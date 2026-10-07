Elhunyt 102 évesen a legidősebb Oscar-díjas színésznő. Superman-filmben is szerepelt

Eva Marie Saint Martha Kentet alakította a Superman visszatér című 2006-os filmben
Fotó: IMDB.com
Elhunyt kedden 102 éves korában Los Angelesben Eva Marie Saint, A rakparton című Elia Kazan-film Oscar-díjas színésznője – írja az MTI Variety.com portálra hivatkozva.
2026. október 07., 13:222026. október 07., 13:22
2026. október 07., 13:422026. október 07., 13:42
Saint, aki a legjobb női mellékszereplő Oscar-szobrát kapta meg az 1954-ben bemutatott A rakparton című drámáért, amelyben Marlon Brando volt a partnere, 102 évével a legidősebb Oscar-díjas volt.
A televízióban kezdte színészi pályafutását a negyvenes évek végén, majd az ötvenes évektől számos sorozatban, valamint tévéfilmben láthatták a nézők. A korszak kiemelkedő alkotásai közé tartozott Thornton Wilder A mi kis városunk (1955) című darabjának tévés musicalváltozata, amelyben Paul Newman és Frank Sinatra oldalán játszott. Az 1990-es évekig olyan tévéfilmekben tűnt fel, mint A szeretet mindenek előtt, a Patton utolsó napjai, vagy a Karácsonyra otthon.
A filmvásznon emlékezetes alakításai közé tartozott a hűvös, mégis csábító szőke kém szerepe Alfred Hitchcock 1959-es, Észak-északnyugat című thrillerében. John Frankenheimer Mindenki elesett című filmjében Warren Beatty partnereként vívta ki a kritikusok elismerését kiemelkedő drámai alakításával. Pályafutása legjobbjai közé sorolták a George Segallal közös Loving című filmben nyújtott játékát is.
A 2000-es évektől Hugh Hudson Álom Afrikáról című filmjében és
Utolsó filmes szerepét 2014-ben játszotta el, az Akiva Goldsman forgatókönyvéből és rendezésében készült Téli mese című romantikus drámában.
A Broadwayn számos darabban lépett fel, köztük 1972-ben a The Lincoln Mask, majd 1979-ben Henry Fonda partnereként a The First Monday in October című drámában.
Saint Newarkban született, de családjával később Delmarba költözött. Tanári pályára készült, de az egyetemen megtetszett neki a színészet, ezért diplomája megszerzése után először a rádióban vállalt munkát, és színészi tanulmányokat folytatott.
Férje, Jeffrey Hayden televíziós rendező 2016-ban hunyt el.
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