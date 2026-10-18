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Felerősödik a szél, kitart a csapadékos időjárás, a hegyekben havazhat is

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Erős szélre és esőre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia nagy részére. Moldvában és helyenként Dobrudzsában sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a viharos széllökések miatt.

Székelyhon

2026. október 18., 12:052026. október 18., 12:05

2026. október 18., 12:062026. október 18., 12:06

Vasárnap 10 órától kedd hajnali 2 óráig Moldvában és Dobrudzsában 45-60 kilométeres óránkénti sebességgel fújhat a szél. A Bánság déli és Olténia nyugati részén helyenként óránkénti 40-45 kilométeres széllökésekre kell számítani.

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A hegyvidéken – főleg a Bánsági-hegység, a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar magasabb részein – a széllökések sebessége elérheti a 70-90 kilométert óránként.

Moldvában, Dobrudzsában, valamint Munténia és Erdély keleti felében 10-20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként,

elszórtan a 30-35 litert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége.

Kétezer méteres magasság felett havazás várható. A Déli-Kárpátok keleti részén –

a Bucsecs-hegységben és a Fogarasi-havasokban – 10-20 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

Az erős széllökések miatt kiadott sárga jelzésű riasztás vasárnap 21 órától hétfő 21 óráig lesz érvényben Moldvában és helyenként Dobrudzsában. Ezekben a térségekben a szél sebessége elérheti az óránkénti 50-70 kilométert.

Belföld Időjárás
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