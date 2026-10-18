Világszerte emlékeznek 1956-ra október 23-án

Szerte a világon megemlékeznek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról október 23-án: díszkivilágítást kap a Niagara-vízesés és a riói Krisztus-szobor, valamint fényfestés lesz látható az isztambuli Boszporusz-hídon.

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A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint az 1956-os események 70. évfordulója alkalmából

több országban tartanak koszorúzást, megemlékezést, fogadást, ünnepi műsort a külképviseletek szervezésében.

Az Egyesült Államokban több ünnepség, koszorúzás és fényfestés is lesz Washingtonban, valamint New Yorkban – derül ki az MTI szemléjéből.

Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést és a torontói CN Towert.

Ugyancsak különleges kivilágítást kap a Megváltó Krisztus-szobor Rio de Janeiróban és a TV-torony Brazíliavárosban.

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Ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is.

A környező országokban is több helyszínen emlékeznek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról az elkövetkező időszakban.

Szlovákiában Pozsonyban történész konferenciát tartanak, Kassán pedig történelmi pódiumbeszélgetést rendeznek és levetítik A berni követ című filmet.

korábban írtuk 70 év távlatából: egész Székelyföldet megszólító programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra Rendhagyó történelemórák, dokumentumfilm, fotókiállítás és diákprogramok is szerepelnek a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett emlékév rendezvényei között az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Romániában a megemlékezések mellett Bukarestben tudományos konferenciát szerveznek,