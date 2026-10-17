Két drónt lőttek le a Fekete-tenger felett szombat este

Két drónt észleltek, majd semmisítettek meg szombat este román katonai pilóták a Fekete-tenger felett – jelentette be Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

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A tárcavezető a Facebookon azt írta, az első drón 17 óra 59 perckor lépett be Románia légterébe, és két percen belül lelőtték. A második drónt ugyanabban a térségben észlelték, és 18 óra 5 perckor semmisítették meg a határtól két kilométerre, már a román légtérben.

Az Agerpres által szemlézett bejegyzésében az ügyvivő miniszter gratulált a műveletben részt vevő katonáknak.