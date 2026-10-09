Dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel-békedíjat

Navi Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.

Székelyhon 2026. október 09., 19:282026. október 09., 19:28 2026. október 09., 19:322026. október 09., 19:32

A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán – ismerteti az MTI. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy Hirdetés

a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják

– jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke. Hosszú pályáját végigkísérte az univerzális jogelvek melleti elkötelezettsége és szilárd erkölcsi iránytűje. A Dél-afrikai Köztársaságban született, tamil származású Navanethem „Navi” Pillay élete során volt bíró a dél-afrikai legfelsőbb bíróságon és a Ruandai Nemzetközi Törvényszéken is. A közelmúltig elnökölt abban az ENSZ által létrehozott független nemzetközi vizsgálóbizottságban, amely a megszállt palesztin területekkel foglalkozik.

Jelenleg a Nemzetközi Bíróság bírája abban az eljárásban, amelyben Mianmart vádolják népirtással.

Történelmi jelentőségű bírósági ügyeivel megmutatta, hogy jogi eszközök hozzájárulhatnak a háborús és erőszakos cselekmények megakadályozásához. Munkája segítette a nemzetközi jogi intézmények megerősödését.

Függetlensége, szakértelme és állhatatossága miatt az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő nemzetközi jogászként tartják számon

– hangzott el a bejelentésben. Már az első Nobel-békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a Norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni. A Norvég Nobel-bizottság idei döntésével arra akarja felhívni a figyelmet, hogy a jogállamiság - nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt - tartópillére annak a rendszernek, amelyet azért hoztunk létre, hogy biztosítsuk a békét és a viták erőszakmentes megoldását.

Navi Pillay több államot és vezetőt vont felelősségre, amivel reményt adott az erőszakos konfliktusok áldozatainak.

Valamennyi tisztségében annak felelősségét hangsúlyozta, hogy tiszteletben kell tartani a jogállam előírásait. Munkája hozzájárult a normák és jogelvek meghatározásához is. Fontos szerepet játszott abban, hogy a Ruandai Nemzetközi Törvényszék úgy határozott, hogy

a nemi erőszak emberiesség elleni bűncselekménynek és népirtásnak minősíthető.

Ugyanebben az ügyben ugyancsak Navi Pillay erőfeszítéseinek köszönhetően értek el egy másik jogi áttörést:

első alkalommal emeltek vádat valaki ellen népirtásra való buzdítás címén kizárólag annak alapján, hogy propagandát terjesztett.