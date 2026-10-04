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Késő ősszel kezdődhet a tereprendezés a székelyudvarhelyi Tábor-negyedben

A parkolóhelyek számát is növelni fogják

A parkolóhelyek számát is növelni fogják

Fotó: Olti Angyalka

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Késő ősszel kezdődhet el a tereprendezés a székelyudvarhelyi Tábor-negyedi kazánház előtti téren, ahol zöldövezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát, és megoldják az esővíz elvezetését. A munkálatok nagyjából egy hónapig tarthatnak.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 04., 20:502026. október 04., 20:50

Hosszú ideje ráfér a tereprendezés a Tábor-negyedi kazánház előtti térre, ahol a rendszertelen parkolás, valamint a megtöredezett aszfalt- és betonburkolatok is nehezítik a közlekedést. E problémák orvoslására tett korábban ígéretet a székelyudvarhelyi városvezetés.

Több parkoló, rendezett környezet

A tervek szerint nagyobb térrendezést valósítanának meg a karbantartási munkák részeként, amely során

zöldövezeteket alakítanak ki és aszfaltoznak is a helyszínen.

Emellett megoldják az esővíz elvezetését és parkolási rendszert alakítanak ki. Utóbbinak köszönhetően nőni fog a parkolóhelyek száma is.

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Összességében 800 ezer lej értékű javítási munkálatról van szó, amelyet már nyáron szerettek volna elkezdeni, ez azonban egyelőre nem történt meg.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, jelenleg még a Bethlen-negyedben dolgozik a karbantartásokkal megbízott kivitelező, ahol kisebb bejáratokat, sétányokat és útszakaszokat javítanak. Ha ezekkel végeztek, a Tábor-negyedben folytatják a munkát.

A kazánház előtti tér rendezése nagyjából egy hónapot vesz majd igénybe,

ha az időjárás is megfelelően alakul, így jó eséllyel ezt még idén sikerül megvalósítani.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Azt is megtudtuk az elöljárótól, hogy noha a kivitelezéskor igyekeznek a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozni a lakóknak,

valószínűleg lesz olyan időszak, amikor teljesen le kell zárni a helyszínt, ekkor pedig parkolni sem lehet majd ott.

„Lesznek apróbb kellemetlenségek, de fontos, hogy rendbe hozzuk a teret, hiszen annak hosszú távon mindenki örülni fog” – jegyezte meg az elöljáró.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Járdajavítást is terveznek

Dávid Endre arra is kitért, hogy az idei útkarbantartás utolsó mozzanataként

szeretnék feljavítani a járda egy részét a II. Rákóczi Ferenc utcában.

Egyelőre a Kossuth Lajos utcától számítva nagyjából 50 méteres szakaszról van szó mindkét oldalon. Amennyiben az anyagi lehetőségek engedik, tovább is haladnak majd a munkálatokkal, de ha mégsem, akkor jövőre ismét különítenek el pénzt a járdák rendbetételére.

Járdajavítást is terveznek a II. Rákóczi Ferenc utcában Galéria

Járdajavítást is terveznek a II. Rákóczi Ferenc utcában

Fotó: Olti Angyalka

„Ha a feltört aszfaltréteg alatt nagyobb gondokat fedezünk fel, akkor idén nem tudunk a betervezettnél több javítást elvégezni a II. Rákóczi Ferenc utcában lévő járdákon” – közölte az alpolgármester. Hozzátette, vannak még a felsoroltakon kívül is karbantartási munkálatok, amelyeket el fognak végezni, ezekre a lakossági fórumokon hívták fel a figyelmüket.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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