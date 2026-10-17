Orvosai szerint XIV. Leó pápa elhagyhatja a kórházat, délután visszatér a Vatikánba

A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható – közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai szombaton.

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Az orvosi közleményben hozzátették, hogy szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek – derül ki az MTI szemléjéből.

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„A Szentatya klinikai kórképe megfelelőnek bizonyult a (kórházból történő) elbocsátásra” – írták szakvéleményükben.

Ezzel egy időben a Vatikán bejelentette, hogy XIV. Leó a korai délutáni órákban hagyja el a Gemelli-klinikát, és visszatér a pápai államba.

A Vatikán közölte, hogy a pápa vasárnap délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából elmondja az Úrangyala imádságot.

A 72 éves pápát kedden műtötték meg: rosszindulatú daganat miatt eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét.