Személyautó ütközött össze egy nyergesvontatóval

Közúti baleset történt Maroshévízen csütörtök este, ahová a helyi tűzoltók vonultak ki tűzvédelmi biztosításra, műszaki mentésre és elsősegélynyújtásra. Egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött.

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A Hargita megyei tűzoltók sajtóosztálya közölte, hogy a balesetben egy nyergesvontató és egy személyautó balesetezett, az ütközés következtében pedig

A helyszínre egy műszaki mentésre is felszerelt tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval érkeztek a mentők.

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A tűzoltók kiszabadították a sérültet, aki eszméleténél volt, és együttműködött a mentőkkel. Ezt követően átadták a megyei mentőszolgálat munkatársainak, majd megtették a tűzvédelmi intézkedéseket is a baleset helyszínén.