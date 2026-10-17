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Amíg mi még javában aludtunk, addig medvék jártak Csíksomlyón, Csíkszentdomokoson és Székelylengyelfalván

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak a csíkszeredaiak szombat reggel nyolc óra után, hogy nagyvadat észleltek a csíksomlyói Szék út 98/A szám alatt.

Székelyhon

2026. október 17., 09:252026. október 17., 09:25

2026. október 17., 09:262026. október 17., 09:26

Az éjszaka folyamán a csíkszentdomokosiak és a Felsőboldogfalvához tartozó székelylengyelfalviak is kaptak Ro-Alert üzenetet a településeken látott medvék miatt.

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Csíkszék Udvarhelyszék Csíksomlyó medve
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