Személyautó ütközött össze egy nyergesvontatóval

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Közúti baleset történt Maroshévízen csütörtök este, ahová a helyi tűzoltók vonultak ki tűzvédelmi biztosításra, műszaki mentésre és elsősegélynyújtásra. Egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött.
2026. október 22., 21:582026. október 22., 21:58
2026. október 22., 22:232026. október 22., 22:23
A Hargita megyei tűzoltók sajtóosztálya közölte, hogy a balesetben egy nyergesvontató és egy személyautó balesetezett, az ütközés következtében pedig
A helyszínre egy műszaki mentésre is felszerelt tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval érkeztek a mentők.
A tűzoltók kiszabadították a sérültet, aki eszméleténél volt, és együttműködött a mentőkkel. Ezt követően átadták a megyei mentőszolgálat munkatársainak, majd megtették a tűzvédelmi intézkedéseket is a baleset helyszínén.
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