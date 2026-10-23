Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében

Telefonon jelentették a hatóságoknak, hogy a Maros megyei Csatófalva külterületén megtámadott a medve egy juhait legeltető huszonéves férfit.

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A hatóságok két mentőt küldtek a helyszínre, egy SMURD-egységet a segesvári tűzoltóságtól, a másikat pedig a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórháztól, orvossal.

Az áldozat lakhelyéhez érkező mentőcsapat közölte, hogy a férfinak harapott sebei vannak a végtagjain – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság.