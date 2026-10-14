Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón

Majdnem pontosan ugyanannyi adomány érkezett az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő mozgalomban, mint tavaly: a szervezetek összesen 244 826 lej támogatást kaptak. Ez a kitűzött célösszegnek mintegy fele.

Gergely Imre 2026. október 14., 17:582026. október 14., 17:58

Idén ötödik alkalommal szervezték meg a Fuss Neki! Gyergyó adománygyűjtő mozgalmat, amelyen 303 regisztrált nagykövet összesen 2780 egyéni adományt tudott begyűjteni. Hirdetés Amint Elekes István, a mozgalom szervezője elmondta,

a nagykövetek 4189 kilométert teljesítettek futva, kerékpárral vagy gyalogosan.

A résztvevő szervezetek összesen 453 ezer lejes célt tűztek ki, ennek valamivel több mint a fele gyűlt össze. Az összesítésben ugyanakkor közel nyolcezer lejnyi olyan felajánlás is szerepel, amelynek értéke a határidőig nem érkezett be, így ez az összeg egyelőre hiányzik a ténylegesen befolyt támogatásokból.

Fotó: Gergely Imre

Az adományozási kedv földrajzi szempontból is széles körű volt:

16 országból érkeztek felajánlások.

A legtöbb adományt a Gyergyói-medence falvaiból és Gyergyószentmiklósról ajánlották fel, de más romániai településekről, Magyarországról és további külföldi helyszínekről is támogatták a kezdeményezést. A szociális ügyek kapták a legtöbb támogatást A támogatások ágazatok szerinti megoszlásában a szociális terület végzett az élen: az öt érintett szervezet közel 64 ezer lejt, vagyis az összadományok mintegy 25 százalékát gyűjtötte össze. Ezt az egészség és életmód, az oktatás és olvasás, a kultúra és hagyomány, a sport, az ifjúság és közösségi élet, valamint a hit területe követte.

Fotó: Gergely Imre

A legtöbb támogatást összegyűjtő

szervezetek rangsorának élén a kórház sürgősségi osztályának egyesülete áll,

amely tíz defibrillátor beszerzését és elhelyezését tervezi a város iskoláiban, illetve más forgalmas helyszíneken. A kitűzött 40 ezer lejből 28 680 lej gyűlt össze. korábban írtuk Tíz defibrillátorral növelnék a gyergyószentmiklósiak életesélyeit A város hét iskolájába és három másik forgalmas helyszínre kerülhet automata defibrillátor egy közösségi kezdeményezés révén. Oktatási programot is szerveznek, hogy minél többen legyenek képesek segítséget nyújtani a kritikus percekben. A rangsorban a szárhegyi Bástya Sportklub, az alfalvi Bucsin Önkéntes Tűzoltó, Kereső, Mentő Egyesület a Városi Könyvtár háttérszervezete, vagyis az Egyesület a Könyvtárakért és Levéltárakért, valamint a ditrói Mária Ebédje Egyesület következik. Különösen eredményes volt a könyvtár gyűjtése: a kitűzött ötezer lej helyett 18 768 lejt sikerült összegyűjtenie, ami a cél 375 százaléka. Az összegből új könyveket vásárolhatnak. Összesen nyolc szervezet érte el vagy haladta meg a kitűzött adománycélt.

Fotó: Gergely Imre

Több mint háromszáz nagykövet mozgósított A mozgalomban 303 nagykövet regisztrált, ám a közös futásokon, kerékpározásokon és sétákon családok és csoportok is részt vettek, így összesen 380 ember állt rajthoz. A legeredményesebb nagykövet Puskás Attila Barna lett, aki az Egyesület a Könyvtárakért és Levéltárakért képviseletében 8500 lejt gyűjtött össze. A második helyen Csata Kinga végzett, aki az Értük Bármit Egyesület nagyköveteként 4700 lejt szerzett. András Zsolt, Bege László és Simon László szintén négyezer lej fölötti támogatást gyűjtött.

A legfiatalabb nagykövet hétéves, a legidősebb 77 éves volt.