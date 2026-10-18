A hétvégén Hargita megye több településén is fennakadtak a rendőrség szűrőjén ittas sofőrök.

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Egy 25 éves gyergyóújfalvi sofőrt állítottak meg szombaton hajnalban a rendőrök: leheletéből 1,01 mg/l alkoholkoncentrációt mért az alkoholszonda. Az illetőt kórházba kísérték vérvétel céljából, majd ittas vezetés miatt bűnügyi eljárás indult ellene.

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Szombaton délután a székelyudvarhelyi közúti rendőrség egy 32 éves zetelaki férfit állított meg a forgalomban, akinél az alkoholszonda 0,77 mg/l alkoholt mutatott ki az általa kilélegzett levegőben.

A sort szombaton az az 58 éves borszéki férfi zárta, akit este fél 9-kor állítottak meg a városban, az alkoholszonda által mért 0,48 mg/l -es értékkel ő is kiérdemelte a bűnvádi dossziét.