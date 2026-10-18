Felerősödik a szél, kitart a csapadékos időjárás, a hegyekben havazhat is

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Fotó: Pinti Attila
Erős szélre és esőre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia nagy részére. Moldvában és helyenként Dobrudzsában sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a viharos széllökések miatt.
2026. október 18., 12:052026. október 18., 12:05
2026. október 18., 12:062026. október 18., 12:06
Vasárnap 10 órától kedd hajnali 2 óráig Moldvában és Dobrudzsában 45-60 kilométeres óránkénti sebességgel fújhat a szél. A Bánság déli és Olténia nyugati részén helyenként óránkénti 40-45 kilométeres széllökésekre kell számítani.
A hegyvidéken – főleg a Bánsági-hegység, a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar magasabb részein – a széllökések sebessége elérheti a 70-90 kilométert óránként.
Moldvában, Dobrudzsában, valamint Munténia és Erdély keleti felében 10-20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként,
Kétezer méteres magasság felett havazás várható. A Déli-Kárpátok keleti részén –
Az erős széllökések miatt kiadott sárga jelzésű riasztás vasárnap 21 órától hétfő 21 óráig lesz érvényben Moldvában és helyenként Dobrudzsában. Ezekben a térségekben a szél sebessége elérheti az óránkénti 50-70 kilométert.
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