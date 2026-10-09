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Dél-afrikai jogász kapja idén a Nobel-békedíjat

• Fotó: Davide Elias/EPA/Agerpres

Fotó: Davide Elias/EPA/Agerpres

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Navi Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.

Székelyhon

2026. október 09., 19:282026. október 09., 19:28

2026. október 09., 19:322026. október 09., 19:32

A béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseit ismerik el a kitüntetéssel. Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással munkálkodott egy átfogóbb globális jogrendszer kialakításán – ismerteti az MTI.

Meghatározó szerepet játszott abban, hogy

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a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják

– jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.

Hosszú pályáját végigkísérte az univerzális jogelvek melleti elkötelezettsége és szilárd erkölcsi iránytűje. A Dél-afrikai Köztársaságban született, tamil származású Navanethem „Navi” Pillay élete során volt bíró a dél-afrikai legfelsőbb bíróságon és a Ruandai Nemzetközi Törvényszéken is.

A közelmúltig elnökölt abban az ENSZ által létrehozott független nemzetközi vizsgálóbizottságban, amely a megszállt palesztin területekkel foglalkozik.

Jelenleg a Nemzetközi Bíróság bírája abban az eljárásban, amelyben Mianmart vádolják népirtással.

Történelmi jelentőségű bírósági ügyeivel megmutatta, hogy jogi eszközök hozzájárulhatnak a háborús és erőszakos cselekmények megakadályozásához.

Munkája segítette a nemzetközi jogi intézmények megerősödését.

Függetlensége, szakértelme és állhatatossága miatt az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő nemzetközi jogászként tartják számon

– hangzott el a bejelentésben.

Már az első Nobel-békedíj 125 évvel ezelőtti átadásakor a Norvég Nobel-bizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy a vitákat a nemzetközi jog útján kell rendezni.

A Norvég Nobel-bizottság idei döntésével arra akarja felhívni a figyelmet, hogy a jogállamiság - nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt - tartópillére annak a rendszernek, amelyet azért hoztunk létre, hogy biztosítsuk a békét és a viták erőszakmentes megoldását.

Navi Pillay több államot és vezetőt vont felelősségre, amivel reményt adott az erőszakos konfliktusok áldozatainak.

Valamennyi tisztségében annak felelősségét hangsúlyozta, hogy tiszteletben kell tartani a jogállam előírásait.

Munkája hozzájárult a normák és jogelvek meghatározásához is. Fontos szerepet játszott abban, hogy a Ruandai Nemzetközi Törvényszék úgy határozott, hogy

a nemi erőszak emberiesség elleni bűncselekménynek és népirtásnak minősíthető.

Ugyanebben az ügyben ugyancsak Navi Pillay erőfeszítéseinek köszönhetően értek el egy másik jogi áttörést:

első alkalommal emeltek vádat valaki ellen népirtásra való buzdítás címén kizárólag annak alapján, hogy propagandát terjesztett.

A 2026-os Nobel-békedíj odaítélése közvetlenül az Alfred Nobel által megfogalmazott kívánságból fakad.

Navi Pillay munkájával erősíti a nemzetek közötti testvériséget a békét és az igazságot szolgáló törvényszékek használatának előmozdításával, illetve irányt és inspirációt ad a modern formájú békekonferenciák számára is – hangzott el a méltatásban.

Az idén 12 millió svéd koronával járó Nobel-békedíjat december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Oslóban.

Külföld
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