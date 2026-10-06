Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek

Molnár Judith és Pupák-Felméri Zsuzsa osztották meg az elmúlt harminc év tapasztalatait
Fotó: Esély Alapítvány
Harmincéves a gyergyószentmiklósi Esély Alapítvány, amely mozgáskorlátozott gyerekek fejlesztésével foglalkozik. A három évtizedben voltak örömteli és szomorú pillanatok is, amire visszatekinthetnek az Esély bálon és a többi évfordulós eseményen.
Több eseménnyel ünnepli fennálásának harmincéves évfordulóját az Esély Alapítvány: hálaadó szentmisével, kiállítással, bábelőadással, jótékonysági koncerttel, szakmai kerekasztallal és a hagyományos Esély bállal.
Az Esély Alapítvány története 1996-ban kezdődött, amikor az Ifitéka ifjúsági iroda akkori vezetője, Molnár Judith azzal szembesült, hogy
Bejegyezte az Esély Alapítványt, amelynek kezdetben két fő célja volt: az Ifitéka anyagi támogatása, illetve a sérült fiatalokkal és családjaikkal való foglalkozás elindítása. Abban az időben Gyergyószentmiklóson szociális munkások sem dolgoztak, ezért Marosvásárhelyről hívtak szakembereket, akik 1997-től képezték az első szociális segítőket.
A fejlesztő tevékenység vezetését 2002-ben vette át Pupák-Felméri Zsuzsa, aki testnevelőként korábban is foglalkozott mozgásszervi problémákkal küzdő fiatalokkal. Egy 2001-ben meghirdetett országos adománygyűjtésnek köszönhetően pályázati támogatást szereztek, majd a 10-es óvoda egyik üres termében 2002 áprilisában megnyithatták fejlesztő központjukat.
Azóta évente mintegy 50–60 gyermekkel foglalkoznak.
és a súlyosabb esetek mellett lúdtalp, X-láb, vagy hátgerincproblémákon igyekeznek segíteni.
Sok gyereknek segítettek az évek alatt a foglalkozásaikon
Fotó: Esély Alapítvány
A szakemberek szerint a fejlesztés akkor lehet igazán eredményes, ha a szülők is aktívan bekapcsolódnak. Ezért az alapítvány az elmúlt évek alatt szülő-gyermek táborokat és más programokat is szervezett, hogy a családok megtanulják, miként folytathatják otthon a fejlesztést.
A rendezvény célja nem csupán a támogatásgyűjtés, hanem az is, hogy a sérült fiatalok a közösségben legyenek. Molnár Judith szerint évekbe telt, amíg a családok elfogadták, hogy gyermekeikkel együtt bátran kilépjenek a közösség elé. Ma már természetes, hogy sérült és nem sérült fiatalok együtt kapcsolódnak ki a bálon.
Az alapítvány harmincéves történetét idén több eseménnyel ünneplik. Október 11-én hálaadó szentmisét tartanak a Szent István-templomban, majd kiállítás és agapé lesz a plébánia közösségi termében. Október 12-én a HalVirág csoport bábelőadást tart a sérült gyermekeknek, október 16-án pedig a gyergyóalfalvi művelődési házban jótékonysági koncertet tartanak Fazakas Magdolna gyermekkarának és a Korpos Szabolcs vezette Salamon Ernő zenekarnak a közreműködésével. Ez mindenki számára nyitott és várnak is minden érdeklődőt.
Az Esély-bál is 20 éves lesz jövőre
Fotó: Esély Alapítvány
Október 17-én rendezik az Esély bált, és azt megelőzően szakmai kerekasztal-beszélgetést tartanak Csomafalván, a Borsika Panzióban, ahová a korábbi oktatókat, az első generációs segítőket és a jelenlegi munkatársakat is várják.
– fogalmazott Pupák-Felméri Zsuzsa.
Az alapítvány küldetése ma is ugyanaz: támaszt nyújtani a sérült gyermekekkel élő gyergyószentmiklósi és környékbeli családoknak, és megmutatni nekik, hogy nincsenek egyedül. A harminc év történetében pedig a nehézségek mellett szomorúságban is van részük, de számos öröm is van:
később pedig egyetemet végeztek, alkotóként érnek el eredményeket.
A hétköznapokban mozgásfejlesztés zajlik, kiszolgálva, segítve azokat a sérült gyermekekkel együtt élő családokat, akik Gyergyószentmiklóson és vonzáskörzetében vannak. „Küldetésünk az is, hogy valahogy túlmutassunk a hétköznapokon, és adjunk nekik egy támaszt, hogy vagyunk, segíteni akarunk, és láthassák, vannak még segítő emberek” – hangzott el a szervezet sajtótájékoztatóján.
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