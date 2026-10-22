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Személyautó ütközött össze egy nyergesvontatóval

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Közúti baleset történt Maroshévízen csütörtök este, ahová a helyi tűzoltók vonultak ki tűzvédelmi biztosításra, műszaki mentésre és elsősegélynyújtásra. Egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött.

Székelyhon

2026. október 22., 21:582026. október 22., 21:58

2026. október 22., 22:232026. október 22., 22:23

A Hargita megyei tűzoltók sajtóosztálya közölte, hogy a balesetben egy nyergesvontató és egy személyautó balesetezett, az ütközés következtében pedig

egy ember az autóba szorult.

A helyszínre egy műszaki mentésre is felszerelt tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval érkeztek a mentők.

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A tűzoltók kiszabadították a sérültet, aki eszméleténél volt, és együttműködött a mentőkkel. Ezt követően átadták a megyei mentőszolgálat munkatársainak, majd megtették a tűzvédelmi intézkedéseket is a baleset helyszínén.

Gyergyószék Baleset
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