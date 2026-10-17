Medvét láttak Csíktaplocán

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A riasztás szerint a város taplocai részén, a Rét utcában látták a nagyvadat, a hatóságok pedig arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a lakásukban, illetve kerüljék a környéket, ne tegyék ki veszélynek magukat és óvják a háztartásukban levő állatokat.

Szombat reggel egyébként Csíksomlyón, a Szék útján láttak medvét, emiatt is Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakókat.