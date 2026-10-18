XIV. Leó pápa: túl vagyok a kényes szakaszon, fokozatosan folytatom munkámat

Fotó: Vatican Media
Túl vagyok ezen a kényes szakaszon, most fokozatosan végzem majd munkámat Isten és imáitok segítségével – mondta XIV. Leó az Úrangyala-imádság után a Szent Péter téren vasárnap, ahol több ezren üdvözölték a műtéte után a Vatikánba visszatérő pápát.
2026. október 18., 14:102026. október 18., 14:10
2026. október 18., 14:142026. október 18., 14:14
Az egyházfő hangsúlyozta, hogy a kórházban töltött napokban érezte a hívők támogatását.
– tette hozzá az MTI szemléje szerint.
A pápa szavait taps kísérte a Szent Péter téren összegyűlt hívőktől és turistáktól.
A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét.
XIV. Leó szombaton délután gyalog hagyta el a kórházat: végighaladt a Gemelli-klinika bejárati csarnokán, ahol kisebb tömeg üdvözölte.
A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható – közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai szombaton.
A pápa többek között köszönetet mondott Elena Beccallinak a Szent Szív Katolikus Egyetem rektorának, amelyhez a kórház is tartozik, valamint Stefano Margaritora főorvosnak, a Gemelli-klinika mellsebészeti osztálya vezetőjének, aki az egyházfőn végzett műtét orvoscsapatát irányította.
A kislány tavaly december 31-én már találkozott XIV. Leóval a Szent Péter téren.
A Gemelli-klinikánál csoportosult újságíróknak arra a kérdésére, hogyan érzi magát, a pápa angolul azt válaszolta, hogy sokkal jobban van.
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