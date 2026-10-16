Kormányprogram: a nyugdíjak 2027-ben nőnek; az új közalkalmazotti bértörvényt jövő évben dolgozzák ki

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Fotó: Olti Angyalka
A nyugdíjak inflációhoz igazítása, az új közalkalmazotti bértörvény kidolgozása és a minimálbér 12 havonta történő felülvizsgálata is szerepel a Luca Niculescu-kormány 2026-2028-as programjában.
A csütörtök este közzétett dokumentum szerint 2027-től úgy indexálnák a nyugdíjakat, hogy
lépést tartsanak a megélhetési költségek alakulásával,
ugyanakkor ne veszélyeztessék a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát és a költségvetési hiány csökkentését.
Szintén 2027-ben dolgoznák ki az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét a szakszervezetekkel és a közintézményekkel egyeztetve – írja az Agerpres.
Elsősorban a béraránytalanságokat számolnák fel, és átláthatóbbá tennék a bértáblákat és a pótlékok rendszerét. Általános béremelést csak akkor tervez a kormány, ha azt a költségvetési mozgástér lehetővé teszi.
A 2027-es költségvetésben az áremelkedések és a magas energiaszámlák miatt nehéz helyzetbe került családokat támogató intézkedéscsomagot terveznek. Külön figyelmet fordítanának a legalább három gyermeket nevelő és az egyszülős családokra, a veteránokra és a fogyatékossággal élőkre.
A kormányprogram a nyugdíjügyek intézésének felgyorsítását és a szociális szolgáltatások digitalizálását is előirányozza.
A cél, hogy 2027 júniusáig felére csökkentsék a törvényes ügyintézési határidőt túllépő nyugdíjügyek számát.
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