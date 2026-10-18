Világszerte emlékeznek 1956-ra október 23-án

Fotó: Csató Andrea
Szerte a világon megemlékeznek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról október 23-án: díszkivilágítást kap a Niagara-vízesés és a riói Krisztus-szobor, valamint fényfestés lesz látható az isztambuli Boszporusz-hídon.
2026. október 18., 09:382026. október 18., 09:38
2026. október 18., 09:392026. október 18., 09:39
A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint az 1956-os események 70. évfordulója alkalmából
Az Egyesült Államokban több ünnepség, koszorúzás és fényfestés is lesz Washingtonban, valamint New Yorkban – derül ki az MTI szemléjéből.
Ugyancsak különleges kivilágítást kap a Megváltó Krisztus-szobor Rio de Janeiróban és a TV-torony Brazíliavárosban.
Ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is.
A környező országokban is több helyszínen emlékeznek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról az elkövetkező időszakban.
Szlovákiában Pozsonyban történész konferenciát tartanak, Kassán pedig történelmi pódiumbeszélgetést rendeznek és levetítik A berni követ című filmet.
Rendhagyó történelemórák, dokumentumfilm, fotókiállítás és diákprogramok is szerepelnek a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett emlékév rendezvényei között az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.
Romániában a megemlékezések mellett Bukarestben tudományos konferenciát szerveznek,
Horvátországban az 1956-os forradalmi zászlót vetítik ki Zágráb egyik szökőkútjára, Eszéken pedig a Dráva feletti gyalogoshíd kap fényfestést.
Szerbiában a magyar zászlót vetítik ki egy belgrádi toronyházra, továbbá jazz koncertet is rendeznek.
Ukrajnában Liszt Ferenc-emlékkoncerttel készülnek Kijevben, Beregszászon és Ungváron pedig konferenciát szerveznek.
Ausztriában ünnepi kivilágítást kap a bécsi Stephansdom, emellett hangversenyt, könyv- és dokumentumfilm-bemutatót is tartanak. Innsbruckban ünnepi koncertet rendeznek.
A szlovéniai Ljubljanában ugyancsak koncerttel emlékeznek az 1956-os történésekre.
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