöm párttársaimnak, hogy felelősségtudattal és hazaszeretetből hozták meg ezt a döntést. Tudjuk, hogy emiatt a PNL-t bírálatok érhetik, és akár veszíthet is rajta, de mi (...) az ország érdekében döntöttünk így” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan.
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