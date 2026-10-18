Idén eddig hat drónt lőttek le Románia légterében

A védelmi minisztérium adatai szerint 2026-ban eddig hat drónt lőttek le Románia légterében; ugyanakkor további 44 drónt vagy drónmaradványt gyűjtöttek be és hatástalanítottak az ország területén.

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A tárca vasárnap közölt adatai értelmében 2026-ban 97 támadás történt a román határ közelében.

A légierő 77 alkalommal riasztott harci repülőgépeket, és 35 jogosulatlan légtérsértést jegyeztek.

Emellett két, Románia kizárólagos gazdasági övezetében sodródó vagy a partra sodort tengeri aknát is hatástalanítottak – ismerteti az Agerpres.

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A legutóbbi incidens szombat este történt, amikor a román légierő két F-16-os vadászgépe a Geran dróncsaládhoz tartozó két sugárhajtású támadó drónt lőtt le a Fekete-tenger felett, Románia légterében.

korábban írtuk Két drónt lőttek le a Fekete-tenger felett szombat este Két drónt észleltek, majd semmisítettek meg szombat este román katonai pilóták a Fekete-tenger felett – jelentette be Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

A vadászgépek 17 óra 43 perckor szálltak fel a borceai légi támaszpontról, miután a radarok délnyugat felé haladó légi célokat észleltek a Kígyó-szigettől mintegy 120 kilométerre keletre.

A védelmi minisztérium vasárnap felvételeket is közzétett a két drón megsemmisítéséről.