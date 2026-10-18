Elhunyt Kollár Lajos magyar érsebész, orvosprofesszor

Elhunyt Kollár Lajos orvosprofesszor; a magyarországi érsebészet korszakalkotó és iskolateremtő egyéniségét életének 79. évében érte a halál – adta hírül Facebook-oldalán a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kara (PTE-ETK) szombaton.

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Mint írták, az egyetemi tanár neve egybeforrt a magyarországi érsebészet és a vér áramlási tulajdonságait, deformációs jellemzőit tanulmányozó orvostudományi és biofizikai szakág, a hemoreológia modernizációjával.

Kollár Lajos Magyarországon elsőként vezetett be számos éren belüli, érben végzett úgynevezett endovaszkuláris és hibrid műtéti eljárást,

megszervezte a pécsi hemoreológiai laboratóriumot, miközben intézményvezetőként évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a dél-dunántúli betegellátás irányításában – tették hozzá az MTI szemléje szerint.

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Kitértek arra, hogy a szakember 2016-tól a PTE-ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanáraként, majd professor emeritusként és kutatóközpont-vezetőként elhivatottan szolgálta a jövő szakembereinek képzését.

Kollár Lajos korábban a PTE Klinikai Központjának főigazgatói és a sebészeti tanszék igazgatói tisztségét is betöltötte, 2022-ben megválasztották a konzervatív polgári eszméket képviselő Professzorok Batthyány Köre elnökévé, 2025-ben újraválasztották – jegyezték meg.

Jelezték, munkásságáért megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, a Pro Humanitate Baranya díjat és a Tüke-emlékérmet.