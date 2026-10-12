Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról

Több mint háromszáz munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely–Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu–Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).

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Az állami vállalat tájékoztatása szerint október első tíz napjában a sztrádaszakasz több pontján is folytatódtak a munkálatok . A kivitelező talajmegerősítést és földmunkákat végez, hidakat, felüljárókat és a gyergyóalfalvi csomópontot építi.

A 14,4 kilométeres szakaszon összesen 18 híd, felüljáró és viadukt, három vadátjáró és egy közúti csomópont épül.

Ideiglenes csatlakozást is kialakítanak a következő, Ditró–Grințieș szakaszhoz, hogy az elkészült útszakasz önállóan is használható legyen – írja az Agerpres hírügynökség a CNIR tájékoztatására hivatkozva.

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A kivitelezéssel a Danlin XXL, az Intertranscom Impex és a Groma Hold társulását bízta meg a CNIR. A szerződés szerint