Elhunyt Kollár Lajos magyar érsebész, orvosprofesszor

Fotó: univpecs.hu
Elhunyt Kollár Lajos orvosprofesszor; a magyarországi érsebészet korszakalkotó és iskolateremtő egyéniségét életének 79. évében érte a halál – adta hírül Facebook-oldalán a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kara (PTE-ETK) szombaton.
2026. október 18., 10:012026. október 18., 10:01
2026. október 18., 10:142026. október 18., 10:14
Mint írták, az egyetemi tanár neve egybeforrt a magyarországi érsebészet és a vér áramlási tulajdonságait, deformációs jellemzőit tanulmányozó orvostudományi és biofizikai szakág, a hemoreológia modernizációjával.
megszervezte a pécsi hemoreológiai laboratóriumot, miközben intézményvezetőként évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a dél-dunántúli betegellátás irányításában – tették hozzá az MTI szemléje szerint.
Kitértek arra, hogy a szakember 2016-tól a PTE-ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanáraként, majd professor emeritusként és kutatóközpont-vezetőként elhivatottan szolgálta a jövő szakembereinek képzését.
Kollár Lajos korábban a PTE Klinikai Központjának főigazgatói és a sebészeti tanszék igazgatói tisztségét is betöltötte, 2022-ben megválasztották a konzervatív polgári eszméket képviselő Professzorok Batthyány Köre elnökévé, 2025-ben újraválasztották – jegyezték meg.
Jelezték, munkásságáért megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, a Pro Humanitate Baranya díjat és a Tüke-emlékérmet.
– olvasható a bejegyzésben.
Hozzáfűzték, a PTE Kollár Lajost saját halottjának tekinti.
Az orvosprofesszor korábban a Magyar Vitorlás Szövetség elnökeként is dolgozott. A szervezet Facebook-oldalán azt írta, a szombaton hajnalban elhunyt Kollár Lajos elnöksége alatt a hazai vitorlássport új korszakba lépett: elkötelezett munkával alapozta meg a szövetség szakmai és pénzügyi stabilitását, valamint az utánpótlás- és az olimpiai versenysport számos történelmi sikerét.
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