Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról

Fotó: Pinti Attila
Több mint háromszáz munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely–Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu–Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).
Az állami vállalat tájékoztatása szerint október első tíz napjában a sztrádaszakasz több pontján is folytatódtak a munkálatok. A kivitelező talajmegerősítést és földmunkákat végez, hidakat, felüljárókat és a gyergyóalfalvi csomópontot építi.
Ideiglenes csatlakozást is kialakítanak a következő, Ditró–Grințieș szakaszhoz, hogy az elkészült útszakasz önállóan is használható legyen – írja az Agerpres hírügynökség a CNIR tájékoztatására hivatkozva.
A kivitelezéssel a Danlin XXL, az Intertranscom Impex és a Groma Hold társulását bízta meg a CNIR. A szerződés szerint
A Gyergyóalfalu–Ditró az A8-as autópálya Nyárádszereda–Leghin hegyvidéki szakaszának első építés alatt álló része, egyben az első Hargita megyében épülő autópálya-szakasz.
Az A8-as autópálya Moldvát köti majd össze Erdéllyel és az európai közlekedési hálózattal.
Egyre jobban kirajzolódik az A8-as autópálya első Hargita megyei szakaszának nyomvonala Gyergyóalfalu és Gyergyóditró között. A munkagépek több ponton dolgoznak, hidak alapozása zajlik, töltések épülnek, sőt külön munkabázist is kialakítottak.
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