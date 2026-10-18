Idén eddig hat drónt lőttek le Románia légterében

Fotó: Románia Védelmi Minisztériuma
A védelmi minisztérium adatai szerint 2026-ban eddig hat drónt lőttek le Románia légterében; ugyanakkor további 44 drónt vagy drónmaradványt gyűjtöttek be és hatástalanítottak az ország területén.
2026. október 18., 12:412026. október 18., 12:41
2026. október 18., 12:562026. október 18., 12:56
A tárca vasárnap közölt adatai értelmében 2026-ban 97 támadás történt a román határ közelében.
Emellett két, Románia kizárólagos gazdasági övezetében sodródó vagy a partra sodort tengeri aknát is hatástalanítottak – ismerteti az Agerpres.
A legutóbbi incidens szombat este történt, amikor a román légierő két F-16-os vadászgépe a Geran dróncsaládhoz tartozó két sugárhajtású támadó drónt lőtt le a Fekete-tenger felett, Románia légterében.
Két drónt észleltek, majd semmisítettek meg szombat este román katonai pilóták a Fekete-tenger felett – jelentette be Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.
A vadászgépek 17 óra 43 perckor szálltak fel a borceai légi támaszpontról, miután a radarok délnyugat felé haladó légi célokat észleltek a Kígyó-szigettől mintegy 120 kilométerre keletre.
A védelmi minisztérium vasárnap felvételeket is közzétett a két drón megsemmisítéséről.
Ez idő alatt hat drónt lőttek le, 81 drónt vagy drónmaradványt pedig begyűjtöttek és/vagy hatástalanítottak. Emellett kilenc, a kizárólagos gazdasági övezetben sodródó vagy a román partokra sodort tengeri aknát semmisítettek meg – közölte a szaktárca.
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