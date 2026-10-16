Kormányprogram: a nyugdíjak 2027-ben nőnek; az új közalkalmazotti bértörvényt jövő évben dolgozzák ki

A nyugdíjak inflációhoz igazítása, az új közalkalmazotti bértörvény kidolgozása és a minimálbér 12 havonta történő felülvizsgálata is szerepel a Luca Niculescu-kormány 2026-2028-as programjában.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A csütörtök este közzétett dokumentum szerint 2027-től úgy indexálnák a nyugdíjakat, hogy

lépést tartsanak a megélhetési költségek alakulásával,

ugyanakkor ne veszélyeztessék a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát és a költségvetési hiány csökkentését.

Szintén 2027-ben dolgoznák ki az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a szakszervezetekkel és a közintézményekkel egyeztetve – írja az Agerpres.

Hirdetés

Elsősorban a béraránytalanságokat számolnák fel, és átláthatóbbá tennék a bértáblákat és a pótlékok rendszerét. Általános béremelést csak akkor tervez a kormány, ha azt a költségvetési mozgástér lehetővé teszi.