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Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

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Telefonon jelentették a hatóságoknak, hogy a Maros megyei Csatófalva külterületén megtámadott a medve egy juhait legeltető huszonéves férfit.

Székelyhon

2026. október 23., 19:492026. október 23., 19:49

2026. október 23., 19:502026. október 23., 19:50

A hatóságok két mentőt küldtek a helyszínre, egy SMURD-egységet a segesvári tűzoltóságtól, a másikat pedig a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórháztól, orvossal.

Az áldozat lakhelyéhez érkező mentőcsapat közölte, hogy a férfinak harapott sebei vannak a végtagjain – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság.

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Marosszék medve
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