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Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira. Gergely Imre 2026. október 06., 19:432026. október 06., 19:43

Fotó: Gergely Imre

Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.

Gergely Imre 2026. október 06., 19:432026. október 06., 19:43

Az ünnepi műsor során elhangzott: október 6-a a magyar történelem egyik legfájóbb, ugyanakkor egyik legfontosabb emléknapja. Ezen a napon nemcsak az aradi vértanúkra, hanem mindazokra emlékezünk, akik életüket és szabadságukat áldozták a magyar nemzetért.

Az aradi hősök példája ma is a szabadság, a hűség, a bátorság és a hazaszeretet fontosságára figyelmeztet.

Beszédet mondott Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere, aki szerint az aradi tizenhárom hitt abban, hogy amit életükben képviseltek, túléli őket. Vállalták tetteiket, és meggyőződésük igazságában bízva a halált is vállalták. Hirdetés

Fotó: Gergely Imre

„Könnyű őket hősökként emlegetni. Könnyű évszámokat, neveket, történelmi eseményeket tanítani róluk. De amikor mögöttük meglátjuk az embert, akkor válik igazán érthetővé az áldozatuk. Talán ez a mi feladatunk: hogy a hősökből újra embereket formáljunk. Olyan embereket, akikhez mindannyian közel tudunk kerülni, akiknek döntéseit, félelmeit, reményeit és hitét meg tudjuk érteni. Mert

csak akkor válik élővé a történelem, ha nemcsak azt tudjuk, mi történt, hanem azt is megértjük, miért volt fontos.

És talán, ha megértjük, miért voltak képesek meghalni, egyszer azt is jobban fogjuk tudni, hogyan kell élni.

Ma az életet ünnepeljük, amelyet a helytállásuk értelme tölt meg” – hangzott el.

Fotó: Gergely Imre

A Gyergyószentmiklós önkormányzata és a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ által szervezett ünnepi műsorban közreműködött a Málnási Katalin vezette Ipartestület Férfikara, valamint Szilágy Árpád, aki szavalattal tisztelgett a hősök emléke előtt. Márton Ottó, a Szent Miklós-plébánia segédlelkésze közös főhajtásra és imára hívta a jelenlévőket. A megemlékezés koszorúzással, majd a himnuszok eléneklésével zárult.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre