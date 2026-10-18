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XIV. Leó pápa: túl vagyok a kényes szakaszon, fokozatosan folytatom munkámat

• Fotó: Vatican Media

Fotó: Vatican Media

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Túl vagyok ezen a kényes szakaszon, most fokozatosan végzem majd munkámat Isten és imáitok segítségével – mondta XIV. Leó az Úrangyala-imádság után a Szent Péter téren vasárnap, ahol több ezren üdvözölték a műtéte után a Vatikánba visszatérő pápát.

Székelyhon

2026. október 18., 14:102026. október 18., 14:10

2026. október 18., 14:142026. október 18., 14:14

Az egyházfő hangsúlyozta, hogy a kórházban töltött napokban érezte a hívők támogatását.

Idézet
Ennek a tapasztalatnak köszönhetően közel éreztem magam mindazokhoz, akik valamilyen betegségben szenvednek vagy gyenge egészségi állapotban vannak”

– tette hozzá az MTI szemléje szerint.

A pápa szavait taps kísérte a Szent Péter téren összegyűlt hívőktől és turistáktól.

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A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét.

XIV. Leó szombaton délután gyalog hagyta el a kórházat: végighaladt a Gemelli-klinika bejárati csarnokán, ahol kisebb tömeg üdvözölte.

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Orvosai szerint XIV. Leó pápa elhagyhatja a kórházat, délután visszatér a Vatikánba
Orvosai szerint XIV. Leó pápa elhagyhatja a kórházat, délután visszatér a Vatikánba

A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható – közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai szombaton.

A pápa többek között köszönetet mondott Elena Beccallinak a Szent Szív Katolikus Egyetem rektorának, amelyhez a kórház is tartozik, valamint Stefano Margaritora főorvosnak, a Gemelli-klinika mellsebészeti osztálya vezetőjének, aki az egyházfőn végzett műtét orvoscsapatát irányította.

A kórház ajtajában a pápát a Varvara nevű, 13 éves ukrajnai kislány várta családjával, akit Olaszországba menekültként érkezett, majd ott daganatos betegségéből meggyógyítottak.

A kislány tavaly december 31-én már találkozott XIV. Leóval a Szent Péter téren.

A Gemelli-klinikánál csoportosult újságíróknak arra a kérdésére, hogyan érzi magát, a pápa angolul azt válaszolta, hogy sokkal jobban van.

Külföld Egyház
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