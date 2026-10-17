Orvosai szerint XIV. Leó pápa elhagyhatja a kórházat, délután visszatér a Vatikánba

XIV. Leó pápa misét mutatott be az Agostino Gemelli kórház tizedik emeletén kápolnává átalakított teremben
Fotó: Vatican Media/MTI
A héten megműtött XIV. Leó pápa klinikai kórképe megfelelőnek bizonyul, a kórházból elbocsátható – közölték a római Gemelli-klinikának az egyházfőt kísérő orvosai szombaton.
2026. október 17., 14:072026. október 17., 14:07
2026. október 17., 14:082026. október 17., 14:08
Az orvosi közleményben hozzátették, hogy szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek – derül ki az MTI szemléjéből.
„A Szentatya klinikai kórképe megfelelőnek bizonyult a (kórházból történő) elbocsátásra” – írták szakvéleményükben.
Ezzel egy időben a Vatikán bejelentette, hogy XIV. Leó a korai délutáni órákban hagyja el a Gemelli-klinikát, és visszatér a pápai államba.
A Vatikán közölte, hogy a pápa vasárnap délben az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából elmondja az Úrangyala imádságot.
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