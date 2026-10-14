Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Majdnem pontosan ugyanannyi adomány érkezett az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő mozgalomban, mint tavaly: a szervezetek összesen 244 826 lej támogatást kaptak. Ez a kitűzött célösszegnek mintegy fele.

Gergely Imre

2026. október 14., 17:582026. október 14., 17:58

Idén ötödik alkalommal szervezték meg a Fuss Neki! Gyergyó adománygyűjtő mozgalmat, amelyen 303 regisztrált nagykövet összesen 2780 egyéni adományt tudott begyűjteni.

Hirdetés

Amint Elekes István, a mozgalom szervezője elmondta,

a nagykövetek 4189 kilométert teljesítettek futva, kerékpárral vagy gyalogosan.

A résztvevő szervezetek összesen 453 ezer lejes célt tűztek ki, ennek valamivel több mint a fele gyűlt össze. Az összesítésben ugyanakkor közel nyolcezer lejnyi olyan felajánlás is szerepel, amelynek értéke a határidőig nem érkezett be, így ez az összeg egyelőre hiányzik a ténylegesen befolyt támogatásokból.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Az adományozási kedv földrajzi szempontból is széles körű volt:

16 országból érkeztek felajánlások.

A legtöbb adományt a Gyergyói-medence falvaiból és Gyergyószentmiklósról ajánlották fel, de más romániai településekről, Magyarországról és további külföldi helyszínekről is támogatták a kezdeményezést.

A szociális ügyek kapták a legtöbb támogatást

A támogatások ágazatok szerinti megoszlásában a szociális terület végzett az élen: az öt érintett szervezet közel 64 ezer lejt, vagyis az összadományok mintegy 25 százalékát gyűjtötte össze. Ezt az egészség és életmód, az oktatás és olvasás, a kultúra és hagyomány, a sport, az ifjúság és közösségi élet, valamint a hit területe követte.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A legtöbb támogatást összegyűjtő

szervezetek rangsorának élén a kórház sürgősségi osztályának egyesülete áll,

amely tíz defibrillátor beszerzését és elhelyezését tervezi a város iskoláiban, illetve más forgalmas helyszíneken. A kitűzött 40 ezer lejből 28 680 lej gyűlt össze.

korábban írtuk

Tíz defibrillátorral növelnék a gyergyószentmiklósiak életesélyeit
Tíz defibrillátorral növelnék a gyergyószentmiklósiak életesélyeit

A város hét iskolájába és három másik forgalmas helyszínre kerülhet automata defibrillátor egy közösségi kezdeményezés révén. Oktatási programot is szerveznek, hogy minél többen legyenek képesek segítséget nyújtani a kritikus percekben.

A rangsorban a szárhegyi Bástya Sportklub, az alfalvi Bucsin Önkéntes Tűzoltó, Kereső, Mentő Egyesület a Városi Könyvtár háttérszervezete, vagyis az Egyesület a Könyvtárakért és Levéltárakért, valamint a ditrói Mária Ebédje Egyesület következik.

Különösen eredményes volt a könyvtár gyűjtése: a kitűzött ötezer lej helyett 18 768 lejt sikerült összegyűjtenie, ami a cél 375 százaléka. Az összegből új könyveket vásárolhatnak. Összesen nyolc szervezet érte el vagy haladta meg a kitűzött adománycélt.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Több mint háromszáz nagykövet mozgósított

A mozgalomban 303 nagykövet regisztrált, ám a közös futásokon, kerékpározásokon és sétákon családok és csoportok is részt vettek, így összesen 380 ember állt rajthoz.

A legeredményesebb nagykövet Puskás Attila Barna lett, aki az Egyesület a Könyvtárakért és Levéltárakért képviseletében 8500 lejt gyűjtött össze. A második helyen Csata Kinga végzett, aki az Értük Bármit Egyesület nagyköveteként 4700 lejt szerzett. András Zsolt, Bege László és Simon László szintén négyezer lej fölötti támogatást gyűjtött.

A legfiatalabb nagykövet hétéves, a legidősebb 77 éves volt.

A legnagyobb egyéni adomány értéke 2200 lej volt. A legtöbben 50 lejt ajánlottak fel, a 21 és 50 lej közötti adományok száma pedig összesen 1415 volt. 500 lejnél nagyobb felajánlás 23 alkalommal történt, ezek az adományok mintegy 9 százalékát tetszik ki.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Fegyveres rablás áldozata lett a magyar válogatott korábbi kapusa
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Székelyhon

Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
Székelyhon

Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Székely Sport

„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Krónika

Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Fegyveres rablás áldozata lett a magyar válogatott korábbi kapusa
Székely Sport

Fegyveres rablás áldozata lett a magyar válogatott korábbi kapusa
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 14., szerda

Táncházba hívják a gyergyóiakat

Várják a népzene és a népi tánc kedvelőit, valamint azokat is, akik még nem tudnak táncolni, a gyergyószentmiklósi Őszi Táncházba, ahol pénteken gyerekeknek és felnőtteknek is szerveznek programot.

Táncházba hívják a gyergyóiakat
Táncházba hívják a gyergyóiakat
2026. október 14., szerda

Táncházba hívják a gyergyóiakat
Hirdetés
2026. október 12., hétfő

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról

Több mint háromszáz munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely–Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu–Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
2026. október 12., hétfő

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
2026. október 08., csütörtök

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés

Jövő héten elkezdik Gyergyószéken a lakossági hulladékgazdálkodási szerződések megkötését. A szolgáltató elsőként Gyergyószentmiklóson kezdi meg a munkát, majd a környező településeken is sorra kerülnek a háztartások.

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
2026. október 08., csütörtök

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás

Halad a gyergyóújfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült, miközben a költségek több mint 40 százalékkal emelkedtek.

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson

Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek

Harmincéves a gyergyószentmiklósi Esély Alapítvány, amely mozgáskorlátozott gyerekek fejlesztésével foglalkozik. A három évtizedben voltak örömteli és szomorú pillanatok is, amire visszatekinthetnek az Esély bálon és a többi évfordulós eseményen.

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást

Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell

Sokan érdeklődnek a pár hete bejelentett a gondosóraprogram iránt Gyergyószentmiklóson, tizenegy készülék el is jutott már az első igénylőkhöz. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik számára biztonságot jelenthet a szolgáltatás.

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
2026. október 05., hétfő

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
2026. október 05., hétfő

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón

Karbantartási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás hétfőn Gyilkostó üdülőtelepen – közölte a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
2026. október 05., hétfő

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
2026. október 04., vasárnap

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba

Lesodródott az úttestről egy személygépkocsi vasárnap délután Gyergyóalfaluban. A baleset nyomán ketten megsérültek, egyikük a roncsba szorult.

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
2026. október 04., vasárnap

Ketten sérültek meg egy balesetben Gyergyóalfaluban, egyikük beszorult az autóba
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!