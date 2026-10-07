Elhunyt 102 évesen a legidősebb Oscar-díjas színésznő. Superman-filmben is szerepelt

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Saint, aki a legjobb női mellékszereplő Oscar-szobrát kapta meg az 1954-ben bemutatott A rakparton című drámáért, amelyben Marlon Brando volt a partnere, 102 évével a legidősebb Oscar-díjas volt.

A televízióban kezdte színészi pályafutását a negyvenes évek végén, majd az ötvenes évektől számos sorozatban, valamint tévéfilmben láthatták a nézők. A korszak kiemelkedő alkotásai közé tartozott Thornton Wilder A mi kis városunk (1955) című darabjának tévés musicalváltozata, amelyben Paul Newman és Frank Sinatra oldalán játszott. Az 1990-es évekig olyan tévéfilmekben tűnt fel, mint A szeretet mindenek előtt, a Patton utolsó napjai, vagy a Karácsonyra otthon.